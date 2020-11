5 célébrités qui ont souffert de dépression n’ont pas pu s’échapper! | AP

Brad Pitt, Jim Carrey, Demi Lovato ou Lady Gaga ne sont que quelques-unes des célébrités qui ont traversé la dépression et qui l’ont partagée avec leurs followers sans aucun regret, étant des exemples que tout le monde peut souffrir de ce type de trouble.

Sans aucun doute, à d’innombrables occasions, nous envions, désirons ou aspirons au style de vie d’une célébrité, que ce soit dans le secteur sportif, audiovisuel ou artistique, car on pense aussi d’une certaine manière que les célébrités n’ont aucun problème.

Cependant, au cours des dernières décennies, nous avons eu l’occasion de découvrir que ce n’est pas que du bonheur et des tapis rouges pour eux, puisque même le suicide est inquiétant et c’est pourquoi nous allons vous donner quelques exemples de célébrités qui ont souffert de dépression chez certains. temps de sa vie pour voir dans quelle mesure l’argent n’est pas tout.

Il est à noter que les causes de cette expérience dépendent des particularités de chacune de leurs vies, cependant, en général, on apprécie combien au-delà des éléments objectifs que nous associons habituellement au bonheur, tels que l’argent et la renommée, il y en a beaucoup d’autres. éléments qui comptent.

1

Jim Carrey

Il ne fait aucun doute que l’acteur de son temps nous a fait rire jusqu’à ce que nous ne puissions pas et même pleurer pour cela, cependant, depuis quelques années maintenant, il est vu à la télévision avec une attitude un peu mélancolique et désolée.

Malheureusement, il a subi l’échec de deux relations amoureuses et malheureusement dans la dernière, son partenaire a perdu la vie à cause d’une maladie et actuellement, l’acteur de “La Máscara” prétend ne pas être dans la vie terrestre.

2

Demi Lovato

Il est bien connu que depuis quelques années, Demi a eu un sombre passé dont elle s’est déjà remise.

L’interprète de “Skyscraper” souffrait d’anorexie, de boulimie et de bipolarité, et de ce fait, elle souffrait d’une grave dépression, pour laquelle elle est entrée en rééducation

3

Britney Spears

La chanteuse américaine a également souffert de dépression, puisqu’elle a acquis une telle renommée qu’elle n’a pas pu gérer une telle situation.

La débâcle est survenue au moment où elle est devenue mère et est tombée amoureuse de la drogue, courante chez les personnes souffrant de dépression, et ses apparitions publiques ont commencé à être un scandale.

En fait, comme vous vous en souvenez peut-être, elle s’est même rasé la tête et a traversé la Californie à moitié nue.

4

Robin Williams

Une autre grande célébrité à qui apparemment devrait être «interdite» d’être triste, puisque ses films les plus célèbres sont comiques, et toujours en charge de faire rire la moitié du monde.

Malheureusement, il s’est suicidé à 63 ans, en 2014, sans raison apparente.

Après quelques mois, on s’est rendu compte qu’il traversait une période de dépression qui a conduit à la drogue et à l’alcool.

5

Mel Gibson

En raison d’une enfance difficile, l’acteur belge a subi des stades sévères de dépression.

C’est ce qui l’a motivé à se consacrer à la formation et à la professionnalisation dans le monde des arts martiaux, ce qui l’a conduit à Hollywood.

À ce stade de sa vie, la renommée acquise par ses coups de pied volants et ses sauts impossibles ne lui a pas valu une vie heureuse.

En fait, depuis quelques années, on lui diagnostique une dépression sévère et il se soigne régulièrement.