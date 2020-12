7 conseils pour faire du shopping chez SHEIN La célèbre boutique en ligne! | Instagram

Depuis quelques années, la société de SHEIN arrivé au Mexique et il semble qu’il l’ait fait pour rester car chaque fois que nous entendons parler de la boutique en ligne qui est devenue très populaire, si vous n’en avez pas entendu parler, nous vous expliquerons un peu et si vous l’avez, nous vous en donnerons 6 des conseils pour acheter des vêtements et peut-être d’autres accessoires.

Cette société a été lancée en 2015, au début elle avait un autre nom qui a ensuite diminué, c’était “Sheinside”, en tenant compte du fait qu’une marque est plus facile à retenir par un nom court et qu’elle attire l’attention, peut-être que les gestionnaires ont décidé de changer de nom. nom à SheIn.

Beaucoup de gens trouvent SHEIN Comme un magasin de vêtements, en particulier pour les femmes, cependant, il existe d’autres produits que vous ne connaissez peut-être pas ou qui ne vous intéressent peut-être pas, mais dont vous pourriez avoir besoin à l’avenir.

En plus de vendre des vêtements pour femmes, ils ont également une ligne pour hommes et une ligne pour enfants.Dans la boutique en ligne, nous trouvons également des articles ménagers, du maquillage et des sous-vêtements, chacune des catégories est divisée afin que si vous êtes intéressé, vous puissiez parcourir son App et apprenez-en un peu plus sur les produits qu’elle propose, ainsi que sur le fait qu’elle a été promue par de grandes personnalités telles que Kimberly Loaiza et Kenia Os.

Cependant, il semble que ce que nous connaissons le plus jusqu’à présent, ce sont les vêtements pour femmes, dont nous avons trouvé de bonnes, mauvaises et moyennes critiques, cependant, la plupart d’entre eux ont été très bons.

Nous vous montrons ici six astuces qui vous aideront à améliorer vos achats sur la plateforme et vous apprécierez autant vos vêtements que si vous les aviez achetés dans le magasin lui-même.

1

Corriger les tailles

L’une des choses les plus importantes à garder à l’esprit lors du choix d’un vêtement est votre taille en plus de votre taille, rappelez-vous que les modèles sont assez grands.

Dans chaque vêtement les tailles sont indiquées, prenez des mesures de votre silhouette pour pouvoir les comparer et choisir votre taille, cela peut varier alors ne vous fiez pas à vous-même et ayez un mètre ruban avec vous lorsque vous allez commander des vêtements SHEIN.

2

Soyez également guidé par les commentaires

Dans SHEIN, il vous montre l’option de commentaires sur chacun des vêtements que d’autres personnes ont déjà achetés, en plus des commentaires, vous pouvez également voir les photos de celui qui achète l’article, c’est très important car vous accumulez des points pour vos prochains achats.

Dans les commentaires, vous pouvez voir comment le tissu est, s’il s’étire, s’il est très large, vous devriez donc acheter une taille de moins et d’autres détails qui pourraient vous intéresser.

3

L’assurance d’expédition

Il est important que lorsque vous effectuez vos achats dans la boutique en ligne, vous souscrivez l’assurance expédition, car en cas de perte, vous pouvez récupérer l’argent que vous avez investi et ne rien perdre, l’avantage que cela présente est que ce n’est pas très cher donc c’est sûr. Vous n’auriez aucun problème à le payer en plus d’assurer votre achat.

4

Description du vêtement

Bien que dans les commentaires, vous puissiez trouver ce type de détail, si vous ne faites pas confiance aux autres personnes qui ont acheté, dans chacun des vêtements, vous trouverez la description du produit avec trois choses importantes:

Type de paramètre: spécifiez s’il est petit ou grand. Détails: informations sur le produit Tissu: matériau à partir duquel il est fabriqué 5

Rechercher des codes promotionnels

Si vous avez un compte SHEIN, cette étape vous sera plus facile car la même page vous propose en permanence des promotions, bien que vous puissiez également rechercher un associé et utiliser son code pour une remise.

A certaines occasions et événements spéciaux, la page met une remise sur certains vêtements que l’on appelle «ventes flash», et sur d’autres il existe également des codes de réduction mais pour certains vêtements comme indiqué à certaines occasions.

6

Collecter des points

En ayant un compte SHEIN si vous effectuez un «Check In» quotidiennement, l’application elle-même vous donnera certains «points» qui s’accumuleront, ainsi que pendant que vous effectuez des achats et à votre arrivée vous aurez la possibilité d’accumuler encore plus.

L’objectif de ces points est qu’ils deviennent de la monnaie électronique que vous pouvez utiliser lors d’un achat et que vous frappez moins.

Sur la page, il y a d’autres activités que vous pouvez également faire pour obtenir plus de points, des concours et des vidéos en direct que vous devriez suivre.

sept

Achetez en “couple”

Si vous souhaitez acheter un ou deux vêtements en SHEIN Et dans le cas où vous avez un code de réduction de 10% si vous invitez un ami, ou un parent à acheter également quelque chose entre vous deux, ils pourraient le commander et ce serait moins cher que si vous le faisiez seul.