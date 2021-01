33 millions! Kimberly Loaiza fête ainsi un an de Tiktok | Instagram

En seulement 12 mois Kimberly loaiza Aussi connue sous le nom de La Lindura Mayor, elle a partagé du contenu sur ses réseaux sociaux où elle célébrait cela lorsqu’elle avait un an avec son compte TIC Tac Il compte déjà plus de 33 millions de followers, donc il a fait une double célébration.

Il est courant qu’en atteignant un certain nombre d’adeptes dans l’un de ses réseaux sociaux, Kimberly Loaiza, épouse également youtuber et le chanteur Juan de Dios Pantoja, publient avec enthousiasme des photos ou des vidéos à côté d’un gâteau ou quelque chose qui fait allusion à la célébration d’atteindre un certain nombre, c’est devenu une belle coutume.

L’interprète de “Amándote” se prépare à avoir son prochain enfant à côté de son mari, sa belle fille Kima et aussi sa famille et ses amis qui les ont accompagnés tout au long de ces années, et maintenant plus que jamais ils ont été vus ensemble dans ces mois de quarantaine.

Sur votre compte Tiktok officiel Kimberly loaiza Il a partagé une vidéo où il célèbre avec un joli gâteau moelleux et des bougies magiques, et vous pouvez également voir quand il prend une bouchée du gâteau.

Quant à son compte Instagram, il a partagé une série de photos où il est apparu en train de profiter, et montrant son compte où il a déjà 33 millions 900 mille followers, si vous tapez dans Google la liste des célébrités avec le plus grand nombre de followers vous trouverez que Kimberly Loaiza occupe la 15e place, devant des célébrités hollywoodiennes, de la musique et des influenceurs majeurs tels que Dwayne Johnson, Kylie Jenner et Selena Gomez.

Aujourd’hui, c’est 1 an que j’ai uploadé mon premier Tiktok, nous sommes 33 millions là-bas, des beautés, je n’aurais jamais imaginé que cela arriverait en si peu de temps, je vous suis trop reconnaissant pour tant d’amour, vous avez un grand espace dans mon cœur, je vous aime très fortement Encore une fois, MERCI MIGNON! A écrit Kim Loaiza.

Ce n’est qu’une des réalisations de la carrière Kimberly loaizaMalgré le fait qu’en 2020 on se soit retrouvé dans une pandémie, la jeune femme, seulement 23 ans, a eu une année très productive mais en même temps un peu conflictuelle, ceci en début d’année en raison des problèmes apparents qu’elle a eu avec son mari aujourd’hui. dont heureusement ils ont réussi à surmonter.

Aujourd’hui Kimberly loaiza Une interprète de “Bye bye” est devenue l’une des personnalités les plus importantes de tout le Mexique, même avec tout et la critique constante de sa personne et de sa carrière, elle s’est imposée sur toutes les questions négatives qui ont voulu l’affecter, à son jeune âge Elle est déjà une femme d’affaires et une célébrité des réseaux sociaux.

TikTok est une plateforme formidable. Félicitations Kimberly! “,” Ce n’est que le début pour le casser Big Cuteness “,” Félicitations, génial ce que vous faites “, quelques commentaires qu’elle a reçus.

Dans sa publication, Kim Loaiza compte plus de 2,3 millions de likes et environ onze mille commentaires, dont la plupart parlent du soutien qu’ils lui apportent et aussi de nombreuses félicitations, comme celle de son mari Juan de Dios Pantoja et James Charles de Celui qui a prétendu avait fini par se battre, mais apparemment ces soupçons ne sont plus valables, de toute façon je n’aurais pas publié quelque chose, vous ne pensez pas.

Sans aucun doute, Kimberly Loaiza continuera à avancer dans sa carrière, heureusement, elle partage beaucoup de ses bénédictions en son temps dans le show business avec ses mignonnes, qui l’adorent ainsi que Juan de Dios, Kima et son nouveau bébé, dont le nom et la date ont déjà de naissance.

