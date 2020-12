T

La sensation de sortir d’un salon avec des cheveux parfaitement séchés est l’un des petits luxes de la vie.

Que vous recherchiez un jeu volumineux et rebondissant qui vous donne l’impression que vous venez de sortir du plateau de Dynasty ou que vous canalisiez des panneaux droits de poker aux cheveux incroyablement lisses, il est difficile de recréer le même look à la maison que celui que vous aviez dans la chaise de salon.

Bien que le brushing parfait soit mieux laissé aux pros, il existe des moyens de modifier votre technique pour obtenir des mèches lisses et brillantes par vous-même.

Bricolage maison brushing

Prends ton temps. Il n’y a aucun moyen que vous obteniez des cheveux parfaits un matin de semaine où vous avez 10 minutes maximum avant de sortir. Si possible, séchez vos cheveux la veille – si c’est bien fait, ils devraient tenir le lendemain matin. Lors du séchage des cheveux mouillés, utilisez toujours un produit de protection thermique pour minimiser les dommages à vos mèches. Attendez ensuite qu’il soit sec à au moins 60% avant de commencer à vous coiffer avec un sèche-cheveux. Sectionnez vos cheveux de manière à sécher soigneusement toute votre tête. Lorsque vous séchez le dos, qui est la partie la plus dure, coupez sur le côté et séchez derrière vos oreilles avec votre brosse. Même si vous avez les cheveux très courts et la souplesse de la gymnastique, vous ne pourrez pas retirer des sections de cheveux vers le haut. Utilisez les bonnes brosses pour vos cheveux ainsi que pour le look que vous souhaitez obtenir. Grands pinceaux ronds pour le volume, brosses à palette pour une douceur brillante.

Bien que la technique soit importante, le kit que vous utilisez l’est aussi. Il y a eu d’énormes changements dans la technologie des sèche-cheveux récemment, avec tout, des appareils à perfusion d’ions pour donner des résultats plus brillants aux modèles sans lame qui sont si silencieux que vous pouvez toujours entendre votre émission de petit-déjeuner radio lorsqu’elle est allumée.

Comment choisir le bon sèche-cheveux

Paul Windle du principal salon Windle London déclare: «Un débit d’air élevé est essentiel. Pensez au flux d’air par opposition à la chaleur élevée étant la priorité. » En ce qui concerne la puissance, Paul recommande des machines avec environ 2150w ainsi que celles qui vous permettent facilement de basculer entre les niveaux de vitesse et de chaleur.

La cerise sur le gâteau? «L’option d’un bouton de tir à froid», sourit-il. Pourquoi? Parce que souffler de l’air froid sur des cheveux fraîchement coiffés aidera le look à durer, ce qui signifie que le rebond et le volume doivent rester bien en place dans la soirée.

Bien sûr, ce n’est pas seulement un coup froid qui est le secret d’un brushing de salon. Des produits comme un spray de fond de teint aident à préparer les cheveux pour le coiffage, tandis qu’un spray fortifiant aide à protéger vos cheveux de la chaleur extrême d’un sèche-cheveux et d’un lisseur.

Voici quelques produits de pré-séchage qui vous aideront à atteindre votre objectif d’obtenir des mèches rebondissantes et parfaites:

Technique – vérifier. Produits coiffants – vérifiez. Il ne reste plus qu’à choisir le meilleur sèche-cheveux.

Découvrez ci-dessous ce que nous avons pensé des meilleurs modèles.

en relation

Sèche-cheveux ghd Air

Meilleur pour: gagnant tous azimuts pour une utilisation à domicile et sur de courts trajets

Ce sèche-cheveux rugit. Vous pouvez vraiment sentir la puissance de celui-ci dans votre main quand il est à plein régime, ce qui est génial lorsque vous êtes pressé mais pas si merveilleux si vous vous coiffez tôt le matin alors que le reste de votre ménage est encore endormi .

Une buse plus courte facilite la manipulation et dirige la chaleur sur toute la tête. Le bouton de tir froid est utile dans la partie “ gâchette ” de la sécheuse, parfaitement positionné pour que vous n’ayez pas à ramener vos doigts aux réglages de chaleur principaux lorsque vous êtes en train de sécher.

Le design est génial et il semble assez petit pour emporter des voyages – bien que la poignée ne se replie pas, vous devriez donc en tenir compte si vous prenez un sac de week-end.

