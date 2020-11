Les Américains de tout le pays se demandent quand un nouveau projet de loi de relance sera approuvé, car cinq programmes de chômage expireront à la fin de cette année. Maintenant que l’ancien vice-président Joe Biden devrait être le vainqueur de l’élection présidentielle de 2020, beaucoup se recentrent sur la pandémie de coronavirus en cours et les défis financiers qu’elle a apportés. Le premier projet de loi de relance, CARES ACT, prévoyait des paiements directs de relance et une aide au chômage pendant un certain temps, mais la plupart de l’aide est soit déjà épuisée, soit sur le point de s’épuiser.

En mai, la Chambre des représentants contrôlée par les démocrates a écrit et adopté la loi HEROES, à laquelle le Sénat contrôlé par les républicains était opposé en raison de son prix. Le Sénat a ensuite rédigé son propre projet de loi, le HEALS Act, qui, selon les dirigeants démocrates, ne fournissait pas suffisamment de soutien financier aux citoyens américains. La Maison Blanche a également engagé des négociations, mais encore une fois, aucune résolution n’a été trouvée. Maintenant, avec la probabilité qu’une administration Biden arrive en janvier, les inquiétudes grandissent au sujet des allocations de chômage qui expireront le 31 décembre. Faites défiler vers le bas pour en savoir plus sur les programmes, comme indiqué pour la première fois par C-Net.

Prestations de chômage améliorées (13 semaines)

Chaque État est responsable de la gestion de ses propres demandes d’assurance-chômage, ce qui comprend la détermination de l’éligibilité d’une personne à des prestations, du montant qu’elle peut recevoir et de la durée pendant laquelle elle est éligible. Même si le délai varie d’un État à l’autre, la loi CARES a prévu une prolongation de ces prestations de 26 semaines à 39 semaines. Ces 13 semaines supplémentaires de prestations sont en hausse le 1er janvier. Notamment, certains États ont choisi d’augmenter la durée de leur propre chef, mais d’autres – comme l’Alabama, l’Arkansas et l’Utah – n’ont rien fait, ce qui peut conduire à des chômeurs sans emploi. assistance.

Le programme d’assistance en cas de pandémie de chômage

Le programme d’assistance au chômage en cas de pandémie, également connu sous le nom de PUA, est une autre initiative organisée par le biais de la loi CARES. La PUA a fourni une aide financière à des personnes qui, normalement, pourraient ne pas être admissibles au chômage. Cela comprend les travailleurs autonomes, les entrepreneurs et les travailleurs de chantier. Le PUA est actuellement réglé pour se terminer le 31 décembre.

300 $ de prestations de chômage

La loi CARES prévoyait une somme supplémentaire de 600 dollars par semaine pour le chômage, mais lorsque cela a expiré le 31 juillet, le président Trump a signé un décret pour que les prestations fournies par le gouvernement fédéral continuent. Cependant, le montant est tombé à 300 $. L’espoir, à l’époque, était que le Congrès approuverait et adopterait bientôt un nouveau projet de loi. Cela ne s’est pas encore produit et le financement supplémentaire devrait maintenant prendre fin le 27 décembre.

Protection contre l’expulsion

Un autre élément important de la loi CARES est la protection contre les expulsions pour les locataires et les maisons adossées à des prêts hypothécaires fédéraux. Ces protections étaient auparavant étendues, en septembre, par les Centers for Disease Control. Le département a appelé à l’arrêt des expulsions pour non-paiement du loyer, afin d’aider à mieux contenir la propagation du COVID-19. Cette disposition expirera fin décembre et concerne 43 millions de ménages.

Report de prêts étudiants

Enfin, le dernier programme de relance qui prendra fin le 1er janvier est le report des prêts étudiants. La Loi CARES offrait aux bénéficiaires de prêts étudiants la possibilité de suspendre leurs paiements sans qu’ils ne s’accumulent d’intérêts. Cela s’est terminé en septembre, mais Trump l’a prolongé jusqu’à la fin de l’année. À partir du 1er janvier, les gestionnaires de prêts seront autorisés à recommencer à facturer des intérêts.

Quand un nouveau projet de loi de stimulation sera-t-il approuvé?

Pour le moment, on ne sait pas quand un nouveau projet de loi de relance pourrait se produire. Les négociations d’août à octobre n’ont jamais abouti à un accord, et avec l’élection maintenant contestée par la campagne Trump – sur la base d’allégations de fraude électorale non fondées – on ne sait pas à quel point un projet de loi de relance est pour l’administration sortante. En fin de compte, la Chambre et le Congrès devront approuver le projet de loi par vote, avant qu’il ne puisse aller au Président pour le signer.

Proposition de stimulation de Biden

Bien qu’il n’y ait aucun moyen de savoir ce qui pourrait se passer avant l’assermentation du président élu Joe Biden le 20 janvier, la nouvelle administration a en grande partie un plan de relance. Pour le moment, nous savons que cela comprendra une autre série de contrôles de relance, bien que l’on sache maintenant quel sera le montant. On signale également que les prestations de chômage seront rétablies et que la remise de la dette étudiante pourrait se produire.

