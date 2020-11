Exclusif

Nate Burrell, l’une des vedettes des docu-séries d’A & E, “60 Days In”, s’est suicidée.

La sœur de Nate, Chelsey Walker, raconte TMZ, Nate s’est suicidé samedi soir. Elle dit que son frère s’est abattu et s’est suicidé en public dans le centre-ville d’Allegan, au Michigan.

Nate a publié une longue note de suicide sur Facebook, disant: “Ce n’est pas un aveu de culpabilité. Je suis juste fatigué, j’ai vécu tellement de choses dans ma vie, la douleur de ma situation me fait plus mal que je ne l’aurais jamais imaginé . Je ne peux pas continuer. “

Nate venait d’avoir 33 ans. Il a eu un enfant en route avec sa femme, mais il semble que lui et sa femme se soient séparés. Il a écrit: “Je ne peux qu’imaginer à quel point tout cela se passerait, toutes les conneries juridiques qui s’ensuivraient après cela avec la garde et tout le reste. Vous gagnez! Vous avez promis pendant des semaines, vous allez ruiner ma vie et je idée avec qui je me suis dérangé. Tu as raison, je ne savais pas avec qui je plaisantais. “

L’émission a suivi Nate et 8 autres bénévoles qui sont entrés en prison pendant 2 mois sous des identités présumées pour mettre en lumière les problèmes derrière les barreaux.

La sœur de Nate a déclaré: “Nathan aimait son pays, aimait sa famille et était un gars très attentionné. Il était juste dans une mauvaise passe. Il était très fier de participer à ’60 Days In ‘et il aimait vraiment son temps dans cette émission. . “

Burrell a servi dans l’armée en tant que Marine de 2006 à 2010. Il était dans l’infanterie et a effectué 2 tournées en Irak. Nick a ensuite obtenu son diplôme d’associé en justice pénale et en application de la loi en 2014. Il était agent de la pêche et de la faune au Michigan.

