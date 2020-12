Le consultant en image Paulina Maldonado Partagez ces conseils pour utiliser les masques faciaux de la manière la plus saine et la plus élégante possible.

Nettoyez votre visage avec un gant de toilette.

Il est conseillé de le faire toutes les deux heures pour éviter les problèmes d’acné.

Si vous portez un masque facial jetable, changez-le au plus deux fois par jour; s’il peut être lavé, faites-le quotidiennement.

Lavez-vous les mains avant de retirer le masque.

Vous éviterez ainsi toute contagion.

Il nous est de plus en plus difficile de sourire et encore plus avec l’utilisation de masques faciaux. Le sourire a un effet si puissant qu’il réduit votre niveau de stress et change votre état d’esprit et votre humeur.

Combinez votre masque avec votre tenue

De nos jours, son utilisation est obligatoire, vous pouvez l’utiliser comme accessoire assorti à vos vêtements, comme cet exemple de Sarah Jessica Parker, qui a servi à contraster ses chaussures.

Le célèbre dédié aux bandanas et aux foulards

comme le masque à la mode

Il y a aussi la possibilité de porter un foulard ou une écharpe comme Olivia Palermo, toujours stylisée.

Ou, vous pouvez choisir une option sobre et formelle comme la reine Maxima des Pays-Bas.

Suivez Paulina sur Instagram comme @paulinamaldonadostyliste et découvrez ses autres conseils de style pour la saison. En savoir plus sur elle en cliquant ICI.