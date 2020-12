Sans aucun doute Netflix est la plateforme de streaming de séries et de films la plus populaire au monde. Il commence également à être identifié en ayant un catalogue où la qualité est de moins en moins bonne. Peut-être en essayant de plaire à tout le monde, ils ont mis de côté certaines des choses les plus importantes lors de la réalisation de productions.

Mais vous pouvez non seulement regarder des productions originales, vous pouvez également regarder des films qui ont été réalisés par d’autres studios. En fait, la grande minorité de films est la leur, il y a donc des longs métrages incroyables, qui sont si bons qu’ils ne devraient pas être sur la plateforme.

Ceux-ci sont cinq de ces films cela étant si bon, nous ne pouvons tout simplement pas croire qu’ils sont disponibles dans le catalogue de Netflix.

“ Le grand court ” par Adam McKay

The Big Short combine les genres de la comédie, du drame, de la biographie et de la satire dans l’un des meilleurs films jamais réalisés sur la bulle financière de 2007 qui a déclenché une crise mondiale peu de temps après.

Il est basé sur le livre du même nom écrit par Michael Lewis. Il a également un casting de premier ordre: Brad Pitt, Christian Bale, Ryan Gosling, Steve Carrell, Marisa Tomei, entre autres.

Le film a remporté un Oscar du meilleur scénario adapté, ainsi que des nominations pour le meilleur film, le réalisateur, le second rôle (Christian Bale) et le montage.

‘The Truman Show’ (Truman Show) par Adam Weir

Quand The Truman Show est sorti, personne n’a donné grand-chose pour le film. Une comédie dramatique de science-fiction, mais avec Jim Carrey? Comme nous avions tort!

Le principe: une émission de télé-réalité où Truman Burbank a été adopté dès sa naissance par une entreprise pour montrer sa vie 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 devant les caméras.

En plus de Carrey, on peut voir de grands acteurs tels que Laura Linney, Ed Harris, Hoah Emmerich et Natascha McElhone dans le casting.

Le spectacle Truman a reçu trois nominations aux Oscars, mais n’a gagné dans aucune des deux catégories.

‘Origine’ (création) de Christopher Nolan

Lorsque Inception est sorti, nous étions déjà assez surpris par ce que Christopher Nolan avait fait dans le passé, des films Batman à Memento.

Mais avec ce film, en tant que réalisateur, il a acquis une nouvelle dimension et le long métrage pourrait probablement être décrit comme le meilleur de sa carrière.

Il met en vedette Leonardo DiCaprio, Elliot Page, Joseph Gordon-Levitt, Ken Watanabe, Tom Hardy, Marion Cotillard, Cillian Murphy, Tom Berenger et bien sûr Michael Caine.

‘Life Sentence’ / ‘Dreams of Freedom’ (The Shawshank Redemption) de Frank Darabont

Imaginez faire ce que beaucoup considèrent comme le meilleur film de tous les temps – c’est le n ° 1 sur IMDb! Et qu’après sa sortie, c’est un échec au box-office.

Aujourd’hui, il est extrêmement difficile d’imaginer qu’un film de ce calibre n’a pas fonctionné dans les salles de cinéma, mais c’est ce qui s’est passé avec The Shawshank Redemption. C’est désormais un favori dans des millions de foyers et heureusement disponible dans le catalogue Netflix.

Réalisé et écrit par Frank Darabont, est basé sur un court roman de Stephen King. L’écrivain, en fait, la considère comme l’une des meilleures adaptations cinématographiques de son œuvre.

Les critiques spécialisés, quant à eux, ont apprécié le film. Il a également été nominé pour sept Oscars, dont celui du meilleur film.

Il met en vedette Tim Robbins, Morgan Freeman – qu’il considère comme la meilleure performance de sa carrière – William Sadler, Gil Bellows, James Whitmore, Clancy Brown, entre autres.

“ Les défunts ” de Martin Scorsese

Juste au moment où nous ne savions pas si Martin Scorsese il pourrait faire un autre chef-d’œuvre, The Departed, en 2006. Il a un casting de premier ordre, avec Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson et Mark Wahlberg, Martin Sheen, Ray Winstone, Vera Farmiga et Alec Baldwin.

Une adaptation du film hongkongais Infernal Affairs (2002) a complètement surpris les critiques spécialisés, recevant des commentaires positifs généraux. Il a remporté l’Oscar du meilleur film et de la meilleure réalisation, du scénario le mieux adapté et du meilleur montage. Cela lui a également valu la nomination de Mark Wahlberg.

The Departed est l’un des meilleurs films réalisés au cours de la première décennie du 21e siècle et on peut le voir à tout moment dans le catalogue Netflix.

