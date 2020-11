W

La saison des fêtes étant presque certainement annulée, il est peu probable que nous ayons besoin de ces talons aiguilles scintillants ou de ces mocassins en velours de si tôt.

Alors, plutôt que de faire des folies avec des chaussures prêtes pour la fête, pourquoi ne pas faire un bond en quittant la maison avec des baskets adaptées à la marche? Ce sont les baskets de la nouvelle saison dans lesquelles investir maintenant.

Pumped Up Kicks

Le haut est de retour pour l’automne, avec le style Blazer de Nike (89,99 £, office.co.uk) qui émerge comme une fille de la mode préférée. À porter avec un pantalon en cuir et des pulls souples ou des midis en satin à la Adwoa Aboah, qui a joué dans la récente campagne Nike Blazer. Pour l’élévation des flaques d’eau, optez pour les chunky Run Star Hikes à semelles plates-formes de Converse (90 £, converse.com). Ailleurs, les chaussures de basket-ball montantes sont un slam-dunk, avec la plate-forme de recherche de mode Lyst confirmant que les trois meilleures baskets de l’année sont toutes des styles Air Jordan haut de gamme.

L’équipage New Balance

S’il y avait une sneaker à succès de 2020, ce devrait être New Balance. La 990v5 grise a été portée par tout le monde, de Kaia Gerber et Rosie Huntington-Whiteley à Leonardo DiCaprio et Timothée Chalamet, tandis que le style New Balance 992 s’est épuisé une semaine après avoir été stocké sur MatchesFashion, «et le style 991 a également été très populaire. », Déclare Cassie Smart, responsable de la mode féminine. Ceux qui cherchent à se démarquer de la foule devraient consulter la collaboration de la marque avec la marque culte de vêtements pour hommes Casablanca, dont le deuxième volet a chuté vendredi (140 £, newbalance.co.uk).

Retour vers le futur

C’est au revoir à l’énergie des années 90 Fila et Nike Air Force 1, et avec un renouveau des années 70 et 80. Pour sa collaboration avec Adidas Originals, sortie vendredi dernier, la créatrice de vêtements pour hommes Grace Wales Bonner s’est inspirée de Bob Marley et du dancehall jamaïcain des Seventies pour créer une collection de vêtements de sport pour hommes et femmes ultra-rétro, dont les baskets aux tons rouille, verte et marron sont les faits saillants (à partir de 130 £, matchesfashion.com). Les puristes devraient se tourner vers les styles blancs Ascenta et Contest de Lacoste (100 £ et 80 £, lacoste.com), inspirés des archives des années 80 de la marque, tandis que les passionnés de néon pourraient consulter les Future Riders inspirés des années 80 de Puma (75 £, puma.com) ).

Coureurs high-tech

Le verrouillage vous a-t-il transformé en coureur? Vous avez investi dans de nombreux nouveaux kits brillants? Voici quelques bonnes nouvelles. Les chaussures de sport de performance se frayent un chemin de la piste de course au royaume de la haute couture cette saison. Optez pour des styles de course high-tech aux couleurs vives et acidulées de marques comme Nike, Adidas et New Balance, ainsi que de marques spécialisées comme Saucony, Asics et Salomon. Gardez-les au frais et associez-les à un jean impeccable ou à des paillettes pour assurer un look intentionnel, pas comme si vous aviez oublié vos chaussures normales.

Les nouveaux Vejas

Vous cherchez des éco-sneaks mais tellement au-dessus des Vejas? Essayez la marque espagnole Saye, qui fabrique des baskets unisexes à partir de coton biologique, de mousse PU recyclée à partir de restes d’automobiles et de copeaux de bois de l’industrie de la menuiserie (120 £, sayebrand.com). Le style simple IBI de la marque brésilienne Cariuma (98 £, cariuma.com) a une tige en toile tricotée en bambou, des semelles extérieures en canne à sucre et des lacets en plastique recyclé. Le tricot blanc cassé ou noir pierre sont des gagnants particuliers. Voulez-vous vraiment impressionner lors de votre rendez-vous au parc? La marque LA Clae a fabriqué les premières baskets en cuir cactus au monde à partir des fibres de figue de barbarie. (Pré-commande pour 109 £ sur clae.eu).