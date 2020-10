Amazon Prime Day a lieu le mardi et le mercredi, et les clients impatients sont à la recherche d’articles pour leurs gymnases à domicile ou leurs boîtes locales. Heureusement pour les clients, Amazon a plusieurs offres en cours qui les aideront à faire passer leur forme fonctionnelle au niveau supérieur. Il existe des éléments pour la récupération, ainsi que ceux qui aideront à améliorer la force et la flexibilité.

Les éléments de récupération clés qui vous aideront après une longue journée d’haltérophilie sont les premiers à ouvrir la voie à Amazon Prime Day. Il existe également plusieurs outils portables qui augmenteront la force du bras et du tronc, qui sont tous deux essentiels pendant les entraînements nommés. Voici cinq des meilleurs articles de fitness fonctionnels disponibles pendant Amazon Prime Day.

(Photo: Amazon.com)

Certains entraînements sollicitent le corps et accumulent de l’acide lactique, ce qui en fait la clé d’une bonne récupération afin d’éviter les crampes et la fatigue musculaire. Faire rouler vos jambes après de lourds deadlifts et des box jump est une option, mais les pistolets de massage vont encore plus loin. Disponible pour 139,99 $, le pistolet de massage OPOVE M3 Pro comprend une coque anti-chute qui peut résister à des chocs de deux mètres. La batterie durera trois heures sur une charge complète lorsque vous avez un endroit vraiment problématique, et il y a quatre accessoires différents. Voir plus de détails sur Amazon ici.

(Photo: Amazon.com)

Les mouvements de gymnastique sont essentiels pour plusieurs entraînements, qu’ils proviennent du site Web de CrossFit ou d’une autre source de fitness fonctionnelle. Les anneaux, les muscle-ups et les push-ups du poirier font tous partie de plusieurs entraînements, mais ils ne sont pas faciles à apprendre. Les anneaux de gymnastique olympique en bois Emerge, au prix de 34,97 $ comme une affaire éclair, offrent une option économique pour travailler sur ces compétences de gymnastique nécessaires. Les anneaux et les sangles supportent jusqu’à 800 livres et peuvent être suspendus à un plafond haut ou à une simple barre de traction dans le garage. Voir plus de détails sur Amazon ici.

(Photo: Amazon.com)

Semblables aux anneaux de gymnastique, les cordes rapides sont essentielles pour réussir les répétitions simples et doubles pendant les entraînements. Au prix de 22,99 à 24,99 $, la corde à sauter Goothdurs Speed ​​est dotée de roulements à billes à 360 degrés dans les poignées pour les faire tourner encore plus facilement et éviter les enchevêtrements problématiques à la mi-entraînement. De plus, la corde de vitesse est réglable pour les athlètes de toutes tailles et ne nécessite pas de couper le câble supplémentaire avec une pince. Voir plus de détails sur Amazon ici.

(Photo: Amazon.com)

Les redressements assis sont fortement impliqués dans de nombreux entraînements de fitness fonctionnels, CrossFit ou autre. Par exemple, l’entraînement nommé Annie oblige les gens à effectuer un total de 150 doubles répétitions avec une corde à sauter et 150 redressements assis. Le tapis matelassé Power Guidance Ab, au prix de 27,99 $, aidera les abdominaux à obtenir un étirement complet en bas du sit-up et une contraction complète en haut. Voir plus de détails sur Amazon ici.

(Photo: Amazon.com)

Certains entraînements de fitness fonctionnels se concentrent sur la gymnastique ou le saut à la corde, mais beaucoup d’autres nécessitent de l’haltérophilie intensive. D’un prix de 14,99 à 21,99 $, la ceinture d’haltérophilie RitFit aidera à fournir un soutien lombaire crucial pendant les soulevés de terre, les squats, les nettoyages et les bribes pour ceux qui veulent se lancer dans l’olympisme ou la dynamophilie. La ceinture de 6 pouces a une fermeture auto-agrippante pour assurer la sécurité, et la taille ne limite pas le mouvement des jambes. Voir plus de détails sur Amazon ici.

Plus d’offres Prime Day

Pour ces offres de remise en forme fonctionnelle et toutes les offres Amazon Prime Day, vous devez être abonné à Amazon Prime. Il s’agit du service d’abonnement premium d’Amazon qui comprend des avantages tels que la livraison gratuite de deux jours et l’accès à plusieurs films et émissions de télévision. Parmi les options incluses, on trouve The Redeemed and the Dominant: Fittest On Earth, qui raconte l’histoire des CrossFit Games 2017. Il existe également plusieurs fonctionnalités en coulisses axées sur des athlètes spécifiques comme Mat Fraser, Tia-Clair Toomey, Dan Bailey, Josh Bridges et Katrin Davidsdottir. Vous pouvez voir tous les avantages associés à un abonnement Prime ici.

Les éditeurs de PopCulture.com choisissent les produits et services sur lesquels nous écrivons. Lorsque vous achetez via nos liens, nous pouvons recevoir une commission. Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à des conseils de santé ou médicaux. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.