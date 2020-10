30 M sur Tiktok! Kimberly Loaiza dépasse sa silhouette et la célèbre | Instagram

Un nouvel objectif accompli pour Kimberly loaiza La célèbre chanteuse mannequin de youtuber Influencer et aussi tiktoker, a récemment partagé sur ses réseaux sociaux qu’elle avait atteint le nombre de 30 millions d’abonnés sur son compte Tik Tok.

Fière de ses réalisations, elle essaie toujours de partager cette nouvelle avec ses Linduras, c’est ainsi qu’elle se réfère à ses followers car elle est le surnom du maire de La Lindura que Juan de Dios Pantoja son mari l’appelle affectueusement.

Mai de ce février 2020 que Kimberly Loaiza a décidé de lancer un compte de TIC Tac Et en quelques mois, elle a réussi à avoir un grand nombre de followers qui l’adorent et suivent chacun de ses comptes sur les réseaux sociaux.

Jusqu’à récemment, Kimberly Loaiza faisait partie des meilleurs Tiktokers du monde, les comptes avec plus de followers dans le monde étaient un total de 50 personnes, la première fois que nous sommes allés sur cette liste, ils étaient à la 25e place, c’était Juan de Dios Pantoja Celui qui a partagé cette nouvelle est immédiatement devenu viral et a commencé à avoir plus de followers.

Les dernières données que nous avons enregistrées sont que Kimberly Loaiza était à la 19e place, mais à cette époque, elle avait 29 700 000 abonnés, récemment elle en a augmenté de 300 000, ce qui n’est probablement pas la 16e place.

Bien que l’on ne sache pas avec certitude si les personnes qui l’ont précédée en termes de chiffres ont augmenté de la même manière que Kimberly Loaiza.

En seulement trois ans et demi Kimberly loaiza Il a réussi à devenir une célébrité sur les réseaux sociaux, un grand influenceur pour des millions d’adolescents non seulement au Mexique mais aussi dans d’autres régions du monde, en particulier en Amérique du Sud.

À des occasions constantes, il a été critiqué pour le type de contenu qu’il partage sur YouTube, mais cela a été apprécié par ses fans qui le soutiennent inconditionnellement, bien qu’il n’ait pas de contenu scientifique qui parle de politique, d’émissions ou d’autres choses que certaines personnes considèrent. plus important encore, Kimberly Loaiza se consacre à divertir et à s’amuser. Je vais raconter une partie de son quotidien à travers des vidéos créatives d’histoires.

Petit à petit il a augmenté ses revenus et en même temps sa popularité, il y a quelques jours il partageait avec ses followers une nouvelle actualité, un projet dans lequel il travaillait depuis un certain temps et c’est qu’il a lancé en co-collaboration avec l’entreprise SHEIN Une ligne de vêtements, qui a sûrement rendu ses fans fous avec les modèles, a mentionné qu’elle disposait d’environ 100 vêtements dans différents styles allant du casual chic aux tenues de fête.

On dit que la société chinoise est la première collaboration qu’elle a établie avec une autre célébrité ou personnalité d’Internet, pour Kimberly loaiza Cela a été l’une de ses plus grandes réalisations et elle se sent extrêmement fière, chaque fois qu’elle a des nouvelles de ce type, elle essaie de les partager et de récompenser ses fans, car grâce à eux, elle est l’une des figures les plus populaires et les plus importantes en termes de au divertissement numérique au Mexique.

Dans son compte Instagram officiel, il a décidé de partager une photo, où il porte un pull rouge et est accompagné d’un gâteau avec un numéro de 30, en TIC Tac Il a également partagé une vidéo célébrant avec le même gâteau.

Cuties, je ne peux pas croire qu’en neuf mois à peine nous avons réussi à être une famille de 30 millions de personnes à Tik Tok, ils ne savent pas à quel point je suis reconnaissant chaque jour, nous sommes plus merci à tous ceux qui font partie de ma famille je les aime », a écrit Kimberly dans la description de Instagram.

