Chaque nouvelle année, nous avons des résolutions visant à tirer le meilleur de nous-mêmes. Paulina Maldonado nous donne des conseils d’image pour y parvenir.

Le consultant en image Paulina Maldonado Il nous a fait ces recommandations pour commencer une nouvelle année avec notre image complètement renouvelée.

Changez vos vêtements Le premier arrêt pour améliorer votre image est de vous voir comme vous aimeriez que le monde vous voie. Être à la maison pendant si longtemps, la chose la plus simple à faire est de rester en pyjama, mais cela affecte directement notre attitude et notre productivité pendant la journée.

Prenez soin de la coiffure Vous n’avez pas besoin de faire une super coiffure ou d’utiliser le fer à repasser, mais si vous voulez prendre soin de votre image, nous vous recommandons de vous brosser les cheveux et d’utiliser un accessoire tel qu’un bandeau ou une barrette.

accessoires– Comptez les accessoires que vous utilisez par jour, évitez d’en utiliser trop pour que votre look ne paraisse pas trop chargé. De même, évitez d’en porter trop, car ils sont une pièce importante pour que votre tenue soit sophistiquée.

Maquillage – Ce n’est pas grave si vous décidez de ne pas vous maquiller, mais nous vous recommandons toujours d’utiliser un écran solaire teinté et de recourber vos cils pour une meilleure apparence.

Mettez du parfum Les parfums nous transportent dans les lieux et les gens, le parfum est donc un accessoire non tangible mais il sublime remarquablement votre look tout en transmettant votre personnalité. Les parfums que nous utilisons parlent beaucoup de nous.

Connaissez les couleurs qui vous favorisent Quand une couleur nous convient, notre visage a l’air reposé, vivant et plus jeune. Au contraire, lorsqu’une couleur ne nous convient pas, nous pouvons paraître fatigués et plus âgés.

Connaissez votre type de corps– De cette façon, vous pouvez mettre en valeur vos qualités et masquer les parties que vous aimez le moins de votre corps, vous pouvez également créer visuellement un corps plus stylisé.

Suivez Paulina sur Instagram comme @paulinamaldonadostyliste et découvrez ses autres conseils de style pour la saison. En savoir plus sur elle en cliquant ICI.