Les cotes d’écoute de dimanche à la télévision sont arrivées et les chiffres révèlent que les interviews de Donald Trump et Joe Biden de 60 Minutes ont aidé l’émission de nouvelles à attirer sa plus grande audience depuis plus de deux ans. Selon TV Line, l’émission a attiré plus de 16 millions de téléspectateurs. Il s’agit de la plus grande audience de 60 Minutes depuis son entretien avec Stormy Daniels en mars 2018.

Une grande partie de l’auditoire était probablement à l’écoute pour voir l’échange entre Trump et Lesley Stahl, sur lequel Trump a quitté après avoir eu l’impression de ne pas être traité équitablement par les médias. Les choses semblaient mal tourner depuis le début, lorsqu’on lui a dit qu’il ne s’attendait pas à des «questions difficiles». Pour sa première question, Stahl a demandé à Trump pourquoi il poursuivait un deuxième mandat présidentiel, considérant que la nation avait fait face à une pandémie virale, ainsi qu’à des «conflits raciaux» et des «pillages», au cours de son premier mandat. “Parce que nous avons fait un excellent travail et que ce n’est pas encore fini”, a répondu Trump.

“Et quand j’aurai fini, ce pays sera dans une position comme ça ne l’a peut-être jamais été”, a-t-il poursuivi. “L’économie est déjà en plein essor. Et … d’autres personnes ne la ramèneront pas, certainement la personne à qui nous avons affaire ne la ramènera pas. Elle augmentera les impôts.”

Lesley Stahl: Êtes-vous prêt pour des questions difficiles? Président Trump: Vous allez être juste? Lesley Stahl:. . . Je vais être juste. Président Trump: Soyez juste. https://t.co/BO7gydYPwL pic.twitter.com/pGH9fDfwpL – 60 minutes (@ 60Minutes) 25 octobre 2020

Après avoir parlé de sujets tels que la pandémie de coronavirus, le chômage et le port du masque lors de ses rassemblements, Trump est devenu sur la défensive et s’en est pris à Stahl pour les questions qu’elle posait. “Ils ont été élevés de manière inappropriée. Dès le début”, a-t-il déclaré. “Non, votre première question était:” Ce seront des questions difficiles. ” Vous ne demandez pas à Joe Biden, j’ai vu votre interview avec Joe, l’interview avec Joe Biden. “

Interrogé sur la raison pour laquelle tant de personnes lors de ses rassemblements ne portent pas de masques, le président Trump dit à Lesley Stahl: «Lesley, nous distribuons des milliers de masques à chaque rassemblement.» https://t.co/NA7eiYxP3v pic.twitter.com/TnTx1YHv4H – 60 minutes (@ 60Minutes) 25 octobre 2020

Stahl a tenté de maîtriser les choses, mais Trump a continué à être sur la défensive jusqu’à ce qu’un producteur intervienne pour informer du temps qu’il restait. À ce stade, Trump a choisi de mettre fin à l’entretien. “Je pense que nous en avons assez d’une interview ici, Hope. D’accord? C’est assez. Allons-y,” dit-il. “Allons-y. Allons nous rencontrer pendant deux secondes, d’accord? Merci. Je vous verrai dans un moment. Merci.”