«Je ne peux pas me concentrer sur le négatif, ça vous bat», disait Jenni Rivera lors de la dernière interview qu’elle a donnée avant de monter à bord de l’avion dans lequel elle rencontrerait la mort.

Jenni s’est entretenue au Chicago Tribune des coups qu’elle a subis dans sa carrière artistique et en particulier dans sa vie.

C’était en décembre 2012 et la “Diva de la Banda” avait été au centre de la polémique sur son divorce d’avec Esteban Loaiza et la séparation de sa fille aînée, “Chiquis”, précisément en raison de la prétendue proximité de la jeune femme avec Loaiza.

Après la boisson amère, il semblait que Jenni était prête à poursuivre sa carrière. Quelques heures avant de monter à bord d’un Learjeat 25 immatriculé N325MC, à destination de l’aéroport de Toluca, l’interprète est monté à bord du Monterrey Arena.

“Je suis tellement heureux. Ce sont des choses très fortes qui se sont passées dans ma vie, je ne peux pas m’accrocher, je ne peux pas me concentrer sur le négatif, qui vous bat, vous détruit, j’ai des enfants, des petits-enfants, des parents, un public qui m’attend, concentrez-vous sur le positif, ça m’arrive des choses fortes, les fois où je suis tombé je me suis levé », a assuré au Chicago Tribune.

Jenni avait 43 ans et en 13 ans de carrière musicale, elle avait réussi à conquérir non seulement le public hispanique aux États-Unis, mais aussi des millions de personnes au Mexique la voyaient déjà comme l’une de ces grandes idoles qui faisaient souffrir leur voix, mais aussi joie.

“Mon authenticité, ce qu’ils m’ont d’abord dit était un défaut, c’est ce que les gens ont aimé et ce que les gens veulent de moi … Ils m’ont vu tomber et me relever, et si je tombe pour un imbécile, je me lèverai comme un salaud”, ajouté en mars 2012, les mêmes médias américains.

Dans cette conversation, il a avoué que son truc avec la musique était quelque chose comme une coïncidence.

«Je suis tombé sur une carrière artistique qui a grandi, je suis devenu chanteur par erreur. J’ai été un communicateur à travers ma musique de sentiments, (ce sont) des expressions de femme, j’ai beaucoup communiqué et je veux communiquer à travers des programmes sociaux, pas seulement être un hôte ».

Mais les rêves de Jenni ont été interrompus tôt le matin du 9 décembre.

Quelques minutes seulement après le décollage de l’aéroport de Monterrey, le contact a été perdu avec l’avion dans lequel Arturo Rivera, le représentant de Jenni, voyageait également; Mario Macías, son avocat; Jacob Llenares, son maquilleur; Gerardo «N» et les pilotes Miguel Pérez et Alejandro Torres.

Puis ont commencé des heures d’angoisse pour la famille et les partisans de Jenni jusqu’à ce que la tragédie soit consommée.

Le ministère des Communications et des Transports (SCT) a rapporté dimanche après-midi avoir retrouvé l’avion au ranch «El Tejocote», municipalité d’Iturbide, dans l’État nord de Nuevo León.

Le Learjet a été détruit et les autorités ont mis fin à tout espoir: il n’y avait pas de survivants.

À cet endroit a commencé un pèlerinage de disciples de Jenni. Des vêtements, des photos, des pièces d’identité étaient éparpillés sur tout le terrain.

Les manifestations de douleur lors de la tragédie ont commencé, mais surtout les expressions d’affection pour l’interprète qui a donné sa voix à des millions de femmes.