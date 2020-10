Au moins cinq membres du personnel du vice-président Mike Pence ont maintenant été testés positifs au COVID-19, mais Pence refuse toujours de s’isoler. Selon un rapport du New York Times, le chef de cabinet de Pence, Marc Short, a été testé positif au coronavirus samedi. Bien que l’affaire semble s’être répandue parmi les membres du personnel, Pence ne prend aucune mesure pour réduire ses contacts avec qui que ce soit.

Au moins quatre membres du personnel de l’équipe de Pence ont été testés positifs en plus de Short, et les mesures de sécurité telles que les masques faciaux et la distance sociale ne sont pas régulièrement observées parmi eux. Malgré le fait que les porteurs de COVID-19 peuvent être asymptomatiques, Pence insisterait pour continuer à travailler normalement. Le porte-parole de Pence, Devin O’Malley, a déclaré aux journalistes: “Le vice-président Pence et Mme Pence ont tous deux été testés négatifs pour le COVID-19 aujourd’hui et restent en bonne santé. Alors que le vice-président Pence est considéré comme un contact étroit avec M. Short, en consultation avec le Unité médicale de la Maison Blanche, le vice-président maintiendra son emploi du temps conformément aux directives du CDC pour le personnel essentiel. “

L’unité médicale de la Maison Blanche elle-même n’a pas encore publié de déclaration sur le diagnostic de Pence, ni sur la décision de le continuer à travailler avec d’autres. En outre, deux sources de la Maison Blanche ont déclaré que le chef de cabinet du président Donald Trump, Mark Meadows, avait tenté d’empêcher que la nouvelle de cette épidémie chez le personnel de Pence ne soit rendue publique. Il n’a pas réussi.

Pence est vivement critiqué pour avoir continué à faire campagne et à travailler en étroite collaboration avec d’autres personnes, malgré la possibilité qu’il soit porteur du COVID-19. En tant que chef du groupe de travail sur le coronavirus de la Maison Blanche, beaucoup lui demandent de montrer l’exemple et d’agir avec beaucoup de prudence – en particulier compte tenu de la direction mortelle dans laquelle la pandémie se dirige actuellement.

Au cours de la semaine dernière, les États-Unis ont vu un nombre record de nouveaux cas de coronavirus diagnostiqués en une seule journée, et les décès sont également en augmentation. En contradiction directe avec ces faits, le président continue de dire aux foules que le pays “contourne le tournant” de la pandémie.

Certains analystes politiques pensent que cette rhétorique nuira à Trump lors de l’élection présidentielle de 2020, car l’impact du virus sur les communautés électorales devient impossible à ignorer. Un rapport de NBC News la semaine dernière a émis l’hypothèse que l’État du Wisconsin, à tendance républicaine, pourrait devenir bleu cette année compte tenu de la violence qu’il a été frappé par COVID-19.

Jusqu’à présent, Short n’a pas répondu aux demandes de commentaires.