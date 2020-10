Une note interne du gouvernement américain révèle que 34 personnes – plus que ce que le public savait auparavant – ont maintenant été infectées par le COVID-19 en relation avec la Maison Blanche. Selon un rapport d’ABC News, la liste comprend «34 membres du personnel de la Maison Blanche et autres contacts», signalant que la contestation à Washington, DC est loin d’être terminée. La Maison Blanche est critiquée pour sa divulgation lente et incomplète de ces infections.

Le mémo a été distribué aux hauts dirigeants de la FEMA et a été obtenu par ABC News mercredi. Il a noté des conseillers de la Maison Blanche comme Hope Hicks et Stephen Miller qui ont été testés positifs pour le coronavirus, ainsi que d’autres qui n’étaient pas connus du public auparavant. Avant la fuite de cette note, seuls 24 cas liés à la Maison Blanche avaient été publiquement confirmés. On ne sait pas non plus quand ces nouveaux cas ont été contractés, car le président Donald Trump a continué à ignorer les précautions de sécurité suggérées par les responsables de la santé publique alors même qu’il se remettait lui-même du COVID-19.

Trump est retourné à la Maison Blanche lundi après un week-end au centre médical militaire Walter Reed. Mardi, la directrice des communications de la Maison Blanche, Alyssa Farah, a déclaré aux journalistes que l’administration «prenait des précautions» pour arrêter la propagation du COVID-19 parmi les membres du personnel, et que ceux qui travaillaient dans l’aile ouest «se sentaient à l’aise» avec les arrangements qui y étaient.

Ces précautions se sont rapidement effondrées lorsque Trump a quitté son isolement mardi et est retourné au bureau ovale contre les recommandations des responsables de la santé publique. De plus, mercredi, des photos ont émergé montrant des assistants de la Maison Blanche parlant et interagissant à proximité, sans masque, à l’intérieur.

Trump a été fortement critiqué pour son comportement lorsqu’il était infecté par le coronavirus, dont une grande partie expose les autres autour de lui à un risque d’infection. Il est également critiqué pour avoir manifesté ce comportement à son personnel et à ses partisans, menaçant le respect des précautions de santé publique dans tout le pays.

Vendredi, Trump a donné deux interviews de longue durée – l’une sur l’émission de radio de Rush Limbaugh et l’autre sur Tucker Carlson Tonight de Fox News. Dans les deux cas, il a refusé de répondre aux questions sur la date de son dernier test de coronavirus et s’il avait encore été testé négatif. Il a également fait de fausses déclarations sur la pandémie et la réponse de son administration à ce jour. Au moment d’écrire ces lignes, on ne sait toujours pas s’il est contagieux alors qu’il se déplace à la Maison Blanche.