4 prédictions faites par Nostradamus pour 2021, sachez-les! | .

Beaucoup de gens seront sûrement au courant de ce qui s’en vient pour cette 2021, quelque chose qui attirera sûrement votre attention sont les prédictions qui Nostradamus fait pour cette année-là, il faut ne pas perdre de détails sur ce qui peut arriver dans quelques mois.

Le 14 décembre 1503 fut le jour où Michel de Nôtre-Dame, plus connu sous le nom de Nostradamus en Amérique latine, était un botaniste et supposé diseur de bonne aventure d’origine française, qui au fil des années continue de nous surprendre avec ses prédictions, certaines ont été tout à fait correctes et d’autres encore sont peut-être à vérifier, tous ont été impressionnants et nous espérons que vous vous trompez un peu, en raison de leur force.

Comme vous le savez bien, ce 2020 a été assez chaotique pour chacun des événements auxquels nous avons été confrontés, mais sans aucun doute celui qui nous a le plus enlevé est le virus qui a causé la pandémie, qui a non seulement pris des millions de personnes, mais notre temps, travail et peut-être pour certaines personnes la raison d’avoir à être mis en quarantaine pendant tant de mois.

Face à la prise de conscience d’une nouvelle vague de «tragédies», de nombreuses personnes ont immédiatement eu recours à l’analyse des célèbres siècles de Nostradamus Pour savoir ce que l’année prochaine nous réserve, ainsi que d’autres pronostics et autres, ce sont pourtant les Français qui prennent les devants puisqu’on affirme que c’est lui qui a prédit l’arrivée du coronavirus.

Dans une vidéo YouTube, certaines informations sur ces prédictions ont été partagées, elles ont été partagées le 15 décembre, elles s’intitulent «Grand tremblement de terre et nouvelle pandémie?; Les terribles prophéties de Nostradamus pour 2021».

PROPHÉTIES RÉALISÉES

Des deux prophéties avec lesquelles le monde entier a été vraiment surpris, c’était précisément la pandémie et aussi la défaite de Donald Trump, même si beaucoup pensaient qu’il voulait dire qu’il allait perdre la vie, c’était plutôt la fin de sa carrière politique.

Bien que pour beaucoup de gens ce type de prédiction ou l’environnement de la divination ne soit qu’une coïncidence et que les écrits de Nostradamus tendent à s’adapter aux situations qui se sont produites récemment, il est important d’être un peu précaire, n’est-ce pas?

1

Catastrophes naturelles

Quelque chose dont tout le monde a peut-être peur, ce sont les catastrophes naturelles parce que vous ne pouvez pas avoir un contrôle complet sur elles, la nature est très trompeuse bien que l’on puisse prévoir dans certains cas que cela ne s’applique pas à tout.

D’après un texte de Nostradamus nous ferons face à des tsunamis et des tremblements de terre, qui nous toucheront dans le monde entier, sans toutefois préciser où.

2

Faim et maladie

Il est probable qu’après des catastrophes naturelles, ils entraînent la faim et la maladie comme cela a été prédit au cours des siècles.

Comme vous vous en souvenez peut-être dans le passé, il y a eu plusieurs tremblements de terre et tsunamis au cours desquels les communautés touchées ont été confrontées à un test bien pire, devant survivre et repartir de zéro.

3

Intelligence artificielle

Selon la diseuse de bonne aventure française, en 2021 nous serons confrontés à l’intelligence artificielle, depuis des années des scientifiques et des informaticiens créent de l’intelligence artificielle, différents modèles ont été présentés, dont beaucoup sont prometteurs.

Mais pouvez-vous imaginer un film de Will Smith ou Bruce Willis prendre vie? Peut-être que de nombreuses craintes entourent ces nouvelles technologies qui, bien qu’elles facilitent beaucoup de choses, pourraient finir par nous finir comme cela s’est produit dans plusieurs films de fiction.

4

Monde Gu3rra

Tous ces événements pourraient générer un chaos encore plus grand, à tel point que nous pourrions aboutir à quelque chose qui affecterait le monde entier et pas seulement quelques pays, une guerre mondiale est la prédiction qui fait Nostradamus, puisqu’elle affirme que «la paix renaîtra des cendres de la destruction», ces mots sont vraiment forts et bien qu’ils puissent renvoyer à beaucoup de choses, ce qui s’en rapproche le plus est un procès mondial.