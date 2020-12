Vous pensez déjà à quoi porter pour Noël et le réveillon du Nouvel An? Nous vous proposons ici plusieurs styles avec beaucoup de couleurs pour vous inspirer et créer les vôtres.

Nous commencerons par le classique de tous les temps, le noir. Bien qu’il ait mauvaise réputation d’être associé au deuil, le noir est l’une de ces couleurs qui sont choisies lorsque l’on ne veut pas se tromper et c’est grâce au fait qu’il représente le maximum d’élégance, ce n’est pas pour rien que les soirées de gala sont également appelées Black Attacher. Laissez-vous inspirer par ces tenues portées par Eiza Gonzalez, Hailey Baldwin, Miley Cyrus et Jennifer Lopez qui vont des paillettes aux plumes.

Si vous cherchez quelque chose de plus discret mais que vous ne voulez pas tomber dans la cible, nous vous proposons le fameux nu. Vous pouvez jouer avec différentes nuances comme Jennifer Lopez ou ajouter de la texture avec des étincelles comme Eiza Gonzalez. La célèbre actrice Lily Collins a préféré ajouter un imprimé rayé sans perdre en élégance.

Si votre truc est d’attirer l’attention et que vous voulez vous habiller en harmonie avec la célébration, vous devriez opter pour le rouge. En plus d’être associé à l’amour, le rouge symbolise également le pouvoir, la force et la passion. Combinez-le avec des accents noirs dans vos accessoires ou portez-le dans un bloc comme Jennifer Lopez l’a fait, en jouant avec différentes textures et tons.

L’une des couleurs préférées des rares tapis rouges qu’il y avait cette année était le argent. Portez-le sur des robes longues et courtes ou des ensembles veste et pantalon. Soyez assuré que cette couleur magique vous fera briller.

Il blanc C’est aussi un classique car beaucoup de gens considèrent comme une tradition de laisser derrière soi tous les négatifs de l’année précédente et de commencer une nouvelle année en renouvelant l’énergie avec plus de paix et de gentillesse. Le blanc représente également la pureté et la propreté, tout ce qu’il faut pour clôturer cette année 2020 chaotique.

Si vous souhaitez ajouter plus de couleur à votre soirée, nous vous proposons ici une palette et sa signification pour vous inspirer et préparer votre look. Fuchsiapersonne heureuse, affectueuse et artistique. vert, espoir, nature et renouveau de la vie. Jaune, bonheur, joie et optimisme. bleu, tranquillité et sérénité. violette, préparation spirituelle.