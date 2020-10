Maintenant, avec cette nouvelle normalité, beaucoup de choses ont changé, tel est le cas dans le cinémas, où ils ont maintenant diverses mesures sanitaires et autres choses que vous devez prendre en compte avant de partir afin que vous soyez prévenu.

Cela fait quelques mois que les salles de cinéma ont commencé à rouvrir dans plusieurs pays, cependant, il y a encore beaucoup de confusion sur l’idée d’aller au cinéma à l’ère de ce nouveau virus.

Les studios de production et les salles de cinéma sont en mesure de devoir rééduquer tout leur public lorsqu’ils regardent les films.

En fait, Warner Bros. a récemment réorganisé le site Web du thriller d’espionnage de science-fiction de Christopher Nolan «Tenet», pour aider à éliminer une partie du mystère.

Cependant, beaucoup se demandent maintenant ce que vous devez savoir avant d’aller films et acheter votre billet?

1. O SONT LES CINEMAS OUVERTS?

Les théâtres sont ouverts dans la plupart des États des États-Unis et au Mexique, même si dans certains cas cela dépend beaucoup de la ville ou du comté.

Par exemple, aux États-Unis, en Californie, au Massachusetts, au Maryland, à Hawaï, à Washington, en Oregon et au Wisconsin.

En fait, la semaine dernière, cinémas Ils ont reçu l’autorisation d’ouvrir dans certains comtés de l’État de New York, à 50% de leur capacité, et ce week-end, ils seront également rejoints par San Francisco.

Alors que les villes de New York, Washington et Los Angeles restent cependant fermées.

Au Mexique, de la même manière, il n’y a qu’une certaine capacité d’assistance, puisqu’il est interdit que les salles soient complètement pleines.

2. QUELS CINÉMA SONT OUVERTS?

Il est à noter que les cinémas de la chaîne Regal sont actuellement fermé Aux États-Unis, et les théâtres indépendants varient selon le lieu, cependant, AMC Theatres (la plus grande chaîne du pays) et Cinemark fonctionnent en grande partie.

Environ 54% des théâtres sont ouverts aux États-Unis, selon la National Association of Theatre Owners.

3. QUELLES MESURES DE SANTÉ LE CINÉMA PREND-IL?

Au cours de la longue fermeture, l’Association nationale des propriétaires de théâtres a contribué à l’élaboration d’un ensemble de protocoles et de directives de grande portée appelé CinemaSafe, qui a englobé plus de 400 entreprises représentant plus de 3 100 cinémas.

Entre les normatif Il s’agit notamment de l’utilisation obligatoire de masques pour les employés et les clients, la distanciation sociale, la capacité réduite, la billetterie portable, les stands de nourriture et de boissons modifiés, la filtration de l’air, la formation du personnel et un nettoyage accru.

De plus, le point le plus important est que toute personne qui ne se sent pas bien doit rester à la maison.

4. PUIS-JE ACHETER ET CONSOMMER DES ALIMENTS ET DES BOISSONS?

Surtout oui, bien sûr en prenant toutes les mesures préventives, cependant, dans quelques cinémas, elles sont interdites mais une fois que le client est à l’intérieur de la pièce, en général, il peut enlever son masque en mangeant ou en buvant.

5. QUELLES SONT LES OPTIONS POUR REGARDER DES FILMS SUR UN GRAND ÉCRAN?

Vous pouvez acheter des billets comme avant, porter un masque et respecter la distanciation sociale au cinéma.

Il est à noter que des chaînes telles que AMC et Cinemark et d’autres cinémas louent également des salles pour des réceptions privées à des groupes jusqu’à 20 personnes.

Les prix varient selon le lieu et le film, et Cinemark propose même des «parties de jeux vidéo privées» où vous pouvez jouer à votre propre jeu vidéo sur grand écran.

6. EST-CE SÛR?

Tout d’abord, les experts de la santé recommandent de porter un masque, de maintenir la distance sociale et d’éviter de sortir si vous êtes malade.

Les espaces clos tels que les cinémas, les restaurants et les centres commerciaux impliquent une exposition prolongée, ce qui pourrait être considéré comme un plus grand risque.

«À ce stade, avec l’augmentation du nombre de cas, je ne suis pas sûr qu’être à l’intérieur pendant deux heures avec d’autres personnes soit vraiment une bonne idée», a déclaré Lisa M. Lee, experte en sécurité publique chez Virginia Tech.

Les fonctions privées, cependant, pourraient être un moyen de réduire le risque.

Les drive-ins et les fonctions extérieures “seraient certainement beaucoup plus sûrs”, a déclaré Lee.