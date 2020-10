Jimmie Johnson, sept fois champion de NASCAR, a surpris les fans de course début septembre en révélant qu’il passerait à IndyCar à plein temps en 2021. Il a maintenant trouvé un nouveau sponsor principal. Carvana Racing servira de partenaire pour Chip Ganassi Racing et Johnson pendant la saison 2021.

Adam Stern du Sports Business Journal a publié une mise à jour sur Twitter et a déclaré que Johnson et CGR avaient trouvé un sponsor. Il ne connaissait pas l’identité du sponsor à l’époque mais a par la suite laissé tomber les nouvelles de Carvana Racing. La société a également confirmé le partenariat à venir avec Johnson par le biais d’un communiqué de presse. Carvana Racing a déclaré que le nouveau schéma de peinture de Johnson serait dévoilé avant le début de la saison 2021.

Bienvenue, fans de course! Nous sommes ravis que vous soyez ici! 💙 pic.twitter.com/Cp843sxW9K – Carvana Racing (@CarvanaRacing) 24 octobre 2020

“Jimmie Johnson a déjà fait sa marque comme l’un des meilleurs pilotes NASCAR de l’histoire, mais il continue de se relever avec un nouveau défi”, a déclaré Ryan Keeton, directeur de la marque de Carvana dans un communiqué de presse. “Il ne se repose pas, mais il met la barre plus haut, et c’est un état d’esprit auquel nous pouvons vraiment nous identifier. Nous attendons avec impatience cet état d’esprit partagé de challenger, en équipe avec Chip Ganassi Racing, pour ce qui est sûr d’être une course amusante et passionnante. saison.”

Johnson a également montré son enthousiasme pour le nouveau partenariat en déclarant: “Carvana est une entreprise jeune, avant-gardiste, intelligente et agressive et est le partenaire idéal pour ce prochain défi de ma carrière. Je rêve de courir en INDYCAR depuis que je suis Un petit enfant. En passant d’une organisation de championnat à une autre avec CGR, vous savez que les ressources, y compris des gens formidables, seront là. Pour avoir des amis comme Scott [Dixon], Dario [Franchitti] et Doug [Duchardt] là pour s’appuyer et apprendre rend cette transition tellement meilleure. 2021 va être très amusant! “

Johnson, âgé de 45 ans, a connu beaucoup de succès dans les courses de stock car en tant que pilote pour Hendrick Motorsports. Il n’est que l’un des trois hommes à avoir remporté sept championnats, rejoignant Richard Petty et feu Dale Earnhardt. Maintenant, il s’efforcera d’obtenir un autre prix sous la forme de Rookie of the Year.

Johnson doit actuellement participer au programme complet des cours sur route et sur rue pendant la saison IndyCar 2021. La liste des événements comprend la course de Nashville récemment annoncée et la célèbre Indy500. Avant de le faire, cependant, Johnson participera à des essais au Barber Motorsports Park et à Laguna Seca sur la Honda n ° 48 de Carvana.