Cela fait huit ans que Pebble a rendu toutes les compagnies de téléphone sous le soleil curieuses du potentiel des smartwatches. Après avoir levé 10,3 millions de dollars sur Kickstarter, il semblait qu’il y avait un nouveau marché à exploiter, après que la ruée vers l’or des smartphones ait commencé à se tarir.

Cela a pris un certain temps – et certains ont définitivement abandonné trop tôt – mais les smartwatches sont désormais courantes, en partie grâce au succès fulgurant de l’Apple Watch. Mais, encore une fois, en partie grâce à l’Apple Watch, ils restent un moyen assez coûteux de vous fournir des données qui se trouvent de toute façon sur l’écran de votre téléphone.

Mais si une Apple Watch haut de gamme peut vous coûter jusqu’à 1399 £ chez Apple, il est désormais possible d’obtenir une montre intelligente parfaitement bonne pour moins de 150 £. Faites défiler vers le bas pour voir certains de nos favoris dans ce budget très serré – après un peu d’histoire pour vous aider à faire le bon choix d’achat.

Tracker de fitness ou smartwatch?

C’était une distinction bien plus grande qu’elle ne l’est maintenant. Les trackers de fitness sont des bandes avec des écrans plus petits qui n’avaient l’habitude d’afficher que des informations de base comme l’heure et le nombre de pas que vous avez effectués. Désormais, ils ont tendance à gérer les notifications téléphoniques et à avoir leurs propres applications de fitness intégrées, ce qui en fait davantage un téléphone loin du téléphone.

En tant que tel, nous avons inclus quelques trackers de fitness ci-dessous, bien que la majeure partie soit toujours constituée de smartwatches.

Ai-je besoin de la dernière smartwatch?

Probablement pas. Alors que les téléphones peuvent sembler un peu grinçants vers la fin d’un contrat de 24 mois, la technologie de la smartwatch évolue un peu plus lentement grâce à la quantité limitée de travaux lourds que le matériel doit faire.

En fait, alors que Qualcomm publie chaque année un nouveau processeur Snapdragon phare pour les téléphones, son processeur actuel pour smartwatch – le chipset Snapdragon Wear 3100 – est sorti en 2018.

En bref, les montres plus récentes peuvent avoir une meilleure autonomie de la batterie et des écrans, mais elles ne seront probablement pas beaucoup plus rapides ou auront de nombreuses nouvelles astuces à exécuter.

De quels capteurs ai-je besoin?

Payer moins cher pour une smartwatch signifie potentiellement perdre des capteurs, alors réfléchissez bien à ce que vous attendez de votre montre.

Les deux principaux à surveiller dans le bas du marché sont le GPS et le NFC. Le premier signifie que vous pouvez suivre les courses avec précision sans avoir à emprunter le capteur de votre téléphone. Ce dernier signifie que vous pouvez effectuer des paiements sans contact à partir du poignet – en supposant que votre banque soit prise en charge. Combinez les deux et vous pourrez courir sans votre téléphone tout en payant un verre sur le chemin du retour.

Le système d’exploitation fait-il une différence?

Pas vraiment. Alors que les montres Apple ne fonctionnent bien qu’avec les iPhones, les autres montres ne se soucient pas vraiment du téléphone auquel elles sont connectées.

Il y a quelques exceptions. Si vous possédez un téléphone Samsung, vous constaterez peut-être que les montres Samsung se comportent un peu mieux, et il en va de même avec les téléphones et les montres Huawei.

Le paiement sans contact est également une chose à surveiller. Toutes les banques ne prennent pas en charge toutes les montres, même si elles ont NFC, alors vérifiez d’abord la vôtre avant d’acheter si cela est important pour vous.

Oh, et si vous êtes un coureur et un grand fan de Strava, il est préférable d’éviter les montres avec leurs propres applications de santé qui ne jouent pas toujours au ballon. D’après mon expérience, Samsung, Huawei et Xiaomi ne sont pas facilement connectables, alors que Garmin, Fitbit et tout ce qui est avec Wear OS le sont.

