Nab Film Collectibles de Mondo et Alamo Drafthouse

Que ce soit pour ajouter à votre collection personnelle ou pour accrocher un cadeau de vacances de dernière minute pour un autre cinéphile, Mondo et Alamo Drafthouse vendent des objets de collection et des affiches de films, tous les bénéfices étant consacrés au paiement du personnel d’Alamo Drafthouse et au paiement de la dette. et des dépenses sont survenues lors des fermetures de COVID-19, a déclaré le co-fondateur et président exécutif d’Alamo Drafthouse, Tim League, sur le blog d’Alamo Drafthouse.

Une partie de la vente spéciale, présentée par League comme «Invading the Alamo Basement», est une vente aux enchères spéciale d’affiches Mondo. Quinze années d’affiches de collection Mondo sont vendues aux enchères à partir de 1 $ jusqu’au 13 décembre. Les affiches Mondo sont connues pour leurs superbes designs uniques de films nouveaux et classiques – comme le montrent les affiches de la trilogie Star Wars ci-dessus – et sont réalisées dans des capacités limitées. C’est une chance rare d’accéder aux affiches Mondo qui sont peut-être en rupture de stock depuis longtemps.

D’autres grands objets de collection de films sont disponibles à l’achat et au soutien d’Alamo Drafthouse, notamment des épingles en émail sous licence officielle de films et de personnages célèbres; t-shirts inspirés du cinéma; Swag Alamo Drafthouse; figurines et figurines d’action; et plus.