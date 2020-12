Après une année folle, Noël est enfin là aujourd’hui, ce qui signifie que vous aurez probablement quelques enfants qui courent dans la maison, ouvrent des cadeaux et tirent le meilleur parti de leur ruée vers le sucre avec des pâtisseries et des biscuits. Pour certains, ils feront en sorte que la journée ressemble plus à un travail qu’à un jour de congé.

Avec la pandémie de coronavirus qui rend l’année particulièrement plus longue et nous maintient socialement responsables en nous éloignant socialement et en restant à la maison, nous aimons tous certainement nos enfants, mais ils ruinent encore complètement Noël (d’une manière que nous aimons réellement). Ne savent-ils pas que nous avons un jour de congé et que nous préférerions dormir? Voici sept façons dont les enfants gâchent Noël de manière délicieuse.

Ils vous font vous réveiller tôt

Tout ce que nous voulons faire à Noël, c’est dormir, mais vos enfants ne vous laisseront pas faire ça. Ils vous ont obligé à vous lever tard pour vous assurer que le Père Noël arrive ou sont trop impatients de vous lever avant l’aube pour ouvrir les cadeaux. Nous avons un long week-end. Pourquoi ne nous laissent-ils pas dormir? Ou au moins nous livrer le petit déjeuner au lit?

Pourquoi ne veulent-ils pas que le Père Noël apporte des choses que nous pouvons acheter dans les magasins?

Les petits enfants ont tendance à demander au Père Noël des choses bizarres, ce qui les déçoit quand ils ne le trouvent pas assis sous l’arbre. Il est difficile de trouver un compromis entre une chose folle chère ou impossible à obtenir et quelque chose que nous pouvons facilement récupérer au magasin. Vous ne voulez pas voir un enfant déçu le matin de Noël.

Ils chantent toujours des chansons de Noël

Si vous pensez que la station de radio diffusant des chansons de Noël en boucle pendant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 au cours des quatre dernières semaines est agaçante, essayez simplement de vivre avec des enfants qui chantent constamment des chansons de Noël avec les mauvais mots. Même apprendre les chansons à l’école ne les empêche pas d’oublier tous les cadeaux de “Les douze jours de Noël”.

Ils ne peuvent pas vous procurer un iPhone ou une tablette

Pourquoi ces enfants n’obtiennent-ils pas à leurs parents un cadeau utile comme un iPhone ou une tablette? Oh, parce que nous leur donnons leur allocation et qu’ils ne peuvent pas se le permettre. Cela signifie que nous sommes obligés de l’art qu’ils ont fait à l’école. Mais au moins, nous les chérirons pour toujours. Un iPhone est obsolète, mais les projets scolaires des enfants sont uniques.

Pourquoi regardent-ils les mêmes spéciaux de Noël encore et encore?

Nous comprenons qu’A Charlie Brown Christmas est l’un des meilleurs spéciaux de Noël de tous les temps, mais devons-nous vraiment le regarder chaque année? Combien de fois pouvons-nous voir le cœur du Grinch passer de “deux tailles trop petites” à trois tailles trop grandes? Bien sûr, c’est merveilleux de voir les yeux des enfants s’illuminer lorsqu’ils regardent les mêmes émissions spéciales avec lesquelles nous avons grandi, mais ils deviennent un peu fatigants après un certain temps.

Pourquoi sont-ils toujours heureux?

Non seulement les enfants chantent toujours leurs chants de Noël préférés, mais ils sont aussi généralement heureux tout le temps. Ils doivent devenir sérieux à un moment de la journée. Sinon, nous serons heureux aussi et resterons bloqués de cette façon pour le reste de la journée. La joie est contagieuse.

Ils aiment la neige

Ces charmants enfants adorent jouer dans la neige. Il fait très froid dehors, et tout ce qu’ils veulent, c’est aller construire un bonhomme de neige. Bien sûr, c’est une activité familiale amusante, mais la dernière chose que nous voulons faire un jour de congé est de sortir et de nous couvrir de trucs blancs. Peut-être devrions-nous essayer de faire du déterrage des voitures une tradition familiale amusante.

