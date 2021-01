Maintenant que nous passons plus de temps à la maison et que nous voulons améliorer l’environnement, vous pouvez mettre ces habitudes en pratique et apporter quelque chose.

Économiser l’eau

En décembre 2020, l’eau est entrée en bourse, ce qui nous parle plus que jamais de sa valeur et de son importance. Pour prendre soin de cette ressource naturelle, il existe quelques astuces que nous pouvons adopter au quotidien comme prendre de courts bains (5 minutes suffisent); se brosser les dents avec un verre de sorte que peu d’eau soit renversée; utiliser des savons à lessive et à vaisselle biodégradables, ainsi que de séparer les résidus de graisse qui sont jetés dans la cuisine et de les laisser avec les déchets solides au lieu de les jeter à l’égout. Ce sont de petites étapes qui font de grandes différences.

Dites NON à la mode rapide

Dans de nombreux pays où sont fabriqués des vêtements qui suivent les dernières tendances de la mode, des résidus sont projetés qui tachent et polluent les eaux locales, rendant impossible leur utilisation plus tard. À ces déchets s’ajoutent d’autres qui sont toxiques comme l’arsenic, le mercure et le plomb qui, en plus d’endommager les écosystèmes marins, mettent en danger la santé de ceux qui s’approvisionnent en eau à ces endroits. La vêtements d’occasion et les vêtements en fibres recyclées Ils sont plus sympathiques avec l’écosystème, vous pouvez chercher des vêtements dans les magasins de vêtements d’occasion ou au marché aux puces, vous serez surpris par les modèles vintage et super originaux que vous trouverez. Une autre option consiste à construire une garde-robe circulaire avec vos amis et à échanger des vêtements que vous ne portez plus.

Choisissez des alternatives

On ne s’en rend peut-être pas compte, mais l’utilisation de couches et de serviettes hygiéniques produit une empreinte écologique qui pourrait nous faire honte. Pour ne plus y tomber, il existe des options telles que couches lavables et coupes menstruelles, qui, étant en silicone chirurgical, ne mettent pas le corps en danger de choc toxicologique (comme cela se produit avec les tampons). Au contraire, ils permettent à chaque femme d’être en contact avec son corps et d’être plus consciente de cette étape de sa vie, en plus de démystifier certains mythes sur la période menstruelle. Si vous voulez continuer la tendance écologique remplacez votre brosse à dents habituelle par une en bambou.

Oubliez le plastique

À cette époque, quand quelqu’un meurt, il y a au moins 20 substances plastiques à l’intérieur qui ne se décomposent pas après la mort. Cela nous indique à quel point nous sommes exposés aux plastiques, qui, sans le savoir, nous leur permettons d’entrer dans nos maisons par le biais de la nourriture, des emballages, des crèmes et des cosmétiques. Pour l’éviter, n’utilisez pas de plastiques à usage unique et vérifiez que vos produits à usage personnel ne contiennent ni phtalates ni phénols. Lorsque vous faites le supermarché, apportez vos propres contenants pour éviter davantage de production de plastique. N’oubliez pas de consulter notre bricolage pour apprendre à fabriquer vos propres emballages alimentaires réutilisables.

Séparez les déchets et optez pour le recyclage

Poubelle séparée Ce n’est pas seulement l’idée de quelqu’un, cela permet d’éviter la pollution de l’air, des rivières, des lacs et de la terre et de réduire le risque de mort de certains animaux qui approchent curieux de l’arôme et trouvent des objets qui les blessent. ou tomber malade. En séparant nos déchets en organiques et inorganiques (au moins), nous faisons une grande différence pour être en mesure de recycler les déchets inorganiques et compost pour nous aider à nourrir le sol.

Que pensez-vous de ces idées? Dites-nous ce que vous feriez ou ce que vous faites déjà à @guacamouly

Alamy / Le Groupe Grosby