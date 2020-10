Halloween approche à grands pas et avec Amazon Prime Day 2020 qui bat son plein, les acheteurs ont la chance de se livrer à certaines des ventes les plus effrayantes qui ne manqueront pas de vous plonger dans l’esprit des vacances. Malgré la pandémie de coronavirus, les festivités d’Halloween ont duré tout le mois et beaucoup de gens cherchent à monter la barre cette année.

Après avoir débuté mardi et se terminer mercredi après avoir été reporté de sa date initiale de juillet en raison de la pandémie, le Prime Day de cette année permettra aux membres de consulter des offres vraiment fantasmagoriques. Alors que les experts estiment que la remise moyenne est de 20%, certains articles sont réduits de 70 à 80%. Ces ventes importantes donnent certainement à d’autres grandes journées de magasinage comme le Black Friday et le Cyber ​​Monday une course pour leur argent. En fait, Amazon Prime Day est souvent considéré comme le début non officiel de la saison des achats des Fêtes.

Bien que Noël soit loin de l’esprit des amateurs d’Halloween, les offres Prime Day en ont plus que suffisant pour vous plonger dans l’esprit d’Halloween. Les membres Amazon Prime – un abonnement Prime est nécessaire pour obtenir ces rabais impressionnants, et vous pouvez vous inscrire en cliquant ici – peuvent tout récupérer, des costumes à la décoration d’Halloween et d’automne et tout le reste, tout en gardant beaucoup d’argent supplémentaire. ton portefeuille. Voici quelques-unes des meilleures offres Amazon Prime Day Halloween.

(Photo: Amazon.com)

Bien que les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) recommandent de ne pas faire du porte-à-porte ou de traiter cet Halloween car il est considéré comme une activité à haut risque, les communautés trouvent de nombreuses alternatives pour célébrer encore la journée, et les bonbons sont inclus. Si vous avez besoin de vous approvisionner en bonbons à distribuer, ou si vous voulez simplement vous faire plaisir et vous faire plaisir, Amazon a des offres massives. Ce mélange de variétés Hershey n’est pas seulement une bonne affaire – à 37 onces, il comprend un mélange de miniatures de Reese, de chocolat Hershey, de Krackle et de M. Good Bar – mais aussi élégant, car il est emballé dans un bol de crâne qui rend pour la décoration parfaite d’Halloween. Vous pouvez obtenir cette offre pour seulement 13,99 $ pendant Amazon Prime Day, alors qu’elle se vend généralement à 19,99 $. Vous pouvez voir plus de détails ici.

(Photo: Amazon.com)

Vous cherchez à ajouter de jolies décorations à votre maison? Ne cherchez pas plus loin que ces guirlandes lumineuses de citrouille d’Halloween. Avec une réduction de 29%, ce qui vous permettra de les acheter pour seulement 11,99 $, ces guirlandes lumineuses à piles et télécommandées sont parfaites pour une utilisation intérieure et extérieure. Ils disposent de huit modes d’éclairage qui peuvent être modifiés en appuyant simplement sur un bouton, et l’adorable design 3D offre la décoration parfaite. Pour plus de détails, consultez-le sur Amazon ici.

(Photo: Amazon.com)

Oubliez les arbres de Noël, car en ce moment, les arbres d’Halloween font fureur, et vous pouvez en attraper un pour seulement 19,99 $ pendant Amazon Prime Day 2020. Debout 1,5 pieds de haut, ce bouleau noir à piles avec 24 lumières violettes LED offre le niveau de fluage parfait pour habiller votre pièce. Les multiples branches facilitent également l’ajout d’ornements sur le thème d’Halloween. Vous pouvez voir plus de détails sur cet arbre, qui se vend généralement à 24,99 $, sur Amazon ici.

(Photo: Amazon.com)

Vous ne pouvez pas être repéré à l’Halloween dans votre tenue de tous les jours, et Amazon rend plus économique que jamais la création du costume parfait à un prix modique, y compris de nombreuses options pour les enfants. Pour ceux qui souhaitent passer rapidement à Poudlard, achetez une robe de Gryffondor pour enfants au prix magique de 20,39 $. Vous pouvez marquer la baguette, les lunettes et la cravate qui l’accompagnent pour seulement 9,99 $ ici, bien que ce soit une affaire fulgurante et qu’elle soit garantie d’aller vite. Voir plus de détails sur la robe Gryffondor ici.

(Photo: Amazon.com)

S’il y a une chose dont vous devez vous assurer en cette saison d’Halloween, c’est que vous disposez d’un appareil qui vous permet de voir tout le contenu d’Halloween de cette année. Des 31 Nights of Halloween de Freeform, qui comprend des visionnements de Hocus Pocus, The Nightmare Before Christmas et The Addams Family à la gamme de Netflix «Netflix & Chills», cette année, il y a beaucoup de programmes de télévision et de streaming fantasmagoriques pour vous faire découvrir l’esprit de la saison d’Halloween, et pour seulement 109,99 $, vous pouvez vous assurer d’avoir un appareil qui vous permet de tout voir. Pour Amazon Prime Day, ce téléviseur Insignia de 32 pouces bénéficie d’une remise importante, ce qui fait passer le prix de 169,99 $ à 109,99 $ seulement. Voir plus de détails sur Amazon ici.

Les éditeurs de PopCulture.com choisissent les produits et services sur lesquels nous écrivons. Lorsque vous achetez via nos liens, nous pouvons recevoir une commission. Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à des conseils de santé ou médicaux. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.