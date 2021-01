La saison de football tire à sa fin et le basket-ball au tout début de la saison 2020-2021. Cela signifie que la saison de baseball 2021 approche à grands pas et que les fans ont leur part de questions. La saison 2020 était quelque chose que les fans n’avaient jamais vu auparavant, car la journée d’ouverture a été repoussée jusqu’en juillet et chaque équipe n’a disputé que 60 matchs.

De toute évidence, les mesures ont été prises en raison de la pandémie de COVID-19 et quelques équipes ont eu leur part d’épidémies. Cependant, la Major League Baseball a réussi à passer, et bien qu’il n’y ait pas de match des étoiles, il y a eu une série mondiale avec les Dodgers de Los Angeles remportant leur premier titre depuis 1988.

Avec la saison raccourcie, la MLB a eu quelques changements de règles qui comprenaient un champ éliminatoire élargi et la Ligue nationale ajoutant le frappeur désigné. La plupart des changements ne seront probablement pas mis en œuvre cette année, mais sur la base de ce qui a été annoncé au cours des derniers mois, le baseball en 2021 sera un peu plus normal que la saison 2020. Cela dit, il y aura des choses dont les fans doivent être conscients lorsqu’ils se préparent à encourager leur équipe préférée. Voici un aperçu de cinq choses que les fans de baseball doivent savoir pour la saison à venir.

Les stades comme sites de vaccination

Avec le déploiement des vaccins COVID-19 à travers le pays, les stades de baseball sont utilisés comme sites de vaccination. Les terrains de balle utilisés comme lieux de distribution des vaccins sont Marlins Park (Miami Marlins), Citi Field (New York Mets), Petco Park (San Diego Padres), Dodger Stadium (Los Angeles Dodgers) et Minute Maid Park (Houston Astros) .

Accroître la sécurité

Il existe un mouvement populaire pour forcer la MLB à rendre le jeu plus sûr. Sécurité des balles fautes maintenant! est une campagne qui cherche à obtenir plus de filets de sécurité pour chaque stade de baseball afin de prévenir les blessures causées par les fausses balles.

Une saison complète

Le commissaire de la MLB, Rob Manfred, a déclaré qu’il y aurait une saison complète de 162 matchs, contrairement à l’année dernière. En raison de la pandémie, la saison de la MLB 2020 a été réduite à 60 matchs de saison régulière sans fans.

Fans dans les stands

Et avec le calendrier complet de la saison, il est possible que les fans puissent assister à des matchs dès l’entraînement de printemps, selon USA Today. Aucun fan n’a assisté à des matchs la saison dernière avant la série de championnats de la Ligue nationale et la série mondiale.

Masques sur

Une fois que les fans seront autorisés à assister aux matchs, ils devront porter des masques et pratiquer la distanciation sociale. Il n’y a pas de plan pour les fans de se faire tester pour COVID-19 ou de se faire vacciner.

Autres choses à noter

Avec une saison complète prévue, cela signifie que le All-Star Game aura lieu à Atlanta en juillet. Il n’y a pas eu de match des étoiles lors de la saison 2020 en raison du calendrier raccourci. De plus, la MLB et le syndicat sont en train de négocier des protocoles de santé et de sécurité, ainsi qu’un frappeur universel désigné et des séries éliminatoires élargies comme la saison dernière, selon USA Today.

Jour d’ouverture

Mais quand commence la saison? La journée d’ouverture aura lieu le 1er avril et l’entraînement de printemps débutera le 27 février. On a parlé de retarder la saison d’un mois afin que les joueurs et les fans aient plus de temps pour recevoir les vaccinations contre le COVID-19. Mais la Major League Baseball Players Association s’est battue contre elle.

