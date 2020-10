Amazon Prime Day se déroule jusqu’à mercredi, offrant aux fans de la NFL la possibilité de retrouver des éléments clés pour présenter leur fandom. Heureusement pour les clients, Amazon propose plusieurs articles présentant l’équipe américaine et le logo emblématique de l’étoile. Il existe des vêtements en solde qui portent le logo, ainsi que des articles ménagers de tous les jours.

Ouvrir la voie sur Amazon Prime Day est un moyen de classer un voyage de camping dans les bois ou une nuit assis autour d’un foyer. Il existe également plusieurs accessoires qui feront tourner les têtes à l’épicerie, au lac ou à plusieurs autres endroits. Voici cinq des meilleurs articles Dallas Cowboys disponibles pendant Amazon Prime Day.

(Photo: Amazon.com)

Disponible pour 34,99 $, la chaise de camping pliante présente le logo étoile des Dallas Cowboys et la palette de couleurs emblématique bleu et argent. La chaise dispose d’un dossier en filet pour fournir un refroidissement pendant les journées chaudes et de deux porte-gobelets qui s’adapteront aux canettes de votre boisson préférée. Voir plus de détails sur Amazon ici.

(Photo: Amazon.com)

Un élément important à apporter pour un voyage de camping ou une fête sur le hayon avant le match des Cowboys est un auvent pour bloquer la lumière directe du soleil. Disponible au prix de 134,99 $, l’auvent de 9 pieds sur 9 pieds est le compagnon idéal. L’auvent résistant à l’eau offre 81 pieds carrés d’ombre instantanée et est suffisamment haut pour accueillir les ventilateurs debout. Voir plus de détails sur Amazon ici.

(Photo: Amazon.com)

Représenter les Cowboys de Dallas avec une chemise ou un chapeau de marque fait partie du fandom, mais il est également important d’avoir une variété de coozies. Disponible pour 25 $, l’ensemble coozie comprend deux canettes, deux bouteilles et deux tailles minces tout en gardant les boissons froides. Voir plus de détails sur Amazon ici.

(Photo: Amazon.com)

Disponible pour 29,99 $, Amazon a le football parfait pour un écran de bureau ou un arrière-plan Zoom. Le ballon de football de la série Signature est de taille normale et présente l’étoile emblématique sur le côté et une liste des réalisations des Cowboys sur l’autre. Le package est même livré avec un marqueur permanent pour les séances d’autographes au camp d’entraînement. Voir plus de détails sur Amazon ici.

(Photo: Amazon.com)

Disponibles pour 39,99 $, les baskets en toile de marque FOCO pour femmes sont un élément essentiel de la tenue du jour du match. Le motif pailleté fait tourner les têtes lors des fêtes sur le hayon tandis que les chaussures se marient bien avec un maillot, un chapeau et une paire de leggings. Voir plus de détails sur Amazon ici.

Plus d’offres Prime Day

Pour ces offres Dallas Cowboys et toutes les offres Amazon Prime Day, vous devez être un abonné Amazon Prime. Il s’agit du service d’abonnement premium d’Amazon qui comprend des avantages tels que la livraison gratuite de deux jours et l’accès à plusieurs films et émissions de télévision. Parmi les options incluses se trouve la série exclusive d’Amazon sur la NFL, All Or Nothing. Les saisons passées incluent les Eagles de Philadelphie, les Cardinals de l’Arizona, les Rams de St. Louis / Los Angeles et les Cowboys de Dallas. Vous pouvez voir tous les avantages associés à un abonnement Prime ici.

