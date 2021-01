Couples de célébrités qui ont mis fin à leur relation en 2020 | Instagram

Certains étaient des couples qui étaient ensemble depuis des années ou qui étaient très populaires auprès du public, mais 2020 n’a pas seulement été tragique dans le secteur de la santé, mais aussi dans la vie amoureuse des célébrités, nous vous dirons donc quels couples ont pris fin. .

Il ne fait aucun doute que 2020 a été pleine de hauts et de bas et que certaines célébrités ont même subi des changements radicaux dans leur situation sentimentale.

De Miley Cyrus et Cody Simpson, à Channing Tatum et Jessie J, l’amour n’a pas donné plus dans certains cas et même dans ceux où il n’y avait que des mois de relation.

En fait, l’un de ces cas était celui de Demi Lovato, qui s’est même fiancée à Max Ehrich, avec qui elle n’a cessé de partager des selfies romantiques jusqu’à ce que tout à coup les choses deviennent négatives et confirment sa rupture, et aussi le fin de l’engagement.

Max ne l’a pas bien pris du tout et est même allé inspirer la pitié sur la même plage où il a demandé au chanteur de l’épouser, cependant, contrairement à ce cas, d’autres couples de célébrités ont mis fin à la relation et ont continué leur vie, tel était le cas. le cas de Rihanna avec ASAP Rocky, entre autres.

1

Vanessa Hudgens et Austin Butler

Après neuf ans de relation, les acteurs Vanessa et Austin ont annoncé leur regrettable séparation en janvier de la même année.

Certains rapports affirment que les horaires chargés des acteurs étaient la principale raison pour laquelle ils se sont séparés, car alors qu’elle tournait “The Princess Switch 2”, il est dans la production du biopic d’Elvis Presley.

Ils tournent sur deux continents différents et c’est une question de distance. Il n’y a pas de mauvais sentiments entre eux, pas du tout, ils ont beaucoup de respect mutuel ».

2

Lili Reinhart et Cole Sprouse

Après trois belles années de relation, Lili Reinhart et Cole Sprouse ont mis fin à leur relation.

Les acteurs de “Riverdale” ont décidé de mettre fin à leur relation, cependant, c’est Cole qui a raconté les détails de leur rupture:

Lili et moi nous sommes d’abord séparés en janvier de cette année, décidant de nous séparer plus définitivement en mars. Quelle expérience incroyable j’ai eue, je me sentirai toujours chanceuse et j’apprécierai d’avoir l’opportunité de tomber amoureuse. “

“Je ne vous souhaite rien d’autre que le plus grand amour et le plus grand bonheur dans le futur. C’est tout ce que je vais en dire, tout ce que vous entendez n’a pas d’importance”, a-t-il écrit sur Instagram.

3

Noah Centineo et Alexis Ren

Après un an de relation, l’acteur et le mannequin ont décidé de mettre fin à leur fréquentation.

Le protagoniste de “À tous les garçons dont je suis tombé amoureux”, a non seulement arrêté de suivre Alexis sur le réseau social Instagram, mais a également supprimé la photo avec laquelle il avait confirmé sa relation avec le mannequin, indiquant clairement qu’actuellement ils ne sont plus ensemble.

De son côté, Alexis a fait savoir ce qui suit concernant ses relations amoureuses.

Je commence à devenir plus confidentiel sur mes relations… C’est vraiment difficile quand les gens ont des opinions sur vous. Mais c’est encore plus difficile quand on sait que les gens ont des opinions sur l’endroit où se trouve votre cœur. C’est vraiment difficile. J’ai appris à tout prendre avec un grain de sel et à avancer très lentement dans ce domaine de ma vie, car les gens se soucient beaucoup de ma vie personnelle.

Maintenant, Noah est en couple avec le meilleur ami de Kylie Jenner, Stassie Karanikolaou.

4

Zendaya et Jacob Elordi

Comme vous vous en souvenez peut-être, Zendaya et Jacob se sont rencontrés sur le tournage de la série “Euphoria”, et peu de temps après, ils ont commencé une relation brève et éphémère.

Cependant, la contingence a mis de la distance entre les jeunes acteurs et les fans sont convaincus que c’est la raison pour laquelle ils ont mis fin à leur relation.

Maintenant, Jacob est en couple avec le mannequin, Kaia Gerber, tandis que Zendaya reste célibataire.

5

Dove Cameron et Thomas Doherty

Thomas Doherty et Dove Cameron ont commencé une relation amoureuse en 2016 après être tombés amoureux sur le tournage des films de Disney Channel, “Descendants” et bien qu’ils semblaient être l’un des couples de jeunes les plus stables, les artistes ont décidé de mettre fin à leurs fréquentations le octobre dernier.

Grâce à Twitter, Dove a annoncé la triste nouvelle et a dit à ses abonnés qu’elle et Thomas avaient pris cette décision difficile depuis octobre dernier.

Bonjour à tous. En octobre, @thomasadoherty et moi avons décidé de nous séparer. La décision a été incroyablement difficile, mais nous nous aimons toujours et resterons amis. Merci de nous avoir permis notre vie privée en ce moment », a-t-il écrit dans le message.

6

Zac Efron et Vanessa Valladares

Zac Efron a trouvé l’amour inopinément en Australie, après être entré dans la cafétéria appelée “General Store & Cafe” et être tombé amoureux de la serveuse qui l’a servi: Vanessa Valladares.

Leur amour semblait stable et vrai et en fait l’acteur avait même en tête d’épouser le mannequin, cependant, de nouveaux rapports ont révélé que Zac et Vanessa avaient officiellement mis fin à leur relation.

Et c’est qu’apparemment la distance était le principal problème, puisque l’ex-couple vivait auparavant à Byron Bay, mais maintenant que Zac enregistre un film à Adélaïde, en Australie, à deux heures et demie d’avion de Vanessa, tout est s’est effondré.