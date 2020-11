Scarlett johansson Il est, sans aucun doute, l’une des stars les plus brillantes d’Hollywood. L’actrice, nominée deux fois aux Oscars, fête ses 36 ans ce 22 novembre.

On passe en revue 30 curiosités pour apprendre à connaître un peu mieux l’actrice de films tels que Match Point, Lost in Translation, The Avengers, Vicky Cristina Barcelona, ​​Lucy, Story of a marriage ou Black Widow, le personnage de Marvel qui incarne depuis plus d’une décennie .

Son premier film était North (Un garçon nommé North), 1994. Ils ont attribué leur présentation à l’homme qui murmurait aux chevaux. Mais en fait, c’était son septième film (malgré son jeune âge, car il n’avait que 13 ans).Il a commencé à fumer à l’âge de 15 ans et a du mal à arrêter depuis. Ils lui ont donné un pseudonyme, comme beaucoup de célébrités, qu’il n’aime pas du tout: ScarJo. L’actrice a fait remarquer à Glamour: «Cela semble ringard. Il est paresseux et frivole… Et il a quelque chose de violent en lui. Il y a quelque chose d’offensant chez lui. ” Apparemment, il a très peur des cafards depuis qu’il s’est réveillé un jour avec un sur le visage.Lorsqu’il a eu vingt ans, il y a dix ans, il a fêté son anniversaire à Disneyland. Il est né trois minutes avant son frère jumeau Hunter. Elle a joué dans Home Alone 3 en jouant le rôle de Molly, la sœur d’Alex. Cela est passé inaperçu car personne n’a cessé de commenter où se trouvait Macaulay Culkin. Vous auriez pu jouer dans You to London et moi en Californie, mais le rôle s’est retrouvé entre les mains de Lindsay Lohan. Il a été présenté dans la vidéo de Justin Timberlake What Goes Around Comes Around ».Elle ne pouvait pas jouer Lisbeth Salander dans Millennium parce qu’elle était “trop ​​sexy”, ont déclaré les directeurs de casting. Anywhere I Lay My Head et Break Up sont les deux albums de Johansson. Elle a été la première célébrité à apparaître sur The Looney Tunes Show, même si elle n’a pas mis son personnage (nommé Starlett Johansson) Il n’a jamais remporté de Golden Globe, prix qu’il a choisi quatre fois, mais a remporté un Bafta pour son rôle dans Lost In Translation (considéré comme l’un de ses meilleurs films) Ses lèvres sont censées être la raison pour laquelle Katy Perry a composé I Kissed A Girl. Il a réalisé et écrit le court-métrage These Vagabond Shoes avec Kevin Bacon. Il y a des rumeurs selon lesquelles il serait derrière la caméra pour tourner Summer Crossing, le premier roman de Truman Capote. Si c’est vrai, cela marquerait ses débuts en tant que réalisatrice. Il adore aller au cinéma. Soi-disant, elle s’habille en homme pour passer inaperçue.Apparemment, il adore Frozen et rêve de faire une comédie musicale Disney. De plus, il fumait de l’herbe «élégamment».La chanson qui la met de bonne humeur est Jump Around de House of Pain. Ce qu’il aime le plus voir à la télévision, ce sont les rediffusions de Je t’aime, Lucy et House Hunters International. Elle est une femme active en politique et une grande fan de Barack Obama et, plus récemment, de Joe Biden. Johansson a renvoyé sa mère comme son agent en 2009. Il a participé à SpongeBob, le film. Pour ceux d’entre vous qui l’ont vu dans la version originale, Scarlett a joué Mindy, la fille de Neptune.Elle n’est pas souvent mêlée à la controverse, mais son rôle d’ambassadrice d’Oxfam a été remise en question après être devenue la première ambassadrice mondiale de Soda Stream. Cette société possède une usine dans une colonie juive en Cisjordanie occupée. Elle et son partenaire Romain Dauriac se sont rencontrés par l’intermédiaire d’un tatoueur qui était ami avec les deux. L’actrice a épousé Colin Jost, son troisième mari après Ryan Reynolds et Romain Dauriac, en octobre 2020. Pour son dîner idéal, il inviterait Bette Davis, David Bowie et Bono. Il y a quelque chose que vous auriez aimé faire quand vous étiez jeune … si vous aviez su: investir dans Apple.

Source: Excelsior