Est-il acceptable d’acheter une montre intelligente d’occasion?

Il n’y a aucune vraie raison de ne pas acheter une montre d’occasion, tant que vous n’êtes pas rebutés par l’idée qu’elle ait vécu au poignet de quelqu’un d’autre pendant des mois. Cependant, en raison de l’usure que les montres peuvent subir lorsqu’elles sont exposées aux éléments, c’est une bonne idée d’en voir une en personne, plutôt que de prendre les vendeurs des sites d’enchères au mot.

Ce sont les meilleures smartwatches à partir de seulement 23 £.

Fitbit Versa Lite

La Fitbit Versa Lite est probablement la montre intelligente la plus élégante de cette liste. Un écran couleur carré mais légèrement arrondi avec des bords chanfreinés élégants, il est certainement accrocheur – surtout si vous optez pour la couleur lilas brillante (bien que heureusement, d’autres options soient disponibles).

Il s’agit d’une version “ allégée ” de la Fitbit Versa, alors que manque-t-il pour économiser 50 £? Pas grand-chose, en vérité. Il perd l’altimètre, il ne peut donc pas compter les escaliers montés, et il ne suit plus les nages (bien qu’il reste étanche jusqu’à 50m). Sinon, les changements sont assez mineurs: pas de NFC pour Fitbit Pay (mais ce n’était pas très utile au Royaume-Uni de toute façon), pas d’entraînement à l’écran et pas de support musical. Ce dernier n’a pas l’air génial, mais étant donné que toute la famille Versa n’a pas de GPS, vous aurez probablement votre téléphone à proximité de toute façon.

La vraie force reste l’application Fitbit, qui est un excellent moyen de rester motivé via une compétition amicale avec les amis et la famille qui suivent déjà leurs pas. Mais même sans cela, la Fitbit Versa Lite n’est qu’une excellente montre intelligente à part entière.

(Fitbit)

Mobvoi TicWatch E2

Le TicWatch a commencé sa vie en tant que Kickstarter, recueillant 3,2 millions de dollars dans le processus. Non seulement l’entreprise a-t-elle livré, ce qui n’est pas toujours garanti par les fonds participatifs, mais elle a suffisamment réussi pour faire une deuxième génération.

Le TicWatch E2 est le moins cher d’entre eux. Malgré cela, c’est une bonne montre intelligente solide qui fait tout ce que vous attendez, et peut-être un peu plus grâce à sa puce GPS intégrée pour le suivi des courses. Parce qu’il exécute le propre système d’exploitation Wear de Google, il ne manque pas non plus d’applications supplémentaires pour améliorer les choses.

Le seul petit problème dans la pommade est un manque de NFC, ce qui signifie que vous ne traverserez pas les barrières du tube avec un flash de votre poignet. Huer.

(Amazon)

Amazfit Bip

Il y a plusieurs choses étonnantes à propos de l’Amazfit Bip, mais le plus frappant est le prix: à 110 £, c’est un moyen facile d’obtenir une montre intelligente. Ou celui qui est à la hauteur du mot «intelligent» de toute façon.

On peut dire que ce que vous obtenez pour le prix est encore plus incroyable. La montre dispose d’une surveillance de la fréquence cardiaque et d’un capteur GPS intégré, mais en plus de cela, l’autonomie de la batterie est vraiment époustouflante. Alors que la plupart des montres intelligentes durent de 48 heures à une semaine sans être rechargées, le Bip continue de fonctionner jusqu’à un maximum de 45 jours. Certes, c’est avec la plupart des fonctionnalités intelligentes désactivées, mais même avec tout allumé et quelques courses à mon actif, j’ai trouvé qu’il en restait encore plus de 60% après huit jours.

