O

Les ffices peuvent être étrangement silencieuses à l’intérieur, mais autour d’elles, il y a encore du bruit (des investisseurs). En seulement quatre jours, plus de 600 millions de livres sterling de ventes de bureaux ont été annoncées dans le centre de Londres, et les agents immobiliers pensent que quelques semaines pourraient être occupées avec un certain nombre d’accords en négociation.

Selon JLL, environ 7,9 milliards de livres sterling de ventes de bureaux du centre de Londres ont eu lieu entre le 1er janvier et le 4 décembre (City environ 3,9 milliards de livres sterling et West End environ 4 milliards de livres sterling). L’intérêt pour l’immobilier commercial dans la capitale provient à la fois d’investisseurs nationaux et internationaux, et il survient malgré une année mouvementée pour les bureaux avec des dizaines de personnes faisant leur travail loin du siège depuis mars. Cela a laissé certaines parties de la capitale ressemblant à une ville fantôme et certains patrons retardent de nouvelles décisions de location.

Certains acheteurs regardent clairement au-delà de la pandémie et décident d’acheter maintenant et parient sur l’amélioration de la demande des occupants pour les espaces de travail modernes. Il convient de noter que les conseils du gouvernement sont toujours de travailler à domicile, là où vous le pouvez.

Le fait que les acheteurs dépensent toujours beaucoup ici devrait être considéré comme un vote de confiance à Londres et renforcer l’espoir que les sièges sociaux de la capitale ne seront pas vides plus longtemps.

en relation

Cependant, même si une vague d’autres ventes se terminent avant la fin de l’année, il convient de souligner que les chiffres cette année seront toujours bien inférieurs aux 18 milliards de livres sterling enregistrés en 2018, selon JLL.

L’année dernière, les volumes d’investissement ont été limités avec 12,6 milliards de livres échangés. Les volumes ont été limités en 2019 par le ralentissement des activités des investisseurs étrangers en raison de l’incertitude liée au Brexit, alors qu’il y avait également moins de stocks à gagner à l’époque.

Mais ces dépenses de près de 8 milliards de livres sterling depuis le début de l’année 2020 devraient être considérées comme positives compte tenu des difficultés de Covid-19 et de l’incertitude persistante du Brexit. De plus, le nombre a été atteint au cours d’une année où les verrouillages ont parfois rendu les visites et la logistique entourant les transactions délicates.

Les accords les plus récents incluent le géant de l’immobilier FTSE 100 Landsec, qui a récemment présenté son intention de continuer à investir dans des projets londoniens, en achetant le 55 Old Broad Street dans la ville. Cet achat est intervenu quelques jours à peine après que Landsec a révélé un accord de 552 millions de livres sterling pour la vente des immeubles de bureaux 1 et 2 New Ludgate à la société d’investissement basée à Singapour Sun Venture.

Le président de Sun Venture, Ricky Au, a déclaré la semaine dernière: “1 & 2 New Ludgate sont les meilleurs actifs de leur catégorie et nous sommes heureux de les avoir dans notre portefeuille. Londres reste attrayante pour les investisseurs ayant une vision à long terme.”

en relation

Julian Sandbach, responsable des marchés des bureaux du centre de Londres chez JLL, déclare: «L’assouplissement des restrictions de verrouillage a été reçu comme une nouvelle positive dans plusieurs secteurs et représente un pas vers une économie fonctionnant normalement, malgré l’impact clair que Covid a infligé aux marchés sur au cours de 2020. »

Il ajoute: «Ceci, combiné à des nouvelles plus positives autour d’un vaccin viable, associé à des attentes prudentes sur un accord commercial sur le Brexit, devrait se répercuter sur le sentiment du marché.»

Mark Shipman, un associé de l’agent Michael Elliott, affirme que les investisseurs ont une vision à long terme que Londres «restera toujours une destination populaire», et que son entreprise connaît toujours une forte demande d’actifs du centre de Londres de la part d’acheteurs à Hong Kong, à Singapour et en Malaisie.

De nombreuses entreprises ont déclaré qu’à la suite de l’expérience de la WFH cette année, elles prévoyaient d’introduire un travail plus flexible lorsque la vie semble plus normale, avec un mélange de travail à distance et de bureau. Les employeurs chercheront à offrir au personnel un espace propre et moderne avec une marge de distanciation sociale. Cela n’ira pas en faveur de certains propriétaires siégeant sur un parc plus ancien et mal aimé qui a eu peu d’investissements dans le passé.

Mais pour les entreprises disposant d’un stock plus récent, il pourrait y avoir une bonne demande d’occupants.

en relation

Mike Prew et Andrew Gill, analystes chez Jefferies, ont écrit dans un rapport en octobre que sur les 12 mètres carrés de bureaux londoniens en construction, 60% sont pris, «il y a donc une pénurie émergente et le marché de la pré-location devrait être rapide.”

Le nombre de locations dans le centre de Londres semblera sombre cette année, mais l’appétit des acheteurs pour les propriétés suggère que les investisseurs pensent que le secteur de la location va se réchauffer et qu’il reste de la vie sur le marché des bureaux du centre de Londres.