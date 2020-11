Suite à la nouvelle du candidat d’American Idol, Nikki McKibbin de la saison 1 décédée en raison d’un anévrisme cérébral au cours du week-end, les fans de la célèbre émission de télé-réalité ont été dévastés. Mais beaucoup se tournent également vers les médias sociaux pour refléter et honorer les stars de l’émission de télé-réalité Fox de l’époque qui était passée au fil des ans. Bien que la série ait connu sa juste part de moments passionnants, elle n’a pas été sans tragédie au milieu de ses près de 20 ans d’histoire.

Sept concurrents de l’émission sont décédés au fil des ans, le plus récemment avec McKibbin le week-end dernier et avant cela, Leah LaBelle, qui est apparue dans la saison 3 de la série. LaBelle et son partenaire, la star de la NBA, Rasual Butler, sont décédés dans un accident de voiture en Californie en 2018. Outre les deux starlettes, le décès de Rickey Smith, Joanne Borgella, Michael Johns, Alexis Cohen et Paula Godspeed a suivi – tous les autres concurrents qui a fait des impressions mémorables sur les fans d’Idol avant leur mort.

Alors que la troisième saison d’American Idol débute en 2021 avec des juges de retour, Luke Bryan, Katy Perry et Lionel Richie, et Ryan Seacrest de retour à l’hébergement, faites défiler pour un aperçu de la vie de ces phénoménaux chanteurs Idol qui ne sont plus avec nous.

Saison 1: Nikki McKibbin

(Photo: Jeffrey Mayer / WireImage / .)

L’une des premières concurrentes d’American Idol, Nikki McKibbin est décédée d’un anévrisme cérébral le 28 octobre, comme le rapportent son mari, Craig Sadler et leur famille. Les fans se souviendront qu’elle a participé à la saison inaugurale de l’émission de télé-réalité Fox, arrivant troisième derrière Justin Guarini et Kelly Clarkson, qui ont remporté les honneurs. Elle avait 42 ans au moment de son décès.

McKibbin a joué sur American Idol lorsque la série commençait à développer un public énorme pour ses épisodes. Tout au long de son temps sur la compétition, elle a interprété des reprises de chanteurs tels que Melissa Etheridge, Janis Joplin, Alanis Morissette et Stevie Nicks. Sa performance la plus connue est peut-être son interprétation de la chanson “Black Velvet” d’Alannah Myles.

Saison 3: Leah LaBelle

Leah LaBelle (à droite) avec Rasual Butler (Photo: Paul Zimmerman, .)

Leah LaBelle a terminé 12e de la saison 3 d’American Idol. La native de Toronto, en Ontario, a conclu un bref contrat d’enregistrement en 2011 avec Epic Records de LA Reid. Le 31 janvier 2018, LaBelle et son petit ami, le basketteur Rasual Butler, ont été tués dans un accident de voiture à Studio City, en Californie. Elle avait 31 ans.

L’autopsie a révélé que Butler avait des drogues et de l’alcool dans son système au moment de l’accident. Un rapport de toxicologie a montré que son taux d’alcoolémie était de 0,118, au-dessus de la limite légale. Le taux d’alcoolémie de LaBelle était de 0,144.

Saison 2: Rickey Smith

(Photo: Michel Boutefeu / .)

Rickey Smith, qui est apparu sur American Idol Saison 2, a été tué par un conducteur ivre à Oklahoma City le 5 mai 2016. Il avait 36 ​​ans.

Smith a terminé huitième de l’émission et était un ami proche de Ruben Studdard, qui a remporté Idol cette saison. Il a commencé une carrière musicale à Los Angeles, mais est retourné dans l’Oklahoma quand cela n’a pas marché.

«Alors que je suis assis ici, totalement incrédule sur le fait que vous êtes allé être avec le Seigneur», a écrit Studdard sur Instagram après la mort de Smith. “Je repense à tous les moments amusants que nous avons passés. Comment nous nous sommes installés pendant des heures dans notre chambre de l’Idol Mansion à parler et à écouter de la musique. À quel point nous nous sommes amusés tous lors de notre toute première tournée. Vous étiez au cœur de notre saison. et la vraie définition d’un véritable ami .. Tu me manqueras mon ami RIP Ricky Smith. Je suis sûr que tu es au paradis en chantant que tu as le cœur !!! “

Saison 7: Joanne Borgella

(Photo: Alexander Tamargo / WireImage)

Joanne Borgella a impressionné les juges lors de la saison 7 d’American Idol, atteignant le Top 24. Elle a également remporté la première saison du concours Fat Chance de Mo’Nique en 2005. En octobre 2014, Borgella est décédée d’une forme rare de cancer de l’endomètre, qui s’est propagée à elle. cerveau. Le natif de Brooklyn avait 32 ans.

Saison 7: Michael Johns

(Photo: Jason LaVeris / FilmMagic)

Michael Johns était un chanteur australien qui a débuté sa carrière à Atlanta avant d’apparaître dans Idol Season 7 en 2008. Il a terminé à la huitième place et a participé à l’American Idol Live! tournée après la saison. Il a sorti l’album Hold Back My Heart et un EP intitulé Love and Sex. Selon le Hollywood Reporter, le rapport du coroner du comté d’Orange a déclaré que Johns était mort d’une hypertrophie cardiaque et d’un «foie gras». Sa mort est survenue après avoir subi une blessure à la jambe. Johns avait 35 ans.

Saison 7: Alexis Cohen

Alexis Cohen a été présenté dans les épisodes d’auditions des saisons 7 et 8. Surnommé «Glitter Girl» par les fans, le juge Simon Cowell n’a pas été impressionné par ses performances de «Somebody to Love» de Jefferson Airplane et «Like a Prayer» de Madonna.

En juillet 2009, Cohen a été tué par un chauffeur de délit de fuite à Seaside Heights, New Jersey. Elle avait 25 ans.

Saison 5: Paula Godspeed

Paula Godspeed n’a pas dépassé les auditions de la saison 5. Elle était obsédée par la juge de l’époque Paula Abdul, changeant même légalement son prénom de Sandra à Paula. Elle a créé des portraits d’Abdul, qui ont été montrés lorsqu’elle se produisait.

Godspeed, qui est née Sandra May McIntyre, s’est suicidée par surdose de drogue. Elle est morte dans sa voiture, garée devant la maison d’Abdul à Sherman Oaks, en Californie.

Sa mort a attiré l’attention internationale, en particulier après que sa famille ait déclaré qu’elle avait des antécédents de maladie mentale. Comme The Telegraph l’a rapporté à l’époque, Godspeed a utilisé son blog MySpace pour écrire sur la difficulté de la vie après son audition, dans laquelle Cowell se moquait de ses accolades.

“Paula a réagi à peu près comme n’importe qui le ferait”, a déclaré sa sœur, Sonja McIntyre, à Good Morning America. «Dire qu’elle avait un pont dans la bouche? C’est impoli. Elle n’y est pas allée pour le look, elle y est allée pour le chant. Elle y est allée pour chanter.

