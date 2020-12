UNE

616 personnes supplémentaires sont décédées dans les 28 jours après avoir été testées positives pour le coronavirus, portant le nombre total de morts au Royaume-Uni à 62.033.

Il s’agit d’une forte augmentation par rapport aux 189 décès d’hier et pourrait être le résultat d’un décalage par rapport au week-end.

A titre de comparaison, mardi dernier, 603 personnes sont décédées et 13 430 autres cas ont été enregistrés.

Le nombre de morts d’aujourd’hui est le plus élevé un mardi depuis mai, lorsque le pays était aux prises avec la première vague.

Le 5 mai, 736 personnes sont mortes avec Covid-19.

Le nombre de nouvelles infections signalées aujourd’hui est tombé à 12 282 – une baisse par rapport à une moyenne de sept jours de plus du double de ce nombre il y a un peu moins d’un mois, selon les chiffres de Public Health England.

Et selon les statistiques gouvernementales les plus récentes, il y a 14807 patients hospitalisés atteints de coronavirus. Quelque 1 458 nouveaux patients ont été signalés jeudi, dernier jour pour lequel des chiffres sont disponibles.

Cela intervient alors que les premières doses du vaccin Pfizer / BioNTech ont été administrées à travers le Royaume-Uni après l’approbation du vaccin par les régulateurs la semaine dernière.

Il y a eu 190 décès dans la capitale impliquant Covid au cours de la semaine la plus récente – une augmentation de 18,7% par rapport aux 160 de la semaine précédente.

Au Royaume-Uni, les décès liés à Covid ont augmenté de 11,6%, passant de 2838 à 3371, soit une augmentation de 331.

Les 190 décès à Londres – dans la semaine se terminant le 27 novembre – montrent comment le deuxième lock-out national, qui a commencé le 5 novembre, a mis des semaines à ralentir le nombre de morts.

Au cours des semaines précédentes, le nombre hebdomadaire de morts dans la capitale était passé de 87 à 124 à 160 et maintenant à 190, la dernière hausse hebdomadaire étant moins spectaculaire que les 29% de la semaine précédente.

Interrogé sur la radio LBC sur le point de savoir si Londres était sur le point d’entrer dans le Tier 3, M. Hancock a souligné: «Mon message à tout le monde à Londres est ‘respectons les règles’ et ne repoussons pas les limites des règles, mais essayons plutôt de limiter la propagation des cette infection parce que le nombre de cas augmente dans certaines parties de Londres, dans certaines parties de l’Essex, dans certaines parties du Kent, et nous savons ce qui se passe lorsque le nombre de cas augmente, malheureusement plus de personnes se retrouvent à l’hôpital et plus de personnes finissent par mourir.

«Donc, nous devons nous y tenir et nous devons garder ce virus supprimé pendant que nous allons lancer le déploiement (du vaccin).

«Donc, mon message à tout le monde à Londres est ‘Veuillez respecter les restrictions, respecter ce qui doit être fait, vous protéger, vous et votre famille, votre communauté et votre ville’.»