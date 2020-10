Lundi, le rappeur et entrepreneur 50 Cent a choqué ses partisans en approuvant apparemment le président Donald Trump pour l’élection présidentielle de 2020. Il a publié un article sur la politique fiscale proposée par le candidat démocrate Joe Biden, exhortant les lecteurs à “VOTEZ pour TRUMP”. Comme pour beaucoup de messages de 50 Cent, il était difficile de dire s’il plaisantait ou pas ici.

Curtis “50 Cent” Jackson a pesé sur l’élection controversée de lundi soir avec une photo d’une télévision montrant la couverture des nouvelles du plan fiscal de Biden. Il montrait quels seraient les taux d’imposition pour les riches comme lui dans divers États dans le cadre du plan de Biden – dans son cas, 62% à New York. Au milieu d’une flopée d’émojis, Jackson a écrit: “Je m’en fous que Trump n’aime pas les Noirs 62 pour cent sont que vous êtes hors de votre esprit.”

👀 QU’EST-CE QUE LE F * CK! (VOTEZ FORTRUMP) IM OUT, 🏃‍♂️💨F * CK NEW YORK Les KNICKS ne gagnent jamais de toute façon. 🤷🏽‍♂️Je m’en fiche, Trump n’aime pas les Noirs 62% t’es foutu. 😤 pic.twitter.com/uZu02k2Dlz – 50cent (@ 50cent) 19 octobre 2020

Il est important de noter que ces taux d’imposition n’atteindront probablement pas les niveaux projetés dans ce rapport, même pour les hauts revenus. Selon un rapport de CNBC, ces tarifs ne s’appliqueraient qu’aux personnes dont le revenu annuel brut est supérieur à 400 000 dollars par an dans le cadre du plan de Biden. Même dans ce cas, la plupart des gens dans ce scénario ne paient pas le plein taux grâce aux déductions fiscales, aux crédits d’impôt, aux compensations, aux échappatoires et aux sources de revenus diversifiées.

Quant à Jackson, son précédent tweet le décrivait comme “en faillite”, donc soit il plaisantait dans l’un de ces messages, soit il n’a rien à craindre. Le rappeur a une voix unique sur les réseaux sociaux et il est souvent difficile de dire quand il est sarcastique. Néanmoins, son commentaire pourrait motiver les décisions de certains fans aux urnes.

Biden a longuement parlé de ses projets fiscaux la semaine dernière lors de son événement “Town Hall” sur ABC News, notant que ce n’est pas aussi radical qu’on le prétend. Bon nombre des chiffres et pourcentages de son plan correspondent à ceux de l’ancien président George W. Bush – un républicain.

Le chiffre de «62%» ne provient pas non plus de Biden – il combine les taux d’imposition statutaires avec les taux d’imposition de l’État, montrant ce qu’un contribuable théorique pourrait payer dans ce contexte. La Fondation fiscale a déclaré à CNBC qu’il y avait une différence de plus de 10% entre le taux d’imposition statutaire et le «taux effectif» – «ce que les contribuables paient réellement avec l’aide de leurs comptables».

Jusqu’à présent, 50 Cent n’a offert aucune mise à jour supplémentaire sur sa position politique, bien que les commentateurs aient une journée sur le terrain. L’élection présidentielle de 2020 a lieu le mardi 3 novembre.