Sèche-cheveux Dyson Supersonic

Meilleur pour: une pièce (moins) d’investissement solide + utilisation autour de petits enfants endormis

Dyson a pris la technologie sans lame qu’il utilise dans ses ventilateurs et l’a transplantée dans ce sèche-cheveux gris et fuchsia non conventionnel.

Les concepteurs ont également intelligemment déplacé le moteur de la tête à la poignée, en soulageant vos bras et en le rendant beaucoup plus confortable à tenir lorsque vous séchez des mèches de cheveux. Le flux d’air est rapide et uniforme grâce au moteur V9 qui propulse à une vitesse étonnante de 110000 fois par minute, poussant 41 litres par seconde. Plus d’air équivaut à un séchage plus rapide.

La conception du moteur signifie également que le Supersonic est si silencieux que vous pouvez tenir une conversation tout en l’utilisant; quelque chose qui change la donne en soi. Il est livré avec des accessoires de lissage et de diffusion qui se connectent magnétiquement et un microprocesseur surveille la température de l’air toutes les 40 secondes pour vous assurer que vous n’endommagez pas vos brins avec un excès de chaleur. Il faut s’y habituer lors du passage des sécheuses à l’aspect traditionnel, mais une fois que vous maîtriserez la nouvelle façon de tenir la machine pour une puissance de séchage maximale, vous serez converti.

L’étalon-or des sèche-cheveux, le seul inconvénient est le coût qui est certes bien supérieur à la moyenne. Mais si vous êtes de toute façon un pour les sèche-cheveux en salon régulièrement, vous devriez rapidement récupérer le coût du Supersonic de Dyson en quelques semaines. Quel prix pour garder l’éclat de votre couronnement?

Sèche-cheveux avancé Panasonic EH-NA98 Nanoe et Double Mineral

Meilleur pour: mèches et frisottis éreintés par la chaleur

Si vos cheveux ressemblent à une balle de foin sec presque tous les matins, cela pourrait être votre sauveur. Grâce à la technologie Nanoe et Double Mineral, il a été prouvé qu’il réduisait les dommages causés aux cheveux par la chaleur et le brossage excessif (ce qui peut entraîner des pointes fourchues).

Du point de vue du design, la poignée rabattable, les accents dorés et la finition mate le distinguent de la foule. Bien qu’il soit agréable de pouvoir basculer entre les chaleurs, ce sèche-linge est un peu différent en ce sens qu’il n’y a qu’une seule commande.

Mais ne vous inquiétez pas, car ce n’est pas un défaut de conception – plus que Panasonic a inclus une technologie de lecture de chaleur qui garantit que le EH-NA98 s’ajuste automatiquement en fonction de ce dont vos cheveux ont besoin. Cela signifie que vous devez toujours être à la bonne température, ce qui réduit les risques de dommages dus à la projection de chaleur. Des points bonus pour être plus silencieux que la plupart des autres sèche-linge de notre liste.

label.m Sèche-cheveux tourmaline

Meilleur pour: fonctionnalité parfaitement simple

La première chose notable à propos de ce sèche-cheveux vient du déballage: il contient le moins de plastique du lot avec juste un protège-bouchon en plastique et une fenêtre transparente à l’avant de la boîte.

C’est génial pour ceux qui recherchent un design simple; seulement deux réglages de chaleur et vitesses au choix, le tout soutenu par un moteur de 2200w. Cela signifie qu’il peut faire très chaud, très rapidement pendant une utilisation prolongée, il est donc sage de vous faire sauter les cheveux avec le bouton de tir cool une fois que vous avez fait chaque section plutôt que juste à la toute fin. Livré avec deux buses.

Sèche-cheveux BaByliss Diamond Radiance

Meilleur pour: sèche sans faire exploser le budget

Qui ne voudrait pas de cheveux avec la brillance brillante d’un diamant? BaByliss promet cela et plus encore avec ce sèche-cheveux qui utilise des céramiques fantaisie infusées de diamants et des revitalisants ioniques actifs pour donner aux cheveux leur meilleur éclat.

Il est certainement puissant, ce qui signifie un temps de séchage global beaucoup plus rapide. Son poids léger signifiait également que je n’avais pas mal aux bras en le tenant au-dessus de ma tête – toujours un plus. Il y a deux vitesses et trois réglages de température, bien que les commutateurs vont dans le sens inverse des autres modèles, ce qui est certes étrange.

