Nous sommes sur la route de nulle part / Entrez à l’intérieur / Prenons ce trajet nulle part / Nous prendrons ce trajet ”, chantait Talking Heads en 1985, 35 ans avant que le monde ne se mette à la merde, ce qui conduit à s’interroger si David Byrne est psychique.

En fermant les écoutilles une deuxième fois, nous sommes plus âgés mais aussi plus sages. Nous l’avons déjà fait et nous pouvons le refaire, surtout si nous nous souvenons des améliorations suivantes:

1. L’exercice est désormais illimité. Comme un buffet à volonté, moins la nourriture, le confort et la chaleur. Certes, tout ce que vous pouvez faire de l’exercice a peu d’attrait sous la pluie et le vent, mais regardez du bon côté. Votre partenaire n’est pas là, il fait ce qu’il fait pour vous ennuyer. Vous pouvez écouter Frankie Knuckles en boucle, aussi fort que vous le souhaitez, car ce sont vos tympans, pas ceux de quelqu’un d’autre. Je veux dire en gros, vous êtes en boîte.

2. Les écoles sont ouvertes, ce qui signifie que nous n’avons pas à acheter en gros des nouilles en pot et des cerceaux de spaghetti, et que nous pouvons toujours déjeuner sur du poisson cru, du piment épicé, du fromage piquant, du kimchi et de tout légume de notre choix sans un chœur de ‘Eeeew, don «T comme ça ne va pas le manger» résonnant dans nos oreilles.

3. … ce qui signifie également pas d’enseignement à la maison. Répétez: PAS DE HOMESCHOOLING.

4. Grâce à la campagne du brillant @pregnant_then_screwed, les parents peuvent emmener tous les enfants d’âge scolaire avec eux pour rencontrer cet ami très important sans être persécutés, une modification du verrouillage d’origine qui empêchera toutes les nouvelles mères de devenir lentement folles.

5. Café. Délicieux, fort, réconfortant, non fabriqué dans une machine à café Nespresso, le café est encore largement disponible à emporter dans tous les bons cafés de la ville.

6. Tequila. L’avantage de la tequila par rapport à tout le reste est que vous pouvez en boire une bonne quantité sans paraître ivre, ou faire une grosse gueule de bois – utile lorsque vous êtes un adulte responsable enfermé avec des enfants impressionnables.

sept. Télé. D’une manière ou d’une autre, il y a encore des choses à surveiller. Documentaires. Des drames mordants. Schitt’s Creek, encore une fois. Tant que je peux regarder la saison 5, l’épisode 14 en boucle, je survivrai.

Le luxe signifie différentes choses pour différentes personnes. Pour certaines personnes, cela signifie une bougie parfumée en forme de buste de Marie-Antoinette. Il ne peut y avoir rien de plus “ laissez-les manger du gâteau ” que de dépenser 110 £ pour une effigie en cire de la célèbre reine de France pendant une pandémie mondiale, mais la bougie, de Cire Trudon, est épuisée sur Net A Porter. Les nerds des bougies (oui, ils existent) attesteront que la société française Cire Trudon est l’apogée des bougies parfumées – elle a été fondée en 1643, ce qui la rend plus ancienne que Trump et Biden réunis. Avec un prix de départ de 75 £, appelez-le le symbole ultime du statut de verrouillage.

On a beaucoup parlé de l’incompatibilité des masques avec des lunettes. Beaucoup a été pontifié sur l’incompatibilité des masques avec la peau. Et maintenant, il y a un nouvel irritant saisonnier dans le mélange: des masques avec des tricots. Aux indignités des lunettes embuées et de la mascne, nous pouvons ajouter une cécité temporaire: enfiler mon fidèle pull à col cheminée d’hiver pour la première fois cette année, imaginez l’hilarité quand j’ai réalisé qu’il avait poussé mon masque sur mes yeux. Un hiver sans cols d’entonnoir est un inconvénient trop loin, mais nous y sommes, et nous devons en tirer le meilleur parti. En cardigans.