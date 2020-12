F

ou la plupart du temps, les vélos ont maintenant la technologie connectée à leur cœur, et lorsque cela est associé à des jeux de cyclisme virtuels addictifs ou à des cours HIIT immersifs en direct, les résultats finaux sont sublimes. Vous serez très motivé à monter sur le vélo – qui est également très bien situé dans votre propre maison – et à vous entraîner, alors que vous auriez peut-être autrement sauté une session.

Bien sûr, le budget dictera dans quelle mesure le vélo est connecté et comment l’expérience de conduite est ressentie. À l’extrémité inférieure du marché, vous obtiendrez un simple volant d’inertie (le disque rotatif lesté) une petite gamme de niveaux de résistance, des données très basiques sur un cadre simple. Ensuite, à mesure que nous progressons dans le budget, il y aura globalement deux catégories de vélos à choisir.

Tout d’abord, il y a le spinning, alias Peloton, qui est basé sur des cours HIIT (High Intensity Interval Training). Vous pourrez participer à des entraînements en direct avec un instructeur qui vous crie personnellement pour vous garder en forme si vous commencez à vous détendre (il y a aussi un énorme catalogue arrière pour les cours à la demande). Il y aura également de petits poids à l’arrière du vélo pour un entraînement plus complet. Ces vélos spinning sont plus orientés vers le fitness – ils ne recréent pas avec précision le vrai cyclisme – et ne sont pas un choix que le puriste du cyclisme est susceptible de faire. Ils ne seront cependant que le ticket pour un certain nombre de personnes.

La deuxième option à l’extrémité supérieure du marché est la vélo intelligent. Ici, le vélo simule de très près la conduite sur route – la sensation, les changements de vitesse, le réglage et la précision des données. Synchronisez avec une application de cyclisme virtuelle telle que Zwift, et l’application dira au vélo d’ajouter ou de soustraire de la résistance si vous faites du vélo en montée ou en descente, ou sur un programme d’entraînement. Pour les puristes du cyclisme et les utilisateurs plus axés sur les chiffres, il ne fait aucun doute que ce sera pour vous.

Nous avons rassemblé une gamme de vélos avec des options pour tous les budgets et tous les styles de conduite. Voici nos meilleurs choix.

Vélo Atom de Wattbike

Depuis 2008, cette marque britannique fabrique des vélos intelligents de premier ordre. Ils ont accumulé une riche expérience dans la fabrication d’équipements éprouvés, fiables et de qualité supérieure – il y a beaucoup à dire à ce sujet. L’Atom est leur modèle spécifique à la maison et – par rapport à la gamme d’homologues commerciaux de Wattbike, utilisés par les stars du sport et les équipes du monde entier – il est plus abordable, plus silencieux, plus simple à utiliser et dispose de la connectivité aux applications de formation tierces que vous vouloir. Le vélo d’apparence futuriste est totalement solide, est hautement réglable et suffisamment silencieux pour un usage domestique. Vous devrez vous associer à un iPad ou similaire car il n’y a pas d’écran intégré (c’est typique avec un vélo intelligent), mais alors vous êtes prêt à utiliser Zwift, etc. Bien qu’il s’agisse d’un vélo intelligent de qualité supérieure et fiable , son prix est vif et le plus abordable des vélos intelligents haut de gamme.

Vélo Wahoo KICKR

Wahoo est bien établi et réputé dans l’espace des entraîneurs intelligents, qui est un appareil d’entraînement en résistance que vous apposez sur la roue arrière d’un vélo ordinaire pour l’entraînement en salle. Lancé cette année seulement, le KICKR BIKE est leur premier vélo intelligent et est probablement la version la plus attendue parmi les cyclistes à domicile les plus orientés vers la performance. Doté du matériel et des fonctionnalités les plus récents, l’un des plus remarquables est la simulation de niveau où le vélo s’incline automatiquement jusqu’à 20% vers l’arrière et vers l’avant, reproduisant de manière réaliste les ascensions que vous roulez. Il a une action de pédale exceptionnellement douce, et d’autres caractéristiques intéressantes sont ses manettes de vitesses très réalistes, sa facilité de réglage (aucun outil requis) et il est très silencieux. C’est le vélo intelligent le plus cher, mais il ne fait aucun doute que cela ne rebutera pas ceux qui aiment les derniers et les meilleurs équipements.

Vélo Apex

L’espace chaud du spinning HIIT axé sur la classe voit un tout nouveau lancement sous la forme de la marque britannique Apex, qui prend maintenant des précommandes avec la livraison des premiers vélos début juin. Ils se sont associés à Boom Cycle, ce qui signifie que vous pouvez profiter de cours en direct ou de sessions à la demande à tout moment, et cet abonnement coûte 30 £ / mois. L’interface se fait via votre propre iPad ou iPhone (notez que leur application n’est compatible qu’avec Apple pour le moment) qui se trouve bien sur un support sur les poignées, et bien sûr, il y a les poids habituels à l’arrière du vélo pour les exercices de bras qui sont intégrés à la classe. C’est une conception de produit très soignée avec une grande fonctionnalité et un prix raisonnable.

