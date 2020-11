Miranda Lambert est l’une des plus grandes stars de la musique country, mais il se peut qu’il y ait encore des choses que certains fans ne savent pas sur le natif du Texas.

Après avoir sorti son premier album, Kerosene, en 2005, Lambert a sorti six autres albums studio et fait la une de 10 tournées. Elle est l’artiste la plus récompensée de l’histoire des ACM Awards, a remporté deux Grammy Awards et est la première femme à avoir remporté deux fois l’album de l’année des Country Music Association Awards. Elle est également membre des Pistol Annies, un trio qu’elle a formé avec des amies Angaleena Presley et Ashley Monroe. Cette année, la femme de 37 ans est devenue l’artiste féminine la plus nominée de l’histoire des CMA Awards lorsqu’elle a remporté 7 nominations pour le spectacle 2020, qui a lieu mercredi.

Lisez la suite pour en savoir un peu plus sur Lambert.

Ses parents étaient des enquêteurs privés

Les parents de Lambert, Rick et Bev, étaient des enquêteurs privés et emmenaient souvent des femmes maltraitées chez elles pour les protéger de leurs maris. Parfois, le couple a même utilisé leur fille pour les aider dans leurs enquêtes, dont certaines ont été détaillées dans le livre de Virginia Hanlon Grohl From Cradle to Stage: Stories from the Mothers Who Rocked and Raised Rock Stars.

“[One] caper impliquait d’habiller Miranda dans un costume de cheerleading du collège et de l’envoyer «vendre des bonbons pour l’école» afin qu’elle puisse chercher les preuves incriminantes dont ses parents avaient besoin », a écrit Grohl.

prevnext

Elle tourne avec une remorque Airstream nommée Wanda

Les fans de Lambert connaissent très bien Wanda, le flux aérien de la star de 1954 qui porte le nom de sa grand-mère maternelle et qui comprend un coin salon et un bar complet à l’intérieur et un diadème étincelant sur le dessus.

“Wanda est sur la route depuis 8 ans et est notre centre”, a écrit Lambert dans un récent post Instagram. “L’endroit où toute la tournée se réunit pour célébrer ce que nous faisons. Elle est un petit coin de chez-nous sur la route pour nous tous.

prevnext

Elle ramasse des salières et des poivrières

“J’aime tout ce qui est vintage et j’ai une collection croissante de salières et poivrières”, a déclaré Lambert à Country Living. “J’ai environ 50 ensembles en ce moment, et ça devient incontrôlable. Mon préféré – une Chevy 55 avec un Airstream – est venu d’un fan.”

Elle a ajouté à Us Weekly qu’elle avait l’habitude de collecter des cloches avant de passer aux produits de base de la cuisine.

prevnext

Elle était si timide à l’école qu’elle ne parlait pas

Bev Lambert a déclaré à Marie Claire que lorsque Lambert était jeune, les professeurs de la star l’appelaient souvent pour s’inquiéter du développement de Lambert jusqu’à la cinquième année.

“Miranda a commencé extrêmement timide”, a déclaré Bev. «Elle ne voulait pas parler. Pas un mot à l’école. Si elle devait commander sa propre nourriture, elle ne mangerait tout simplement pas.

Le point de basculement pour Lambert a été lorsque sa mère l’a mise dans le club de débat lors de sa première année de lycée.

“C’était un effondrement complet, des sanglots, des braillements, ‘Viens me chercher, je quitte l’école'”, se souvient Bev, bien qu’elle ait noté qu’après que sa fille ait remporté son débat sur les idéaux démocrates contre républicains lors des élections de 1996, ” c’était le début de toute sa vie en train de changer.

prevnext

Elle a été élue la plus susceptible d’être une country star

En 6e année, Lambert a été élue la plus susceptible d’être une country star par ses camarades de classe à Lindale, au Texas – clairement, ses pairs ont fait le bon choix. Lambert a partagé le fait avec Us Weekly et a également révélé qu’elle avait joué l’arrêt-court dans son équipe de softball de la Petite Ligue quand elle était plus jeune et qu’elle jouait Annie Oakley dans une pièce de théâtre au lycée.

prevnext

Sa première démo était de chansons plus pop

Quand Lambert était plus jeune, elle a enregistré une démo de chansons plus pop mais savait qu’elles n’étaient pas la bonne personne et a appris à jouer de la guitare pour qu’elle puisse écrire la sienne.

«Mon père m’a acheté une guitare quand j’avais environ 10 ans, et je n’en voulais pas vraiment à l’époque», a-t-elle déclaré à Redbook. “Mais j’ai fait cette démo à Nashville quand j’avais 16 ans avec quelques chansons [that had been chosen for me] qui étaient vraiment du pays pop-y doux. Ils ne m’ont pas du tout ému. Quand je suis rentré à la maison, je me suis dit: «J’ai plus à dire». Alors je suis allé voir papa et j’ai dit: «Cette guitare. Pourquoi ne pas m’apprendre quelques accords? J’ai écrit ma première chanson en deux jours. C’était comme: ‘C’est vrai! C’est ce que j’étais censé faire! “”

prevnext

Elle a un cocktail signature

Le natif du Texas n’hésite pas à prendre une bonne boisson et propose même un cocktail signature nommé Randarita, composé de vodka, d’eau, de Crystal Light sans sucre et de soda au citron-lime gazéifié.

«Mon entraîneur, Bill, approuve», a précédemment plaisanté Lambert à Great American Country. “Je veux dire, il préfère que je ne bois pas, mais ce n’est pas une option. J’en ai un avant un spectacle et demi pendant. Plus tard, si je veux jeter, je le jette!”

prevnext

Son plat préféré est le pain de viande de sa mère

L’un des aliments préférés de Lambert est le pain de viande de sa mère, qui contient du bœuf, du porc et des miettes de biscuits salés. Elle a dit à Taste of Home que c’était une demande de la famille pour les dîners d’anniversaire, tout comme le steak de poulet frit de son père.

En plus du pain de viande, Bev Lambert a transmis de nombreuses recettes, y compris de la sauce barbecue – “l’ingrédient surprise est 1/4 tasse de bière. Il a été transmis depuis l’époque de mon grand-père dans l’armée”, a déclaré Lambert – et “Magic”, ce qui implique “1 tasse de beurre d’arachide croquant, 1 tasse de sucre granulé, 1 œuf (de nos propres poulets) et 1 cuillère à café de vanille. Combiner, rouler en balles de golf, entrecroiser avec une fourchette et cuire 10 minutes à 350 degrés.”

prevnext

Elle cite Mariah Carey comme l’une de ses plus grandes inspirations

Les fans pourraient être surpris d’apprendre que Lambert compte Mariah Carey comme une grande source d’inspiration en ce qui concerne sa carrière musicale.

“Quand je grandissais, j’avais l’habitude de m’asseoir et de regarder des cassettes VHS des spectacles de Mariah Carey”, a déclaré Lambert un jour au magazine Seventeen. “Je suppose qu’elle a été une assez grande inspiration.”

La femme de 35 ans a également déclaré qu’elle était inspirée par Holly Dunn, Sara Evans, Shania Twain, Faith Hill, Emmylou Harris et Patti Loveless, parmi tant d’autres.

prev