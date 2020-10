Six hommes ont été arrêtés pour avoir prétendument comploté pour kidnapper la gouverneure du Michigan Gretchen Whitmer et renverser violemment le gouvernement de l’État, ont annoncé jeudi les autorités fédérales. Les hommes, Adam Fox, Barry Croft, Ty Garbin, Kaleb Franks, Daniel Harris et Brandon Caserta, se sont tous rencontrés lors d’un rassemblement du deuxième amendement à Lansing en juin et auraient contacté une milice appelée Wolverine Watchmen pour obtenir de l’aide. Dans le dossier du tribunal, les hommes sont accusés d’avoir comploté pour emmener Whitmer dans un «endroit sûr» dans le Wisconsin jusqu’à ce qu’elle soit «jugée» pour trahison avant les élections de novembre.

Les accusations font suite à une enquête de plusieurs mois qui a commencé plus tôt cette année lorsque des agents du FBI ont commencé à suivre des individus qui discutaient de renversement des gouvernements étatiques et locaux, selon The Detroit News. En juin, des agents ont suivi Croft, Fox et 13 autres personnes à une réunion à Dublin, Ohio. Un informateur rémunéré du FBI a assisté à l’événement, où le groupe “a parlé de créer une société qui suivrait la Déclaration des droits américaine et où ils pourraient être autonomes”, a écrit un agent du FBI. «Ils ont discuté de différentes façons d’atteindre cet objectif, des efforts pacifiques aux actions violentes. À un moment donné, plusieurs membres ont parlé des gouvernements des États qui, selon eux, violaient la Constitution américaine, y compris le gouvernement du Michigan et le gouverneur Gretchen Whitmer.

Fox a ensuite contacté un groupe de miliciens du Michigan, qui n’est pas nommé dans le dossier du tribunal. Le FBI a commencé à suivre la milice en mars lorsque les forces de l’ordre locales ont appris que leurs membres essayaient de suivre les adresses des agents locaux. «À l’époque, le FBI a interrogé un membre de la milice qui était préoccupé par les plans du groupe pour cibler et tuer des policiers, et cette personne a accepté de devenir une (source confidentielle)», a écrit l’agent.

L’affidavit du tribunal note également que Fox a publié une vidéo sur Facebook dans laquelle il se plaignait des restrictions de Whitmer sur le COVID-19, l’appelant un “tyran b-” et disant que ses partisans “doivent faire quelque chose”. Il a invité les gens à “créer un lien avec moi sur notre autre système de localisation, à me donner des idées sur ce qu’il faut faire”.

Les documents détaillaient également deux voyages de surveillance dans la maison de vacances de Whitmer, d’abord le 29 août, puis le week-end du 12 au 13 septembre. Le groupe aurait planifié un dernier exercice d’entraînement en octobre avant de décider que c’était trop proche des élections. Au lieu de cela, ils ont commencé à collecter des fonds pour des explosifs et d’autres fournitures, y compris un Taser. Les documents n’indiquaient pas quand l’enlèvement était prévu.

Le procureur général du Michigan, Dana Nessel, a également annoncé des accusations de l’État contre sept autres personnes prétendument liées aux Wolverine Watchmen. Ils font face à des accusations en vertu de la loi antiterroriste d’État. Les six hommes inculpés par le gouvernement fédéral pourraient être condamnés à la prison à vie s’ils sont condamnés.

“Quand j’ai mis la main sur la Bible et que j’ai prêté serment il y a 22 mois, je savais que ce travail serait difficile. Mais je serai honnête, je n’aurais jamais pu imaginer quelque chose comme ça”, a déclaré Whitmer dans un communiqué. Jeudi, rapporte CNN. Elle a ensuite remercié les forces de l’ordre d’avoir contrecarré le complot et a critiqué le président Donald Trump pour ne pas avoir condamné les groupes d’extrême droite.

“La semaine dernière encore, le président des États-Unis s’est tenu devant le peuple américain et a refusé de condamner les suprémacistes blancs et les groupes haineux comme ces deux milices du Michigan”, a déclaré Whitmer, faisant référence aux commentaires de Trump lors du premier débat présidentiel. “‘Reculez et restez à l’écart”, leur a-t-il dit. Les groupes haineux ont entendu les paroles du président non pas comme une réprimande, mais comme un cri de ralliement, comme un appel à l’action. Lorsque nos dirigeants parlent, leurs paroles comptent. Elles ont du poids. “