Vélo intelligent Tacx NEO

Il s’agit de l’offre à prix moyen parmi les héros de vélos intelligents haut de gamme, mais cela ne veut pas dire qu’elle manque de fonctionnalités. Soutenu par Garmin, soyez assuré que ce vélo est très solidement construit avec des composants de qualité. Une caractéristique particulière du NEO est la sensation de conduite réelle, grâce à laquelle les modèles de route (par exemple, les vibrations sur les pavés ou la route accidentée) dans le monde virtuel dans lequel vous roulez sont reproduits dans la sensation de conduite des pédales. Une autre spécification soignée et unique parmi les autres vélos intelligents est l’écran LCD intégré de 4,5 pouces – une référence toujours là des données clés (par exemple, l’équipement, les watts, la fréquence cardiaque), et vous aurez bien sûr ensuite synchronisé votre tablette ou votre téléphone pour fonctionner votre application d’entraînement préférée. Il y a aussi deux ventilateurs intégrés et un éclairage funky qui s’ajuste en fonction de la force avec laquelle vous pédalez.

Vélo intelligent Stages

De retour à l’extrémité la plus chère du spectre, ce vélo intelligent est une toute nouvelle version qui débarque aux portes de ses premiers clients britanniques en juin. Les scènes sont particulièrement connues pour leurs capteurs de puissance ainsi que pour les vélos de spinning d’intérieur, donc pour la précision des données et la qualité de fabrication, c’est sans égal. Il est exceptionnellement silencieux, est équipé d’un véritable guidon de descente de style vélo de route, dispose d’un excellent support facilement réglable pour smartphone et tablette, et similaire au Wattbike donne des lectures de puissance à gauche et à droite. Il est équipé de série d’une selle confortable.

Peloton

Le plus connu de tous les vélos de spinning HIIT pour la maison, Peloton a défini la combinaison divertissement et exercice. Via l’écran tactile haute définition de 22 pouces résistant à la transpiration, connectez-vous simplement à l’application Peloton – qui coûte 12,99 £ par mois et offre également l’avantage d’inclure une foule d’autres cours tels que le yoga, la force – et vous roulerez dans un cours en direct avec d’autres chercheurs de fitness du monde entier. Compte tenu de l’interactivité des classes Peloton et de la facilité de réglage du vélo, il est également idéal pour toute la famille. Il convient de noter qu’ils offrent un financement à zéro pour cent sur 39 mois, ce qui atténue quelque peu le coup financier qui est pratique. Ce ne sera pas pour les cyclistes passionnés, mais c’est une excellente option pour ceux qui aiment leurs cours HIIT.

Vélo Ergo ESX500

Si vous avez un budget plus serré, c’est une excellente option qui vous permettra de rester actif. Inutile de dire que les fonctionnalités sont plus légères, mais elles ont tout ce dont vous avez besoin pour un entraînement décent – 16 niveaux de résistance ainsi que 12 programmes d’entraînement préinstallés, un écran numérique LED de cinq pouces avec un port de chargement USB. Il est compatible avec les ceintures de fréquence cardiaque et possède des capteurs intégrés au guidon. Les hauteurs de la selle et du guidon sont réglables pour une large gamme de hauteurs, et vous êtes prêt pour un vélo à un prix abordable.

Vélo d’appartement Bodytrain S9000 Racing

Il n’y a pas de fioritures sur ce vélo, mais si vous recherchez l’option la plus abordable qui vous fera tourner, eh bien c’est probablement pour vous. Un petit écran affichera une donnée à tout moment – y compris le pouls des capteurs de pouls du guidon, le temps d’exercice, la vitesse, la distance parcourue et les calories utilisées – et défilera entre les boutons. Il est équipé d’un volant d’inertie de 13 kg et la résistance varie en tournant un bouton qui à son tour applique une résistance. C’est un simple morceau de kit, mais c’est censé l’être et c’est ce qui lui permet d’être à un prix si bas.

(Bodytrain)

Verdict:

Si vous cherchez simplement à vous lancer et que vous n’êtes peut-être pas sûr de votre engagement à long terme à l’utiliser régulièrement, ou si vous avez un budget limité, le Vélo Ergo est une excellente option – ce n’est pas un non-sens et abordable.

Si vous aimez faire de l’exercice plus général et garder la forme, Peloton Un éventail de cours en direct et un écran de 22 pouces intégré vous motiveront à utiliser régulièrement le vélo.

Dans l’ensemble – avec le prix, les fonctionnalités et la qualité de construction pris en compte, et si vous êtes plus orienté vers les données ou les plans de formation approfondis, le Wattbike Atom est notre recommandation pure et simple. C’est un kit qui sera un compagnon d’entraînement fiable pendant des années.