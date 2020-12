6 Catégories SHEIN que vous devez connaître, pas seulement sur les vêtements! | Instagram

Vous avez sûrement déjà entendu parler de la boutique en ligne qui a provoqué une grande agitation au Mexique, dont nous parlons SHEIN qui est précisément connue pour la vente de vêtements pour femmes qui a été appréciée par ses acheteurs.

Depuis quelques années depuis l’arrivée de l’entreprise au Mexique, l’entreprise a été créée en 2008 et sa devise est que tout le monde a le droit de profiter de la mode, donc quand vous entrez dans le SHEIN vous pouvez trouver plusieurs options d’achat dont sûrement plus d’une répondra à vos besoins.

Ce qui a également beaucoup aidé la boutique en ligne, ce sont les collaborations qu’elle a avec des célébrités mexicaines telles que Kenia Os, qui semble être l’un de ses ambassadeurs, comme Kimberly Loaiza avec qui ils ont également lancé une collaboration et une ligne de Vêtements en édition limitée largement acceptés par les internautes.

Acheter chez SHEIN est vraiment simple, des millions de personnes ont acheté des produits que nous pouvons trouver et les font nôtres d’une manière très simple, malgré cela, tout le monde ne connaît pas les produits que vous pouvez trouver car ils ne se concentrent pas uniquement sur les vêtements.

Nous partagerons avec vous ce que vous pouvez acheter SHEINVous ne devriez pas manquer de connaître ses catégories qui vous laisseront sûrement plus qu’étonné, nous vous expliquerons immédiatement ce que SHEIN vous pouvez trouver dans l’application elle-même car sur la page de l’ordinateur, c’est un peu différent.

1

Acheter

Dans cette catégorie vous trouverez en guise d’introduction tout ce que vous pouvez acheter, dans cette partie vous voyez de nombreuses annonces, les ventes “flash” sont des remises sur certains vêtements qui durent un certain temps.

On pourrait dire que c’est le début de la page de l’application où il vous montre quelques promotions frappantes afin que vous puissiez commencer à choisir entre les produits proposés dans SHEIN.

2

Beauté

Dans ces catégories, vous trouverez tous les articles qui vous aideront à être plus belle, du maquillage aux soins de la peau.

Parmi ce que vous pouvez trouver dans cette catégorie sont:

Santé et remise en forme – matériel d’exercice Perruques Soins de la peau – Produits de nettoyage du visage Bain et corps – Soins de la peau et articles de toilette Soins bucco-dentaires – tout pour le nettoyage buccal Soins capillaires – accessoires et fournitures

3

Curvy + Plus

Comme ils le mentionnent dans leur philosophie «tout le monde a le droit de profiter de la mode», vous trouverez dans cette section des vêtements de grandes tailles, qui s’adaptent à vos besoins.

En plus de vendre les vêtements pour femmes que l’on voit habituellement, la ligne pour filles rondes est également un succès, car on trouve plusieurs modèles aussi bien pour les femmes minces que pour les femmes aux larges courbes.

Vous trouverez également:

Chaussures Accessoires Sacs Bijoux

4

Homme

Vous ne pouvez pas manquer la vente de vêtements pour hommes, où nous trouvons non seulement toutes sortes de vêtements pour hommes, mais aussi des soins dont chaque homme a besoin.

Parmi les soins pour hommes, nous avons également ses cheveux avec des pinceaux spéciaux, prendre soin de sa barbe, qui pour le nom est le maquillage des femmes, donc avoir une barbe bien entretenue est très important pour lui.

5

Enfants

Dans ces catégories, nous en trouvons d’autres qui vous donneront sûrement envie de voir tout ce que SHEIN propose dans sa boutique en ligne, parmi lesquelles nous trouvons:

Filles Garçons Tout-petits Filles Tout-petits Sacs et chaussures pour bébés Accessoires Vêtements de maternité

Vous ne vous attendiez sûrement pas à trouver autant de choses pour vos petits et même pour vous-même, dans le cas où vous attendez un bébé ou avez une connaissance qui l’est.

6

Maison et animaux

Quelque chose d’important qui pour beaucoup a probablement attiré l’attention est que vous pourriez facilement décorer votre maison avec les options que SHEIN vous offre:

Décoration de la maison – tous types de décoration Chambre – couvre-lits, draps et couvertures Cuisine – articles de cuisine intéressants Salle de bain – serviettes, articles de décoration et de salle de bain Illunination – lampes de toutes sortes Rangements – boîtes pour ranger toutes sortes d’objets essentiels – articles pour votre accueil en général Evénements et fêtes – décoration pour fêtes Accueil enfants – décoration de leurs chambres