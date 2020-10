Keith Urban célèbre son 53e anniversaire le 26 octobre, et l’artiste a certainement accompli pas mal de choses en un peu plus d’un demi-siècle. Urban a sorti 12 albums studio en un peu moins de 20 ans, son plus récent, The Speed ​​of Now Part 1, arrivé le mois dernier.

Il a vendu des millions de disques et amassé de nombreux singles n ° 1 ainsi que des distinctions majeures, dont plusieurs Grammy Awards, CMA Entertainer of the Year et ACM Entertainer of the Year. Urban est également membre du Grand Ole Opry et est devenu cette année l’un des visages de la musique country pendant la pandémie de coronavirus, se produisant souvent pour les fans de chez eux.

Lisez la suite pour quelques faits sur Urban!

Il est né en Nouvelle-Zélande

Urban est connu de beaucoup comme une star australienne, mais le chanteur est en fait né à Whangarei, en Nouvelle-Zélande. Il a ensuite vécu avec ses parents à Caboolture, Queensland, Australie, où Urban a commencé à apprendre la guitare et à participer à des compétitions locales. Il a également joué dans une compagnie de théâtre locale.

Il a participé à un concours de talents australien

En 1993, Urban a participé à l’émission australienne de talents New Faces, mais il n’a pas gagné. L’émission était la première apparition d’Urban sur le circuit de la musique country australienne, dans lequel il a été impliqué pendant plusieurs années, faisant diverses apparitions à la télévision et se produisant sur scène.

Sa nourriture préférée pour Thanksgiving est la dinde frite

Bien qu’Urban soit originaire de Down Under, il célèbre maintenant la fête américaine de Thanksgiving et a déclaré à WXTUFM que son plat préféré à manger ce jour-là est la dinde, un ami profond.

«Je ne suis pas un très bon cuisinier», admit Urban. «Je ne recommanderais donc pas de m’approcher de la friteuse.

La star a ajouté que son premier Thanksgiving en Amérique, il a été invité chez une famille pour les vacances et a été choqué par la quantité de nourriture.

«Je ne pouvais pas croire au volume de nourriture, c’était insensé», a-t-il déclaré. “Je n’avais jamais vu autant de nourriture de ma vie. Et puis après la nourriture, il y avait comme, 12 desserts.”

Il avait le numéro de Nicole Kidman pendant quatre mois avant de lui demander de sortir

Urban et sa femme Nicole Kidman sont mariés depuis 2006 et partagent deux filles, mais il a fallu un certain temps pour que le couple commence à se fréquenter après la première rencontre, car Urban a attendu quatre mois pour demander à Kidman de sortir avec lui.

“Je pensais qu’elle était loin de ma ligue”, a-t-il déclaré à l’interview de l’Australie. “Ce n’est pas une histoire de” Oh shucks, oh moi “. C’est légitime. Je suis un enfant de Brissy [Brisbane], et est allé à Nashville. C’est toujours ce que je voulais faire. Et quelque part en cours de route, je finis par rencontrer Nic. Je pourrais avoir une imagination débordante sur les possibilités de la vie, évidemment, mais pas dans un million d’années, je ne pensais qu’une fille comme celle-là s’intéresserait à moi. Du tout.”

Urban a expliqué qu’il considérait leur éventuelle connexion comme une «conspiration d’anges».

«Quelqu’un m’avait donné son numéro et je l’avais dans ma poche pendant un moment», a-t-il dit. «J’ai continué à le regarder en pensant: ‘Si j’appelle ce numéro, elle va répondre. Je ne sais pas quoi [to] dire.’

«Je n’étais pas dans un endroit très sain dans ma vie», a poursuivi Urban. «Je n’aurais jamais pensé qu’elle verrait quelque chose chez un gars comme moi. Mais à un moment donné, j’ai trouvé le courage d’appeler ces numéros et elle a répondu, et nous avons commencé à parler et nous avons parlé et parlé et parlé et parlé et tout était sans effort. “

Il est entré en cure de désintoxication en 2006

C’est Kidman qui a organisé une intervention pour Urban quelques mois seulement après leur mariage, la chanteuse se rendant à la clinique Betty Ford cette année-là.

«Ma femme a organisé une intervention et c’était… c’était divin. Je veux dire, ‘intervention divine’, mais c’est vrai, c’était vraiment le cas», a déclaré Urban à propos du moment. “C’était l’amour en action et le timing était absolument divin.”

Aujourd’hui sobre depuis 12 ans, Urban aide les autres avec leur propre sobriété, y compris Brantley Gilbert. Il a également offert un message de soutien à Demi Lovato après son hospitalisation après une surdose signalée.

Il a d’abord pensé qu’il voulait être DJ radio

L’homme de 53 ans a d’abord fait une incursion dans la radio, mais a été renvoyé de son tout premier emploi.

«Je suis allé faire un stage dans une station de radio de ma ville natale de Brisbane, parce que je pensais:« Je vais être un animateur radio »», a déclaré Urban, via Taste of Country. “Ce que je voulais vraiment, c’est me mettre derrière le micro dans l’un des studios et diriger ma propre émission de radio.”

Cependant, le travail ne s’est pas tout à fait déroulé comme le chanteur l’avait prévu après avoir été autorisé à essayer de monter son propre spectacle sur l’un des deux stands du studio, qui n’était pas utilisé.

«J’ai mis la musique, je ne pouvais pas l’entendre, et j’ai basculé ce bouton», se souvient-il. “La prochaine chose, je vois ce type courir. Ce qui s’est passé, c’est que dans la pièce voisine il y avait un reportage très sérieux en cours de lecture, et en plein milieu du reportage, ça va [sings the opening line], ‘Juste un bon vieux garçon …’ “

Alors qu’Urban a été renvoyé à ce moment-là, les choses ont finalement fonctionné pour lui, car sa musique est maintenant diffusée sur les stations de radio du monde entier.

Il possède plus de 100 guitares

Urban est connu pour ses talents à la guitare, il est donc logique qu’il en possède quelques-uns. En fait, il en possède plus de 100, révélant le fait Late Night avec Seth Myers. Le père de deux enfants a ajouté à Rolling Stone que, bien qu’il ait perdu plusieurs des instruments dans l’inondation de Nashville en 2010, il en a depuis fait restaurer un certain nombre d’entre eux, y compris une Fender Telecaster de 1988, l’édition du 40e anniversaire, qu’Urban avait nommée Clarence d’après l’ange gardien dans le film classique C’est une vie merveilleuse.

Il était dans un groupe appelé Kids Country

Quand il était plus jeune, Urban était dans un groupe en Australie appelé Kids Country qui se produisait pendant les vacances scolaires. Grâce à YouTube, il y a des images de cette période glorieuse de la vie d’Urban, comme ce clip du groupe chantant “It’s So Easy” de Buddy Holly & the Crickets.

Il est apparu dans ‘Playgirl’ en 2001

Quelques années seulement après avoir fait ses débuts aux États-Unis, Urban a couvert le numéro d’avril 2001 de Playgirl, posant à un moment donné entièrement nu avec juste une guitare le couvrant.

«Dieu merci, je joue de la guitare et non de l’harmonica», a-t-il plaisanté à CMT du coup.

Urban a ajouté qu’il n’avait même pas été au courant au départ du magazine, expliquant: “Je ne savais pas que Playgirl existait. Je veux dire, allez, quel magazine fou. Playboy, je peux comprendre, mais Playgirl …”

