Demi Rose Mawby est devenue l’un des modèles les plus visibles et les plus populaires qui remplissent actuellement la vaste liste d’influenceurs d’Instagram. La native britannique de 25 ans a fait des vagues au cours des cinq dernières années avec son travail de mannequin et sa vie personnelle. La star d’Instagram a connu une tragédie et un triomphe, perdant ses deux parents en sept mois tout en augmentant son influence sur les réseaux sociaux.

En parcourant sa présence sur les réseaux sociaux, il n’est pas difficile de comprendre pourquoi Rose est si populaire auprès des fans. Selon des points de vente comme The Blast, le modèle est une demande principale pour démarrer un OnlyFans. Et loin de son apparence, elle a également montré une ouverture incroyable avec la santé mentale et le chagrin que les fans apprécient.

“Je pense que si je peux inspirer les gens en parlant de chagrin, alors vous savez s’ils peuvent s’identifier à moi et s’ils peuvent le comprendre un peu et je peux les aider, alors c’est important pour moi”, a déclaré Rose au podcast PrettyLittleThing. “Je sens que rien ne peut vraiment m’affecter maintenant, rien ne peut vraiment me faire ressentir d’une certaine manière – j’ai tout traversé.”

Avoir 14,5 millions d’abonnés contribuera également à renforcer la confiance. Les photos suivantes donnent un bon aperçu des raisons pour lesquelles Rose est devenue si populaire, alors faites défiler vers le bas et jetez un œil.