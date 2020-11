L’énorme total – presque suffisant pour remplir le stade Emirates d’Arsenal – a été révélé dans les dernières données officielles sur les performances d’un projet de 12 milliards de livres sterling censé permettre au pays de retrouver une vie relativement normale pendant que la recherche d’un vaccin se poursuit.

Au lieu de cela, les experts ont déclaré que les derniers chiffres, publiés le jour où l’Angleterre est entrée dans son deuxième verrouillage, n’ont fait que souligner à quel point Test and Trace est «dépassé».

Les chiffres d’hier montrent que depuis le lancement du système en mai, près de 40% des contacts étroits identifiés de personnes infectées à Londres n’ont pas été contactés par les centres d’appels mis en place pour avertir qu’ils devaient s’isoler.

Quelque 54 950 personnes dans la capitale n’ont pas été informées du risque potentiel qu’elles représentaient et auraient pu, à leur tour, en infecter d’autres bien qu’elles aient été identifiées comme des contacts.

Ealing avait le nombre le plus élevé de tous les arrondissements avec près de 3 000, suivi de 2 719 à Redbridge, 2 702 dans la ville et Hackney, 2 461 à Newham et 2 404 à Barnet. Le «taux de réussite» est systématiquement plus faible à Londres et dans les autres grandes villes où la densité de population rend plus difficile l’identification des personnes qui auraient pu être exposées aux porteurs de Covid-19.

C’est la dernière preuve qu’un système salué comme l’envie du monde par le secrétaire à la Santé Matt Hancock n’a pas fait grand-chose pour empêcher une deuxième vague d’infections dévastatrice qui a entraîné près de 800 décès au cours des deux derniers jours seulement.

Une série de catastrophes très médiatisées comprenait:

Le recrutement de milliers de traceurs contractuels qui n’avaient presque rien à faire.

Un énorme déficit de capacité de test au début de la deuxième vague en raison de goulots d’étranglement dans les immenses laboratoires «phares» utilisés pour traiter les tests à l’exclusion des petites installations.

Une série de gaffes technologiques embarrassantes, notamment la disparition de près de 16000 cas d’une feuille de calcul en septembre et une erreur avec l’application NHS Covid qui a laissé des milliers de personnes ignorantes qu’elles étaient exposées au virus.

Difficultés à persuader les contacts de s’engager dans le système avec des études montrant que moins de 20% des personnes invitées à s’isoler le faisaient.

La lenteur des délais d’exécution des tests a fatalement sapé les efforts pour contenir la propagation du virus.

Les données d’aujourd’hui montrent également que Londres est à la traîne du reste du pays en ce qui concerne les personnes qui ont été testées positives et doivent entrer dans le système Test and Trace. Depuis le lancement, 76,4% des personnes ont été touchées, contre plus de 81% au niveau national. Sur les 32 autorités locales d’Angleterre qui n’ont pas réussi à atteindre 80%, 17 étaient des arrondissements de Londres.

La présidente exécutive par intérim de l’Institut national pour la protection de la santé, Dido Harding, a déclaré: «Nous savons qu’il y a des domaines où nous devons encore nous améliorer et nous travaillons sans relâche pour rendre le service plus rapide et plus efficace chaque jour.»