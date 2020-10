Les Conners retournent au petit écran. Le spin-off d’ABC Roseanne devrait lancer sa troisième saison le mercredi 21 octobre, aux côtés d’autres titres de la gamme de comédies d’automne du réseau. Alors que les fans se préparent pour la première de la saison, Amazon a à peu près tout ce dont ils ont besoin pour les préparer pour une nouvelle saison de rires.

La troisième saison de la série devrait aborder plusieurs problèmes du monde réel qui ne seront que trop relatables, y compris la pandémie de coronavirus en cours. Le producteur exécutif Bruce Helford reconnaissant auparavant que la série est «une émission qui reflète la réalité», une grande partie du matériel promotionnel a montré comment la famille bien-aimée de sitcom va gérer la vie au milieu d’une pandémie. L’affiche de la saison 3 montrait les personnages portant des masques faciaux, et une bande-annonce récente a révélé que Darlene et Becky prenaient de nombreuses précautions alors qu’elles allaient travailler dans l’ancienne usine de Wellman Plastics. La saison devrait également s’attaquer à l’élection présidentielle de 2020.

Compte tenu de l’ampleur de la saison, c’est certainement une montre incontournable, et il y a plus que quelques découvertes d’Amazon pour rendre l’expérience de visionnement aussi impressionnante que jamais. Faites défiler vers le bas pour voir certains des éléments indispensables pour vous préparer pour la saison 3 de The Conners.

(Photo: ABC / Andrew Eccles)

La meilleure façon de se préparer pour une nouvelle saison de The Conners est de se frotter à la saison qui l’a précédée, et Amazon rend cela plus facile que jamais. La saison 2 de Conners est actuellement disponible à l’achat sur Amazon Prime Video pour seulement 19,99 $. Cependant, si vous n’avez besoin de rattraper que quelques épisodes, des épisodes individuels sont disponibles à l’achat pour 2,99 $ chacun. Vous pouvez consulter plus de détails, y compris les synopsis d’épisodes, sur Amazon Prime Video ici.

(Photo: Amazon.com)

Alors que vous vous préparez pour une nouvelle saison de rires, vous voudrez peut-être envisager de vous remémorer le passé. Amazon peut acheter la série complète Roseanne pour seulement 31,44 $. La sitcom ABC a été diffusée à l’origine de 1988 à 1997 et est rapidement devenue un favori des fans. Deux décennies après la diffusion de son dernier épisode, ABC a annoncé qu’il relancerait la série, qui n’a duré qu’une première saison mal datée avant d’être réorganisée sous le nom de The Conners. Pour plus de détails sur la collection complète de DVD Roseanne, consultez-la sur Amazon ici.

(Photo: Amazon.com)

Bien sûr, la chose la plus importante à avoir lorsque vous vous préparez à regarder la première de The Conners Season 3 est un appareil sur lequel la regarder. Ce téléviseur intelligent TCL de 32 pouces est tout simplement parfait pour tous vos besoins de visualisation. À 129,88 $, c’est tout sauf une bonne affaire, car il est compatible avec Roku, dispose d’un contrôle vocal et d’une résolution haute définition. Étant donné qu’il s’agit d’un téléviseur Roku, et si vous avez un abonnement Hulu, s’il vous arrive de manquer un épisode de The Conners, vous pourrez facilement le diffuser le lendemain en un seul clic. Voir plus de détails sur Amazon ici.

(Photo: Amazon.com)

Vous avez déjà un téléviseur mais pas de câble? Ne vous inquiétez pas. Pour seulement 28,95 $, vous pouvez regarder The Conners sans aucun tracas. Cette antenne fine comme du papier avec une portée allant jusqu’à 200 miles vous donnera accès à une multitude de chaînes, y compris les stations locales et ABC, qui est le réseau sur lequel The Conners est diffusé. Pour rendre cette offre encore plus agréable, un coupon de réduction de 5% est actuellement disponible sur ce produit. Pour plus d’informations, consultez-le sur Amazon ici.

(Photo: Amazon.com)

Si vous ne voulez pas débourser de l’argent pour le câble ou si vous ne pouvez pas regarder The Conners lorsqu’il sera diffusé à 21 h HE le mercredi soir, envisagez d’investir dans un lecteur de streaming Roku Express. Pour seulement 24 $, cet appareil vous donnera accès à des dizaines de chaînes de streaming, y compris Hulu, où de nouveaux épisodes de la sitcom ABC – ainsi que d’autres séries ABC – sont disponibles en streaming un jour plus tard. Bien sûr, vous aurez également besoin d’un abonnement Hulu (599 $ / mois pour un plan financé par la publicité ou 11,99 $ pour aucune publicité) pour accéder à tout le contenu de Hulu. Voir plus de détails sur ce lecteur de streaming Roku sur Amazon.

(Photo: Amazon.com)

Si vous êtes un fan inconditionnel de Roseanne et des Conners, montrez votre enthousiasme en transformant votre canapé en canapé familial infâme. Avec un prix de 49 $, vous pouvez posséder un afghan presque identique à celui vu ajouter une touche de couleur au salon des Conners pendant des décennies. Cette couverture est faite à la main et décrite comme étant “relativement douce avec une bonne épaisseur,” parfaite “pour se blottir pour une soirée de votre émission préférée.” Vous pouvez voir plus de détails sur Amazon ici.

Les éditeurs de PopCulture.com choisissent les produits et services sur lesquels nous écrivons. Lorsque vous achetez via nos liens, nous pouvons recevoir une commission. Les prix et promotions indiqués sur les liens de clic sont susceptibles d’être modifiés par le détaillant. Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à des conseils de santé ou médicaux.