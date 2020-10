Sam Elliott a l’un des catalogues de films les plus appréciés de tous les acteurs travaillant, et il n’y a jamais de mauvais moment pour en ajouter un à votre étagère. Que vous soyez fan du vieux travail occidental d’Elliott, de ses rôles d’action stoïques ou même de ses rôles dans des films pour enfants, il existe de nombreuses offres intéressantes sur les copies Blu-ray du travail d’Elliott en ce moment.

Elliott a fait la une des journaux cette semaine pour avoir prêté sa voix incomparable à une publicité politique pour l’ancien vice-président Joe Biden lors de l’élection présidentielle de 2020. L’acteur a tendance à garder sa politique pour lui, bien que certains fans aient des présomptions sur ses positions en fonction de son travail. Par exemple, les fans de The Ranch sur Netflix ont peut-être pensé qu’Elliott se penchait vers la droite, tandis que les fans de Parks and Recreation ont peut-être pensé qu’il se penchait vers la gauche.

Quel que soit le côté de l’allée d’où ils venaient, les fans ne pourraient jamais manquer la voix de baryton distinctive d’Elliott, quel que soit le cadre. L’acteur est le cow-boy conscient de soi préféré d’Hollywood depuis des décennies maintenant, et les fans de cinéma le connaissent bien.

Si votre collection Sam Elliott a l’air légère, cela pourrait combler certaines des lacunes pour vous. Voici quatre des meilleures offres sur les Blu-ray Sam Elliott en cours en ce moment.

(Photo: Amazon.com)

Elliott joue un acteur occidental vieillissant avec une voix distinctive dans The Hero – sorti en 2017. Le film fait d’autres allusions à la vie réelle d’Elliott, bien qu’il n’ait pas été écrit, réalisé ou produit par lui. Amazon propose The Hero à moitié prix sur Blu-ray pour 9,99 $, avec une copie numérique également incluse. Voir plus de détails sur Amazon ici.

(Photo: Amazon.com)

Dans l’un de ses rôles les plus mystérieux, Elliott joue un videur tristement célèbre avec un état d’esprit zen dans Road House, avec son protégé joué par Patrick Swayze. Le film est actuellement en vente au prix de 24,88 $ sur Blu-ray, avec seulement quelques articles en stock. Voir plus de détails sur Amazon ici.

(Photo: Amazon.com)

Une autre comédie ironique du récent millésime, The Man Who Killed Hitler puis The Bigfoot est une histoire d’action de 2017 mettant en vedette Elliott dans le rôle de Calvin Barr. Le film n’est pas classé, donc ce n’est certainement pas un film à partager avec toute la famille, mais c’est un incontournable pour les fans inconditionnels d’Elliott. C’est également une bonne affaire à 6,96 $ sur Blu-ray. Voir plus de détails sur Amazon ici.

(Photo: Amazon.com)

Enfin, Elliott a prêté sa voix à The Good Dinosaur de Disney-Pixar, qui passe actuellement de 39,99 $ à seulement 25,64 $ sur Blu-ray avec une copie numérique incluse. Voir plus de détails sur Amazon ici.