Je ne veux pas l’exagérer, car elle a des inconvénients: ce n’est ni la montre la plus rapide ni la plus esthétique du marché. Mais pour 51 £, vous ne pouvez pas vraiment être trop difficile. Si vous avez cherché le successeur spirituel de Pebble tristement parti, c’est celui-ci.

(Amazon)

Xiaomi Mi Band 4

Le Xiaomi Mi Band 4. Comme son nom l’indique, il s’agit en fait d’un bracelet de suivi de la condition physique plutôt que d’une montre intelligente en tant que telle, mais il se connecte toujours à votre téléphone et affiche des notifications sur son minuscule Écran AMOLED de 0,95 pouces.

Pas de GPS ni de NFC pour ce prix, mais il gère le suivi de la fréquence cardiaque et est plutôt bon comme un tracker de fitness complet si vous n’êtes pas trop sérieux dans l’analyse de course. En outre, la batterie est un soldat absolu: Xiaomi dit 20 jours, mais au fond, j’ai trouvé que c’était un peu pessimiste.

Ce n’est pas pour tout le monde: c’est uniquement un écran tactile, et un peu délicat grâce à sa taille. Mais si vous voulez juste un moyen peu coûteux de suivre les étapes et d’afficher des notifications, ne cherchez pas plus loin.

(Xiaomi)

Garmin Forerunner 30

Si vous préférez le suivi des courses à l’apparence, le Garmin Forerunner 30 est la solution. Avec le GPS intégré, un suivi de la fréquence cardiaque et l’excellente application Garmin pour l’analyse après la course, c’est un moyen peu coûteux d’obtenir une montre de course qui s’allume également comme une montre intelligente.

Cependant, il n’y a pas de revêtement de sucre: ce n’est pas un spectateur. Si cela est important pour vous et que vous pouvez obtenir 75 £ de plus ensemble, alors le Garmin Vivoactive 3 à 160 £ a l’air beaucoup plus élégant et ajoute un support pour une charge entière plus d’exercices. Cela nous met cependant 10 £ au-dessus de la limite pour ce tour d’horizon.

(Garmin)

Samsung Galaxy Watch Active

Malgré un nom qui suggère avant tout le fitness, la Galaxy Watch Active de Samsung est en fait une très bonne smartwatch dans ses propres termes. Il a l’air très élégant, avec un écran AMOLED rond et lumineux de 1,1 pouce qui attirera les regards partout où vous allez.

Et il a à peu près tout ce que vous voudriez aussi: GPS, surveillance de la fréquence cardiaque et NFC intégrés. Curieusement, ce n’est que des lacunes pour moi en tant que montre de course: vous ne pouvez pas personnaliser les écrans de données lorsque vous courez, et ce n’est pas le cas ne vous connectez pas directement avec Strava, mais en vous appuyant sur l’application Samsung Health. Tout de même, si vous voulez juste une belle montre intelligente, c’est un excellent produit pour le prix.

( Samsung Galaxy )

Huawei Band 3 Pro

C’est plus cher que le Xiaomi Mi Band 4, mais pour une bonne raison: le tracker de fitness de Huawei a un GPS intégré, ce qui signifie que vous pouvez partir courir et faire du vélo sans votre téléphone, tout en bénéficiant d’un suivi précis.

Bien sûr, il s’agit toujours d’un groupe de fitness, ce qui signifie que les données à l’écran peuvent être un peu difficiles à lire en un coup d’œil – surtout si votre tête tourne tout en contournant le parc le plus proche.

(Huawei)

Verdict

Bien que toutes ces options soient excellentes, pour mon argent, le Fitbit Versa Lite prend la couronne comme la meilleure smartwatch bon marché. Son prix est compétitif, sa belle apparence et l’une des meilleures applications connectées du marché pour les personnes désireuses d’améliorer leur forme physique.

Certes, il n’a pas de GPS connecté – et c’est peut-être une raison pour les coureurs inconditionnels d’opter pour un Garmin au lieu. Mais pour tout le monde, vous ne ferez pas mieux pour vos 149 £.

