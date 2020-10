Saturday Night Live se poursuivra comme prévu ce week-end, malgré un test COVID-19 positif au siège de NBC à New York. Vendredi, un e-mail a été envoyé à tous les résidents du 20 Rockefeller Plaza, avertissant que quelqu’un avait été testé positif au coronavirus. Les employés de NBC auraient été informés que cela n’aurait aucun impact sur SNL, ni sur aucune autre production de NBC.

Une source connaissant cet e-mail a parlé aux journalistes de The Wrap, expliquant qu’il n’aura “aucun impact” sur SNL. D’autres spectacles de retour dans le studio de New York incluent The Tonight Show avec Jimmy Fallon et Late Night With Seth Meyers, mais aucun n’a l’intention de changer ses plans imminents pour ce cas de coronavirus. NBC n’est que l’une des nombreuses entreprises travaillant dans le bâtiment de Rockefeller Plaza, et l’identité du patient atteint de coronavirus a été gardée privée.

The Wrap a obtenu l’e-mail lui-même, qui a été envoyé par la société qui gère le 30 Rockefeller Plaza aux entreprises qui y louent de l’espace. Le courrier électronique indiquait que le ministère de la Santé avait également été informé du cas positif.

«Il va sans dire que la santé et le bien-être de nos locataires, de notre personnel, de nos clients, de nos partenaires et de nos fournisseurs sont notre priorité absolue, et nous entreprenons des mesures de nettoyage en profondeur dans l’espace locataire et dans tous les espaces communs du bâtiment pour garantir la sécurité environnement de travail possible », lit-on dans l’e-mail.

La pandémie de coronavirus a déjà eu un impact sur Saturday Night Live cette semaine, car elle a dû abandonner l’invité musical Morgan Wallen à la dernière minute. Wallen a été vu dans des vidéos sur les réseaux sociaux faisant la fête dans un grand groupe, sans masque et sans observer les protocoles de distanciation sociale. Bien que Wallen n’ait toujours pas été testé positif, il a été abandonné par les producteurs par prudence.

“Je ne suis pas positif pour COVID, mais mes actions du week-end dernier étaient assez myopes et ont évidemment affecté mes objectifs à long terme et mes rêves”, a déclaré Wallen sur Instagram. “Je respecte la décision de l’émission parce que je sais que je les mets en danger.”

SNL a pu trouver le rock’n roller Jack White en remplacement de Wallen de dernière minute et a même travaillé dans les promotions de White portant un masque en route pour New York. Pourtant, l’annonce d’un cas positif dans le bâtiment vendredi incite certains critiques à remettre en question les mesures de sécurité de l’émission et à se demander s’il vaut la peine de continuer à produire l’émission en personne.