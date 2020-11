7 raisons pour lesquelles Brie Larson prétend être une actrice «détestée» | .

La célèbre actrice américaine Brie larson Lauréate de plusieurs prix dont un Oscar, elle est écartée comme n’étant pas complètement appréciée par certaines personnes, selon certaines déclarations dans une vidéo nous vous montrons 7 raisons pour lesquelles elle est dite “détestée”.

Le protagoniste du film “Captain Marvel” de l’univers Marvel, a créé une grande polémique lorsque son film a été lancé et apparaît plus tard dans Avengers: Fin de partie de l’année 2019, des commentaires négatifs ont commencé à l’endroit de sa personne, ceci à la suite d’une série d’aspects qui pour certains Les internautes étaient désagréables et mal à l’aise de la part de Brie larson.

La célébrité hollywoodienne a eu l’occasion d’apparaître dans différents projets de films et programmes de télévision, mais l’un des plus reconnus est précisément sa participation aux studios Marvel.

“7 Reasons why BRIE LARSON is HATED” est le titre de la vidéo sur YouTube qui a été partagée le 14 mai 2019 sur la chaîne iLeorju partagée sur le site dédié à la publication et au partage de vidéos de divers contenus et où il y a quelques mois, Brie Larson a commencé à faire partie de la communauté des youtubeurs.

Quand Scarlett est entrée dans le rôle de Black Widow, tout le monde l’aimait, quand Elizabeth est entrée dans le rôle de Wanda, tout le monde l’aimait … Quand Brie Larson est entrée en tant que capitaine Marvel, beaucoup la détestaient, je ne dis pas qu’elle est mauvaise, c’est une excellente actrice mais Il ne savait pas comment se connecter avec le public et d’après ce que je ne vois ni avec ses collègues », a écrit Erika Mayté dans la vidéo.

Ici, nous vous montrons les sept raisons pour lesquelles ils “détestent” Brie larson, précisant que ce n’est pas seulement à cause de sa participation à Marvel.

1

Le plus fort de Marvel

Brie larson Dans son personnage de Captain Marvel, elle a été promue comme le personnage le plus fort de tout l’univers Marvel par les producteurs, cela a un peu déplu aux internautes, il faut préciser qu’elle n’avait rien à voir avec ça, c’était plus une question de production, c’est pourquoi Je ne devrais pas minimiser les autres personnages de la série.

2

Est féministe

Bien qu’aujourd’hui le fait qu’une femme soit féministe, Brie Larson est très à la mode.

Elle a été l’une des premières actrices à soutenir les femmes qui ont dénoncé Harvey Weinstein, le producteur de films jusqu’à récemment renommé, pour les abus qu’il avait commis à leur encontre.

De plus, il a essayé d’équilibrer ses tournées de presse et de les rendre plus inclusives.

3

Toujours sur la défensive

Il y a quelque temps, il est apparu dans une vidéo où il devait lire les questions les plus fréquemment posées à son sujet recherchées sur Internet, il y en avait deux qui ont attiré l’attention alors il est immédiatement devenu défensif sans avoir aucun besoin selon ce qu’ils disent.

4

Réponses sarcastiques

Il semble, selon ce qui est mentionné dans la vidéo youtube, qu’il ne puisse pas utiliser le sarcasme, il semble qu’il répond de manière sarcastique, cependant, cela finit par avoir l’air un peu arrogant, c’est à ce moment-là que l’on suppose l’échec de l’application car il n’y a pas de temps pour cela La réponse devient plus divertissante et amusante.

5

Rechercher l’attention ou la reconnaissance

Dans une interview avec Chris Hemsworth qui joue Thor dans la saga Marvel, elle l’a interrompu tout en donnant son avis positif sur son doublé pour dire qu’elle avait fait toutes ses cascades.

Chris a applaudi ce qui précède et lui a dit qu’il ressemblait à Tom Cruise en raison du fait qu’il avait également fait toutes ses scènes, encore une fois Brie l’a interrompu, paraissant un peu égocentrique en répondant qu’elle n’était pas Cruise.

6

Prenez les blagues au sérieux

Dans la même interview avec Chris Hemsworth, il a essayé de la taquiner un peu en la défiant à un combat, elle l’a pris personnellement comme quelque chose de sérieux.

sept

Ne sait pas comment recevoir des compliments

L’acteur Chris Hemsworth flattait l’actrice, affirmant que Brie Larson avait volé le cœur des fans, cependant, loin d’accepter le compliment, elle a juste dit “Je te gagne encore”, faisant peut-être référence à ses personnages.