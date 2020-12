7 conseils pour vendre avec SHEIN, lancez votre propre entreprise! | Instagram

Aujourd’hui la marque SHEIN On le trouve dans plus de 200 pays, au Mexique, il est devenu très populaire, surtout parce que vous pouvez démarrer votre propre entreprise et commencer à vendre, apprenez ici comment le faire afin de garantir des veines et des bénéfices sécurisés.

Cette année 2020 nous a apporté de très mauvaises nouvelles depuis qu’elle a commencé, une triste nouvelle après l’autre, cependant, elle nous a également montré que nous pouvons continuer à avancer et même devenir entrepreneurs, cela s’est produit avec la marque populaire SHEIN qui est devenu l’un des plus consommés de tout le Mexique.

Il y a plusieurs points que vous devez prendre en compte, bien que l’entreprise ne soit pas nouvelle dans notre pays, elle n’a pas commencé à se répandre depuis longtemps, tant de gens ont profité des prix bas et de la très bonne qualité pour démarrer leur propre entreprise, il y en a plusieurs les points à prendre en compte qui vous aideront à l’avenir à avoir une solvabilité financière.

Des centaines de personnes ont décidé de commencer à utiliser SHEIN en tant que fournisseurs exclusifs, profitant de ventes rapides et de produits pour la plupart de très bonne qualité.

Nous vous montrons ici 7 conseils pour que vous puissiez apprendre à créer votre propre entreprise et avoir la possibilité de vous développer financièrement.

1

Installations SHEIN

Vous devriez profiter de toutes les facilités et promotions que SHEIN vous propose, il y en a généralement trois:

Coupons Points de livraison gratuite

Avec chacun d’eux, vos achats seront facilités, avec des coupons de réduction lorsque vous achetez une certaine somme d’argent, un pourcentage sera réduit, vous pourrez économiser sur les frais d’expédition à condition d’acheter le minimum qu’ils demandent.

Vous pouvez également utiliser les points pour que vos achats soient beaucoup moins chers, ceux-ci sont acquis en achetant et en participant à certaines activités sur la page SHEIN.

2

Combien voulez-vous gagner?

Un autre conseil est que vous établissez un pourcentage de vente, ce que vous voulez gagner sur chaque produit que vous vendez.

Il n’y a pas de pourcentage de profit établi que vous mettez en considération, cependant il est important qu’il ne soit pas trop élevé pour que vos clients n’aient pas de difficulté à vous payer et que vous ne puissiez pas avoir de problèmes de ce côté, il est donc recommandé que ce soit quelque chose pris en considération.

3

Investissement

Il est important de savoir que dans toute entreprise que vous avez ou allez entreprendre, vous devez savoir que vous devez toujours investir quelque chose pour commencer à vendre, il est recommandé d’établir un montant d’investissement dans un premier temps avec l’objectif de récupérer cet argent avec chacun des ventes que vous effectuez.

4

Définissez votre marché

Au cas où vous ne le sauriez pas, chez SHEIN vous trouvez plus que des vêtements pour femmes, vous avez également la possibilité d’acheter des vêtements pour hommes, enfants, bijoux et chaussures.

En ce qui concerne les vêtements, il existe une large gamme et des styles donc vous devrez savoir quel type de marché vous ciblez, quel type de clients vous aurez afin de connaître les produits que vous allez commencer à acquérir.

5

Le paiement

L’une des choses les plus importantes que vous devrez déterminer avant de démarrer votre entreprise est de savoir comment vos clients vous paieront.

Il est important de savoir que plus vous leur offrez de facilités, plus vous pourrez réaliser de plus grandes ventes, même s’il est possible qu’elles prennent du temps pour le faire, c’est votre propre décision, de nombreuses personnes qui investissent dans SHEIN Ils demandent une avance et donnent à leurs clients la possibilité d’effectuer deux à trois paiements.

Bien sûr, cela a aussi beaucoup à voir avec les clients que vous avez, il y a ceux qui trouvent plus facile de payer en espèces et d’autres personnes en paiements, mais vous devez établir un point qui vous permet d’investir facilement sans perdre.

6

Vous promouvoir

Pour que vos futurs clients sachent que vous entrez dans le monde de la mode, la part du marketing et de la publicité est importante, au cas où vous en manqueriez vous pouvez commencer à vous promouvoir sur vos réseaux sociaux.

Si vous pouvez avoir une page exclusive pour vos ventes beaucoup mieux, vous allez donc consacrer 100% du contenu à vos propres ventes.

sept

Inscription auprès du SAT

Beaucoup de gens ont peur quand ils entendent le mot SAT (Tax Administration Service) mais, si vous voulez commencer à vous développer encore plus dans votre entreprise, si tel est le cas, vous devrez le faire.

En effet, dans le cas où vous commencez à avoir des ventes à plus de quinze mille pesos, les institutions bancaires elles-mêmes commencent à détecter ces revenus, si vous n’êtes pas inscrit la SAT vous enverra une lettre où elle vous exhortera (elle vous fera une “invitation”) à vous de régulariser.