Dans l’ensemble, Diamond Radiance est une sécheuse décente à un prix qui ne cassera pas la banque – mais elle ne vous donnera probablement pas non plus facilement une finition de salon facile.

Sèche-cheveux Formawell Beauty x Kendall Jenner Pro

Meilleur pour: éruptions Kardashian rebondissantes

Je n’ai jamais entendu parler de Formawell jusqu’à présent, mais dirigé par l’un des plus jeunes membres du clan Kardashian-Jenner, il a immédiatement attiré mon attention. Si cela pouvait me donner des cheveux aussi lisses et polis que le top model Kendall, cela valait sûrement le coup.

L’emballage est probablement le plus attrayant de tous les séchoirs que j’ai testés, beaucoup de blanc et d’or avec une fenêtre transparente pour que vous puissiez voir le sèche-cheveux niché à l’intérieur. Il y a aussi une belle photo sur le devant de Kendall tenant sereinement le sèche-cheveux tout en brandissant une brosse autour de ses mèches de corbeau. Comme on pouvait s’y attendre, ses cheveux semblent phénoménaux. Cela allume une flamme d’espoir; cela pourrait-il fonctionner pour moi aussi?

Avantages: il est livré avec un câble extra-long pour que vous puissiez déplacer le sèche-linge autour de votre tête sans être limité à la zone immédiate autour de la prise de courant. Il y a aussi un bouton de tir cool pour que vous puissiez souffler les cheveux avec des cheveux froids pour aider les boucles à durer plus longtemps. Il est également léger et relativement silencieux.

Inconvénients: est livré avec un seul accessoire de lissage, donc pas un pour les Sues bouclés.

Sécheur BaByliss Super Power 2400

Meilleur pour: célibataires à petit budget

Des résultats prometteurs dignes d’un salon, il s’agit d’une avancée par rapport au modèle Diamond Radiance de BaByliss – et il s’accompagne également d’une légère augmentation de prix. Que ce soit grâce à la conception plus lisse ou au moteur plus puissant, nous ne savons pas, mais la différence est perceptible.

Bien qu’il soit un peu plus lourd, c’est l’un des plus beaux séchoirs que nous ayons essayés. Il fait également le travail de manière adéquate, séchant rapidement les cheveux sans les fatiguer.

Malheureusement, la puissance surdimensionnée signifie également un bruit de grande taille. Vous n’aurez pas besoin d’avertir vos voisins avant de l’utiliser, mais ce n’est probablement pas la chose la plus sage d’allumer tôt le matin si vous partagez une chambre.

Sèche-cheveux Cloud Nine The Airshot

Meilleur pour: cheveux brillants en un éclair

Cloud Nine dompte les frisottis et amène les cheveux dans une finition brillante tout en les protégeant de la surchauffe grâce aux éléments chauffants en tourmaline et en céramique infusés de vitamines.

En termes de confort, il est léger à tenir et les boutons sont placés intuitivement juste à côté de votre pouce, ce qui facilite le basculement entre les niveaux de chaleur et de vitesse. Le bouton de tir à froid quant à lui, est positionné juste à côté de votre index, donc si vous avez l’impression que vos cheveux deviennent trop chauds, vous pouvez remédier au problème instantanément. C’est le sèche-cheveux de choix pour de nombreux salons de la chaîne, et il est facile de comprendre pourquoi les professionnels lui donnent leur sceau d’approbation.

Utilisé avec la buse, il délivre une chaleur précise sans frotter les mèches et fonctionne rapidement pour que vous ne passiez pas des années devant le miroir avec.

Verdict

Si l’argent n’est pas une dépense, le silencieux comme une souris Dyson possède les caractéristiques de conception, de technologie et de sécurité les plus innovantes du lot. Tandis que le Supersonique est une pièce d’ingénierie experte, nous avons constaté qu’il fallait plus de temps pour sécher nos cheveux. L’étiquette de prix signifie également que nous devrons vivre de haricots sur du pain grillé pendant quelques mois; pas un sacrifice que nous sommes prêts à faire, même si c’est pour notre couronnement.

À un tiers du prix, Sèche-cheveux ghd’s Air est beaucoup plus abordable, mais toujours assez luxueux pour être exposé, ce qui lui donne le premier choix méritant.

en relation