Le Royaume-Uni a enregistré 53285 autres cas de COVID-19 le quatrième jour consécutif où il a dépassé 50000 et 613 décès, révèlent les premières données officielles de 2021.

L’augmentation des cas se compare aux 55 892 signalés jeudi, tandis que le décompte des décès marque une baisse par rapport aux 964 signalés la veille.

Vendredi dernier, 32 725 personnes ont été testées positives avec 570 décès enregistrés.

Les chiffres viennent alors que les principaux chefs de la santé préviennent qu’une pénurie de vaccins pourrait durer plusieurs mois, ce qui entraverait la capacité du gouvernement à atteindre son objectif de faire vacciner toutes les personnes de plus de 50 ans et les plus jeunes qui sont particulièrement vulnérables d’ici mars.

Une lettre signée par le professeur Whitty et les médecins en chef de l’Écosse, du Pays de Galles et de l’Irlande du Nord disait: «Nous devons nous assurer de maximiser le nombre de personnes éligibles qui reçoivent le vaccin.

«Actuellement, le principal obstacle à ce problème est la disponibilité des vaccins, un problème mondial, et cela restera le cas pendant plusieurs mois et, surtout, pendant la période hivernale critique.

«La pénurie de vaccins est une réalité à laquelle on ne peut souhaiter».

Le Premier ministre Boris Johnson a promis mercredi «des dizaines de millions de doses» d’ici mars. Simon Stevens, chef du NHS d’Angleterre, a dit que tous les membres des groupes prioritaires étaient couverts par «la fin du printemps».

Alors que plus d’un million de personnes ont maintenant reçu leur première vaccination contre le coronavirus, une déclaration conjointe du professeur anglais Chris Whitty et des médecins en chef d’Écosse, du Pays de Galles et d’Irlande du Nord a déclaré que le public les «comprendrait» et les «remercierait» pour un plan visant à donner les premiers injections en priorité, en retardant la vaccination de suivi pour les autres.

Le déploiement du vaccin Oxford / AstraZeneca nouvellement approuvé commencera lundi, près d’un mois après le déploiement du vaccin Pfizer / BioNTech, mais les deuxièmes doses de l’un ou l’autre auront désormais lieu dans les 12 semaines au lieu de 21 jours comme initialement prévu.

Les retards potentiels surviennent alors que l’un des plus grands hôpitaux de Londres se démène pour convertir les blocs opératoires et les salles d’AVC en unités de soins intensifs alors que le nombre de patients gravement malades de Covid-19 augmente bien au-delà de ceux observés lors de la première vague de la pandémie.

L’hôpital du Collège universitaire se bat pour accueillir le nombre en augmentation rapide de personnes atteintes de coronavirus dans la capitale.

Un peu moins de la moitié de toutes les grandes fiducies hospitalières d’Angleterre – 64 sur 140 – voient plus de patients Covid qu’au pic de la vague de printemps de la pandémie. Cela comprend 12 des 19 fiducies aiguës du sud-est de l’Angleterre.

Selon les derniers chiffres du NHS, 629 patients présentant des symptômes de Covid-19 ont été admis dans les hôpitaux de Londres le 27 décembre, soit 22 de plus que la veille et prolongeant une courbe ascendante régulière ces dernières semaines.

Dans tout Londres, le nombre de lits d’hôpitaux remplis de patients Covid-19 s’élevait à 5371 le 29 décembre, plus de 400 au-dessus du total de la veille et près du double du niveau du 19 décembre.