Les stylos d’impression 3D de 3Doodler couvrent un large éventail d’utilisations potentielles, des projets artistiques préscolaires à la création de modèles professionnels haut de gamme. Avec Pro Plus, 3Doodler tente d’affiner cette offre professionnelle, en modifiant la façon dont vous ajustez les paramètres tout en dessinant en 3D et en proposant plus de matériaux dans plus de formes et de tailles pour travailler avec.

Le Pro Plus est une version améliorée du 3Doodler Pro, et il reprend une grande partie de sa conception visuelle. Lorsque nous avons couvert cette dernière version, nous avons noté son apparence simplifiée et ses commandes plus granulaires, mais nous restions sceptiques quant au fait que la société échapperait à l’association «jouet» qu’elle avait gagnée avec ses autres stylos. Le Pro Plus conserve une grande partie de ce qui fonctionnait avec le Pro précédent, tout en amincissant l’appareil de 50% et en améliorant les performances.

Les commandes à molette du précédent 3Doodler Pro. Image: 3Doodler

Ces changements ne sont toutefois pas sans compromis pour les anciens propriétaires Pro qui envisagent la mise à niveau. Le stylo perd les cadrans physiques pour ajuster les paramètres sur le Pro en échange de boutons à côté de son affichage numérique, avec 10 températures possibles et sept vitesses possibles pour faire passer le filament dans le stylo. Les boutons simplifient l’appareil, mais être forcé de cliquer sur un menu, plutôt que de simplement régler un cadran sur ce que vous voulez, semble que cela pourrait prendre plus de temps. La plaque arrière du Pro Plus est magnétique et peut être retirée pour accéder à l’intérieur du stylo pour la maintenance. L’appareil est également livré avec six buses de pointe de stylo différentes pour extruder les filaments dans différentes largeurs et formes.

Le dos magnétique amovible du nouveau Pro Plus. Image: 3Doodler

3Doodler prétend offrir la plus grande variété de filaments de l’industrie: du plastique traditionnel au cuivre, en passant par le bronze, le nylon et même le bois. Les options les plus inhabituelles sont en fait un mélange de fibres des différents matériaux et du filament en plastique traditionnel. Ainsi, même si votre projet ne sera pas fait à 100% de bois, il doit quand même sentir et ressentir la vraie chose. Le Pro Plus fonctionne avec tous les types de filaments vendus par l’entreprise, à l’exception du «plastique écologique» proposé avec les stylos Start et 3D Build & Play.

Ces changements Pro Plus peuvent sembler mineurs, mais offrir un meilleur moyen d’accéder à l’intérieur de l’appareil est significatif pour tout utilisateur, pas seulement pour un professionnel. La plus grande question est de savoir si les professionnels pensent que c’est un compromis valable pour perdre ces commandes à cadran du Pro. Le 3Doodler Pro Plus est maintenant disponible au même prix que la version précédente, 249,99 $.