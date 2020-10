Amazon Prime Day 2020 commence bientôt, et si les ventes ne suffisaient pas à vous attirer, les émissions de télévision pourraient l’être. Le géant de la vente au détail donne aux consommateurs toutes les raisons de s’inscrire à un abonnement Amazon Prime avec des ventes explosives et des avantages énormes. En plus de cela, les abonnés ont accès à Amazon Original Series – y compris certaines des meilleures émissions de télévision actuellement.

Amazon Prime Day est une vente annuelle massive sur le modèle du Black Friday, mais uniquement pour les abonnés Amazon Prime. Il est livré avec des offres rares sur des articles chauds dans la section de vente au détail de la société (y compris des tonnes d’options de divertissement à domicile), mais pour de nombreux abonnés, le service de streaming est le véritable attrait. Amazon Video donne accès à des milliers de titres, dont un nombre croissant sont exclusifs d’Amazon Studios. Si vous vouliez vérifier l’un de ces titres, c’est peut-être le meilleur moment.

Les abonnements Amazon Prime peuvent être payés sur une base mensuelle ou annuelle. L’abonnement mensuel coûte 12,99 $, tandis que les membres annuels économisent environ 37 $ par an avec un prix annuel de 119 $. Alternativement, ceux qui ne sont pas intéressés par les achats sur le site peuvent payer 8,99 $ par mois pour Amazon Video par lui-même. Il existe d’autres niveaux de prix disponibles pour les étudiants à temps plein ou les titulaires de cartes EBT et Medicaid.

Quelle que soit la façon dont vous comprenez, Amazon propose des télévisions incontournables à l’ère du streaming, et il n’y a pas de meilleur moment pour rattraper le retard que sur Amazon Prime Day. Voici un aperçu de certains des originaux Amazon les plus populaires en ce moment. Et n’oubliez pas de consulter les meilleures offres TV du site de vente au détail pour avoir le moyen idéal de voir toutes ces sélections.

(Photo: Amazon Studios)

Utopia a été créée le 25 septembre et est déjà devenue un énorme succès sur Amazon Prime Video. L’émission est un thriller de conspiration sur le fandom moderne, avec quelques éléments de science-fiction parsemés. Il met en vedette John Cusack, Ashleigh LaThrop et Dan Byrd, entre autres. Voir plus de détails sur Amazon ici.

(Photo: Amazon Studios)

À présent, vous avez probablement entendu parler de la comédie sombre à succès Fleabag, mais si vous ne l’avez pas encore regardée, c’est le moment idéal. Fleabag met en vedette Phoebe Waller-Bridge, l’écrivain et acteur qui est devenu une puissance télévisuelle au cours des dernières années. Les deux saisons de Fleabag sont disponibles sur Amazon Prime. Voir plus de détails sur Amazon ici.

(Photo: Amazon)

Un autre succès dont il est difficile d’éviter d’entendre parler ces jours-ci est La merveilleuse Mme Maisel, une comédie dramatique mettant en vedette Rachel Brosnahan. Le spectacle est toujours d’actualité et est toujours en hausse, c’est donc le moment idéal pour monter à bord. Voir plus de détails sur Amazon ici.

(Photo: Corey Nickols / .)

The Boys prouve que les adaptations à l’écran des bandes dessinées ne sont pas encore tout à fait saturées et qu’il y a encore de nouvelles dimensions du genre à explorer. La saison 2 de la série vient de secouer les médias sociaux cet automne, et si vous vous inscrivez maintenant, vous pouvez gâter toute la série. Voir plus de détails sur Amazon ici.

(Photo: Amazon.com)

Enfin, Lore prouve qu’il y a un côté réfléchi à Amazon Originals, en tant que regard de style documentaire sur les histoires d’horreur populaires et leurs origines. L’émission est basée sur un podcast du même nom d’Aaron Mahnke et a duré deux saisons avant d’être annulée l’année dernière. Pourtant, avec 12 épisodes à explorer, c’est un joyau caché de l’ère du streaming. Voir plus de détails sur Amazon ici.

Les éditeurs de PopCulture.com choisissent les produits et services sur lesquels nous écrivons. Lorsque vous achetez via nos liens, nous pouvons recevoir une commission. Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à des conseils de santé ou médicaux. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.