6 telenovelas auxquelles Belinda a participé enfant et adolescente | .

La célèbre chanteuse et actrice Belinda est apparue dans plusieurs feuilletons alors qu’elle n’était qu’une enfant et plus tard une adolescente, elle a commencé sa carrière en 2000, réussissant à jouer dans plusieurs d’entre eux.

La belle chanteuse espagnole, en plus d’avoir participé à des feuilletons, a également eu l’occasion de collaborer à différents programmes télévisés en tant que juge ou invitée spéciale, ainsi qu’à certains films, jouant ou prêtant sa voix.

Actuellement Belinda Elle est une célébrité dans le monde du divertissement, non seulement à cause de sa musique et des paroles de ses chansons, mais aussi à cause de sa beauté et de certaines controverses dans lesquelles elle a récemment été impliquée avec des couples dans lesquels elle avait une relation amoureuse.

Au début de sa carrière, Belinda n’était qu’une petite fille qui était d’ailleurs extrêmement adorable, bien qu’à ce jour, elle continue de l’être, elle est actuellement en relation avec le chanteur de la région mexicaine Christian Nodal, ensemble, ils sont devenus l’un des les couples les plus célèbres et aimés de tout le Mexique, en particulier à cause de la curiosité du début de leur romance.

Ensuite, nous vous montrerons les six telenovelas où Belinda Elle a participé dès le début de sa carrière, même si il y a longtemps elle a décidé de s’éloigner des mélodrames, beaucoup de ses followers manquent ses performances, quand ils étaient encore enfants elle avait un problème avec la chaîne de télévision, c’est pourquoi c’est sa mère qui s’est occupée de la retirer de la société ils prétendent commencer sa carrière de chanteur.

1

Amis pour toujours

C’était la première telenovela dans laquelle Belinda a participé, a eu l’occasion de partager des crédits avec Martin Ricca, Ernesto Laguardia et Adriana Fonseca.

L’histoire était centrée sur le célèbre et célèbre Colegio Instituto Vidal, dirigé par la grand-mère du personnage de Belinda qui était une fille triste mais très intelligente.

Ana rencontre Pedro, le fils adoptif de son oncle Salvador, avec qui elle devient immédiatement de très bons amis avec d’autres camarades de classe qui vivent des aventures comme les autres enfants de son âge.

2

Aventures dans le temps

Dans ce feuilleton, il partage les crédits avec Christopher Uckermann qui deviendra plus tard le premier homme à lui briser le cœur à son jeune âge.

Maribel Guardia et Manuel Murguía étaient les protagonistes adultes, l’histoire se déroule dans laquelle cinq amis découvrent une machine à voyager dans le temps, ils passent l’été à voyager dans différents endroits en les profitant tous, bien sûr, il y avait toujours certains dangers, mais ils ont réussi à sortir en toute sécurité.

3

Sidekicks à la rescousse

C’était la dernière telenovela à laquelle Belinda a participé alors qu’elle était encore enfant, elle jouait à des jumeaux qui avaient été séparés à la naissance mais en raison de l’épanouissement du destin, ils ont réussi à se revoir.

Une fois la telenovela en cours, elle a été remplacée par Daniela Luján qui était un peu plus âgée que Belinda, donnant une touche différente à l’intrigue.

C’est dans cette telenovela que nous avons rencontré pour la première fois la chanson “El Sapito” qui est tant demandée à la chanteuse dans ses concerts.

4

Coeurs à la limite

Dans cette production de 2004, Belinda avait un petit rôle dans le mélodrame, cette telenovela était déjà adolescente.

Le personnage joué par Belinda s’appelait «Elena Arellano Gómez mais tout le monde l’appelait Elenita, même si ce n’était pas une participation extrêmement importante, beaucoup se souviennent de son personnage.

5

Vilain Petit Canard

Ce feuilleton argentin est devenu un phénomène en 2007, même si Belinda n’a participé qu’à un seul chapitre, elle s’est interprétée elle-même, elle a chanté “Luz sin gravity” dans sa mélodie, qui était déjà un succès.

La belle actrice et le feuilleton ont tous deux été un succès du moment, dont des millions se souviennent à ce jour.

6

Caméléons

Dans ce nouvel opus, Belinda est réapparue dans les mélodrames de Televisa en 2009, elle a joué aux côtés de Poncho Herrera.

A cette époque, la chanteuse était très critiquée en raison de sa maigreur, en plus d’être l’une des premières apparitions où elle portait déjà un visage différent grâce à certaines chirurgies auxquelles elle avait subi.